Sindicalizados de San Francisco del Oro tenían privilegios con cargo al Municipio: Alcalde

Revelan que sindicalizados del Municipio de San Francisco del Oro tenían privilegios durante las administraciones municipales, y que, debido a la falta de recursos fueron suspendidos. Según indicó el alcalde Arturo Huerta, los agremiados al sindicato gozaban de un servicio médico de alta calidad y sin costo alguno dado que todo el costo era absorbido por el Ayuntamiento, además, declaró el 50 por ciento de los trabajadores no cumple con su jornada laboral.

El presidente municipal de San Francisco del Oro dio a conocer que la localidad se ha ajustado a lo que el titular del poder Ejecutivo Federal ha denominado como “Austeridad Republicana”, en la que se recortó el presupuesto y se eliminaron privilegios a ciertos trabajadores.



Arturo Huerta Luévano, quien actualmente se desempeña como Presidente de San Francisco del Oro, reveló que el sindicato de los trabajadores se ha visto perjudicado por las políticas implementadas por el gobierno local en el que se determinó que se eliminaran los privilegios a los empleados del Ayuntamiento.

En este sentido, reveló que los trabajadores, en general, del Municipio no cuentan con un seguro médico debido a que el IMSS no ha decidido realizar algún tipo de convenio con el Ayuntamiento; no obstante, se garantiza la atención médica donde el gobierno recibe las recetas médicas de los trabajadores y la surte, para que los empleados no tengan que gastar en su salud.

Arturo Luévano, alcalde de San Francisco del Oro. Foto: Adrián Barrón / El Sol de Parral

Según refirió, esta política no aplicaba anteriormente para los sindicalizados ya que con ellos el esquema de atención médica era diferente: Huerta Luévano explicó que un trabajador que pertenece al Sindicato se enfermaba, tenía la libertad de acudir con su médico de preferencia, independientemente el costo que tuviera, así también surtir las medicinas con la farmacéutica que mejor calidad tuviera, y todo el gasto era absorbido por el Municipio.

No es comprensible que exijan un pago puntual, conocen la situación financiera que atraviesa el Municipio, además el 50% de trabajadores sindicalizados no cumple con su horario laboral

Alcalde Arturo Huerta

El Edil señaló que se gastaron “cientos de miles de pesos” en la salud de los sindicalizados y de sus familiares, dado que incluso, podían cubrir las intervenciones quirúrgicas que necesitaran sin escatimar en cuál clínica se la realizaban, el único requisito era que presentaran la factura o ticket de los gastos y el Municipio se los rembolsaba.

“Tenían muchos privilegios, tenían una atención médica de calidad hasta que, por motivos de falta de recursos tuvimos que quitarles esa libertad y ofrecerles el servicio como a todos los trabajadores, pero no quisieron”, dijo el presidente Huerta Luévano, quien explicó que derivado del problema económico al que se enfrentan tuvieron que quitar el apoyo exclusivo de atención médica a los sindicalizados.

El Edil señaló que se gastaron “cientos de miles de pesos” en la salud de los sindicalizados y de sus familiares, dado que incluso, podían cubrir las intervenciones quirúrgicas que necesitaran sin escatimar en cuál clínica se la realizaban. Foto: Adrián Barrón / El Sol de Parral

Así también, señaló que no es comprensible que exijan un pago puntual, pese a que conocen la situación financiera que atraviesa el Municipio, ya que según refirió, el cincuenta por ciento de los trabajadores sindicalizados no cumple con su horario laboral, siendo este de ocho horas diarias, sin embargo, no se les pone alguna sanción por parte del “patrón”.

Por su parte, los líderes sindicales del Municipio, Mayté Rodríguez quien es la Secretaria General en El Oro, y Agustín Chávez, Secretario del Trabajo, respondieron que no han contado con un servicio médico de la “alta” como lo dijo el Alcalde, sino que se atendían en el Consultorio Familiar, y posteriormente en el Hospital General de Parral, no obstante, ese servicio ya no se brinda debido a que no se pagó el convenio este año, según revelaron.

