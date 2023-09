Toma Retén Ciudadano instalaciones de JMAS Parral; exigen agua limpia y cobros justos

Un grupo superior de 40 personas que integran la asociación “Retén Ciudadano” se manifestaron en las cajas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para bloquearlas y no permitir el pago del recibo por parte de usuarios; exigen calidad en el vital líquido, cobros justos y que se informe quiénes integran el Consejo Consultivo, pero además dicen ser amenazados por el personal administrativo con cortes al suministro. El titular ejecutivo de la dependencia, Juan Plancarte dijo que se escucharon las peticiones y se atenderá cada caso en específico de los manifestantes.

Durante la mañana, Luis Tenorio, líder social de la agrupación, encabezó una manifestación al exterior e interior del edificio de Gobierno del Estado contra la JMAS para realizar varias peticiones, situación que lo llevó a “tomar” las cajas de la dependencia junto a un grupo de ciudadanos.

“Estamos congregados aquí parte de los integrantes de Retén Ciudadano y también de la sociedad en general, vamos a seguir con lo que hicimos la semana pasada, tuvimos bien juntar al director de la Junta de Aguas, Juan Plancarte, al director del sindicato, Juan Bustillos y también convocamos al consejo al cual no se presentó, pero mandaron un representante que fue el señor Mundo Martell, les entregamos un oficio a nombre de la ciudadanía y de la agrupación para informarles de que tomaríamos la Junta de Agua en caso de que no se atendieran las peticiones que hacemos que son quejas constantes”, refirió Tenorio.

Expresó que ayer decidieron tomar las cajas de la dependencia a fin de que se les dé una solución y aclaren los puntos y se dé una solución a la ciudadanía. Reiteró que mientras los problemas sigan atentes tanto en el abasto como en los cobros o las amenazas inclusive que ya les están haciendo por parte de una persona de la administración.

“Creo que es la licenciada Villarreal quien está hostigando a los usuarios diciéndoles que les va a embargar la propiedad, sabemos que los embargos no pueden proceder, tiene que haber un juicio, pero tampoco es una acción correcta de tratar de cobrar a la gente con amenazas inclusive los recibos vienen ahora una leyenda que antes no venía”, menconó.

Señaló que la calidad del agua sigue siendo pésima en varios sectores de la ciudad, argumentando que les dieron explicación que es un rebote. “Ellos pueden tener sus argumentos y son aceptables, pero la ciudadanía no lo sabe y además se están echando a perder mucha ropas de trabajo, los niños acaban de regresar a la escuela y con ese tipo de rebotes de agua, las prendas ya están perdidas y fue una inversión que se hace en ropa y sigue siendo pues algo que no se considera”.

Reiteró que tanto ese problema como todos los demás que han estado presentado, se solucionen y si no la hay, pues la solución de ellos como ciudadanos será como tal ya que aseveró que los incrementos continúan de forma discrecional.

“Ellos le llaman cada mes que es para recuperar costos para sacar fondos y poder hacer infraestructura que es muy costosa, pues no se lleva a cabo y estamos haciendo esta protesta de manera pacífica porque ya queremos detener esto, si los compañeros de la Junta de Aguas no se aplican se echan la culpa uno al otro”, aseguró.

Dijo que les manifiestan que es cuestión del sindicato, o bien de lo administrativo, o del consejo además de juntar a los tres y ni así entienden, por ello la decisión tomada ayer y por ello hay alguna forma que tienen que mediar.

“Vamos a realizar una lista de la gente que tenga problemas, que porque hoy se les corte el agua se les vence o mañana y no puedan pagar porque tenemos las cajas tomadas, vamos a hacer un listado, sí, para saber que venían con esa voluntad, qué número de cuenta venía y que venía a pagar, no sé si un abono o el pago, ojalá lo puedan mostrar y entonces, que no se la vaya a cortar el agua que no vaya a ver represalias también contra el usuario que viene libremente a protestar por una causa”, señaló.

Al ser cuestionado si en la reunión que tuvo previamente se les dio respuesta a sus problemáticas, manifestó que solamente se contestó un oficio y se dijo que se iba a trabajar en ello, que van a seguir trabajando, pero no hay una respuesta concreta.

Por su parte, Juan Plancarte, director ejecutivo de la dependencia señaló que tras una reunión con Luis Tenorio, se le solicitó llevar casos concretos para atenderlos de manera personal y no en generalidades, por lo que todo indica que eso estuvieron haciendo al encontrarse fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo.

“Yo dejé dos personas encargadas para que lo atendieran y estuvieron recabando información de los usuarios que traían algún problema, pues muchos para verificarlo en este tiempo y resolverles ya en concreto, la problemática que ellos presentaban y de alguna manera”, refirió.

Manifestó que siempre la dependencia se encuentra de puertas abiertas para cualquier ciudadano, independientemente del color o si fue la parte o no de un grupo. “Nosotros aprendemos a todos los usuarios, la Junta de Agua es un organismo que sabemos que tenemos áreas de oportunidad y no es para nada malo que se nos señale, en qué parte tienen que trabajar.

