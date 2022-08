Sólo se rescatará a personas y no a vehículos del río: Alcalde Peña

“Sólo se rescatará a las personas, no a los vehículos se quedaron al interior del río, no vamos a arriesgar la vida de los elementos, por lo que los exhortamos a que acaten las recomendaciones y no ingresen a vados y la vialidad en esta temporada de lluvias”, advirtió el alcalde, César Peña.

Luego de que ciudadanos continúan sin acatar las recomendaciones de no ingresar a los vados de la Vialidad del Río, el presidente municipal, César Peña Valles, comenta que el departamento de Bomberos y Protección Civil, solo realizará las maniobras necesarias para rescatar a las personas.

“En estos días, hemos atendido algunos reportes de personas que ingresan al río, lamentablemente no hacen caso, rompen los listones amarillos, cuerdas, cadenas que colocan los elementos para evitar el paso”.

Por lo anterior, el Edil indicó que no se arriesgará la vida de más personas; “Los elementos tienen la encomienda de salvar a los ciudadanos, en cuestión de sus vehículos no se realizarán las acciones para recuperarlos”.

Recientemente se han atendido alrededor de cinco reportes, en los que personas se han visto en riesgo al ingresar al afluente en sus vehículos, afortunadamente en ninguno de los casos se ha contado con pérdidas humanas que lamentar.

Manifestó que en las labores de rescate, ha sido de gran ayuda la escalera de la bombera que fue adquirida recientemente, lo cual ha facilitado la actividad de los elementos, quienes por medio de esto, han logrado llegar hasta el lugar donde se encuentran los ciudadanos varados.

Para finalizar, Peña Valles, exhortó de nuevo a la población para que tomen todas las precauciones necesarias y no arriesguen su integridad, debido a que el pronóstico de lluvia continúa para los próximos días.