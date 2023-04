¡Trabajan para prevenir suicidios! Otorgan más de mil terapias en lo que va de 2023

Durante el primer trimestre del 2023 Cappsifam ha brindado mil 190 terapias, mismas que han ido incrementando cada mes, ya que en enero se brindaron 364 terapias; en febrero 368 y en marzo 458, debido a que las personas tienen mayor apertura a recibir ayuda.

Por lo anterior; Alma Villanueva, titular de Cappsifam, comentó que ahorita se encuentran impulsando una campaña denominada; “Abraza la Vida”, en la cual se pretende dar alcance en todas las comunidades.

Señaló que durante el mes de marzo, diferentes direcciones trabajaron en las zonas rurales, particularmente en La Gomera, en donde se realizó una plática para la prevención, en donde se tuvo buena respuesta.

“Son muy resguardados en cuanto a las comunidades rurales, ya que no tienen ese hábito de poder trabajar en terapia, tienen todavía ese tabú en cuanto a que si van con un psicólogo es porque dan por hecho que están mal de sus facultades mentales, se limitan a poder trabajar emociones o problemas que detonan esta decisión trágica”, dijo.

Mencionó que en lo que va del año, han tenido cuatro intentos de suicidio, mismos que han sido atendidos; en estos casos se maneja una línea telefónica denominada; “Cuéntame aquí estoy”, en donde un psicólogo se hace cargo durante una semana para hacer contención vía telefónica, ya que por protocolo no se puede dar asistencia domiciliaria.

“El protocolo ha sido atender vía telefónica, darle la intervención, generar un espacio en Cappsifam para poder trabajar con ellos, asignarles su psicólogo un día a la semana durante una hora para poder empezar su tratamiento de terapia psicológica”, refirió.

La entrevistada argumentó que en el sondeo que la dependencia realiza, resaltan tres suicidios que se han suscitado en lo que va del año, a diferencia del año pasado se tiene un gran avance en cuanto a la participación de diversos medios de comunicación en cuanto al respeto de la identidad de la persona que atenta contra su vida para no generar detalles sobre el suicidio.

“Cappsifam lleva en este último trimestre mil 190 terapias, con 95 ingresos, 23 altas y tenemos 38 evaluaciones, sin contar los ingresos que hemos tenido en los Centros Comunitarios y de las contenciones que se han hecho en estos últimos tres meses en la línea 'Cuéntame aquí estoy', que son 24 casos, de los cuales no han sido específicamente en lo que es para dar contención del suicidio, sino información sobre la terapia psicológica, pedir informes sobre el departamento”, dijo.

Ante el número de mil 190 terapias, enfatizó que mes con mes han avanzado, ya que en el mes de enero fueron 364 terapias, en el mes de febrero fueron 368 y en marzo 458 terapias.

“Hemos tenido un progreso cada mes; sin embargo, cada época varía, en marzo hemos tenido un poco de fallas en cuanto a la terapia y a la asistencia debido a las vacaciones, hasta que no vuelvan otra vez a la rutina retomamos el curso”, señaló.

La funcionaria detalló que las terapias tienen una duración de alrededor de una hora y cada psicólogo atiende siete pacientes diarios.

Informó que Cappsifam maneja un protocolo de trabajo de 12 sesiones; sin embargo, cada caso conduce a una problemática diferente y en ello, interviene la situación del paciente.

“Hay pacientes más complejos en donde trabajamos un poco más de sesiones; no obstante, está determinado del progreso de cada paciente, para las terapias se hace un estudio socioeconómico y en ello se ve el costo que se generará en la terapia que van de los 50 pesos hasta los 150 pesos, es un costo mínimo a considerarse a una terapia particular que está entre los 500 o 600 pesos y también hacemos condonaciones ya que la economía se difiere en cada usuario y hay veces que tienen la necesidad, pero no tienen el modo de pagar, Gobierno Municipal de Parral está muy preocupado en darle la atención a este tipo de usuarios para que salgan de estas problemáticas, sin que les genere ningún costo”, dijo

“El incremento yo digo y establezco que ya se derrumbó el tabú de lo que es la terapia psicológica, porque hablamos de que estamos en un municipio en donde está todavía muy resguardado este tema, tenemos la creencia de que nosotros solos podemos y hay situaciones en las cuales va de la mano con psiquiatra y el psicólogo es un pintor para poder darse cuenta de todo lo que desencadena cualquier problemática, el incremento de las terapias es debido a que la gente ya tiene más confianza en cuanto a lo que es la herramientas de la terapia psicológica”.

Reitero que gracias a la campaña “Abraza la vida” se han dado las herramientas para que puedan conocer aparte de lo que es un psicólogo, puedan trabajar en terapia para contrarrestar no solamente problemas emocionales sino también conductuales, ideas suicidas, problemas de lenguaje, ansiedad, problemas familiares, depresión, el duelo, violencia sexual, divorcios, terapia de pareja, problemas legales, entre otros.

“Ahorita lo que tenemos más recurrente son situaciones emocionales como ansiedad, depresión, trastornos alimenticios que generan una situación emocional, Gobierno Municipal en coordinación el con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les hacemos la invitación para poder atender cualquier situación que sepan o quieran trabajar y obtener las herramientas necesarias para poder salir adelante, aquí estamos para ayudarlos y que ofrece diversos tipos de terapia”, finalizó.

