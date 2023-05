"Vivimos en agonía por no saber nada de él": Hermana de Óscar Tovar, desaparecido en 2012

“Siempre fuimos muy unidos desde pequeños, ahora mi hermano no está y mis padres viven la agonía de no saber nada de él, no buscamos culpables, solo queremos encontrar los restos de nuestro ser querido y alcanzar la tranquilidad”, expresó María Oyuky Tovar Rey, quien permanece en la búsqueda constante de su hermano; Óscar Omar Tovar Rey, quien desapareció el 13 de mayo del 2012.

Los recuerdos de una infancia feliz, llena de amor y unión con su hermano y sus padres, son los que más atesora en su corazón María Oyuky Tovar Rey, quien nunca imaginó que tendría que enfrentarse a la dura ausencia de su hermano, Óscar Omar Tovar Rey, quien lleva 11 años desaparecido.

Con nostalgia y su voz entrecortada, recordó que la última vez que tuvo una reunión con todos los integrantes de su familia fue el 13 de mayo del referido año, cuando se juntaron en su hogar para disfrutar de un rato agradable en compañía de sus seres queridos.

Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

“Ese día fue muy bonito, estuvieron mis papás presentes, mi hijo y mi hermano, todo era felicidad, no podíamos pedir algo más pues teníamos lo más preciado que era la unión de nuestra familia”.

Describió que el momento de la despedida llegó por lo cual su hermano Óscar Omar les comentó que ya era hora de regresar a su casa en compañía de su pareja sentimental. “Nos dimos un último abrazo, como cuando éramos niños, sin imaginar que sería el último”.

Los días pasaron y todo transcurría con normalidad, hasta que mencionó que el 16 de mayo de ese año, una llamada tomó por sorpresa a sus padres, debido a que los alertaron de que la puerta principal de la casa de su hermano se encontraba abierta y que en el sitio no estaban ellos.

Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

De inmediato se trasladaron hasta el domicilio ubicado en la colonia Progreso y al ingresar, observaron el desorden entre las pertenencias de la pareja, sin embargo, no había ningún rastro de ellos.

“No podíamos creer lo que estaba pasando, nuestro corazón comenzó a latir cada vez más fuerte, hace poco nos habíamos visto y todo estaba bien, por lo que fue justo en ese momento cuando empezamos con esta agonía, que hasta la fecha no termina”.

Narró que preguntaron a los vecinos que había pasado con Óscar Omar; sin embargo, el silencio se apoderó de todos aquellos quienes pudieron presenciar la última vez que fue visto en su hogar.

Por ello, acudieron ante la Fiscalía General del Estado Zona Sur para interponer la denuncia correspondiente; sin embargo, debido a los protocolos debían esperar dos días para que fuera aceptada. “Fue una impotencia muy grande debido a que teníamos esperar las horas que marcaban la autoridad para que iniciaran las investigaciones, el miedo era demasiado, deseábamos con todo el corazón que lo buscaran rápido y lo localizaron con bien”.

Explicó que durante estos años han tratado de descifrar qué fue lo que realmente pasó con su hermano; sin embargo, nunca lograron describir el porqué de su extraña desaparición.

“A través de los medios de comunicación nos enteramos de las supuestas versiones que indicaban que a mi hermano y su pareja los había privado de la libertad; sin embargo, nunca hubo más datos sobre su localización que es lo único que nos importa, culpables no buscamos”.

Tras once años de la desaparición de Óscar Omar, la mujer manifestó que su carpeta de investigación sigue intacta, sin ningún avance o dato que los ayude a dar con su rastro.

“Le voy a responder como me dicen siempre en la Fiscalía, no hay avances, no hay líneas de investigación, todo sigue igual, nosotros nos comunicamos si tenemos alguna novedad”, expresó.

La desaparición del joven generó un cambio en la vida de esta familia, quienes no han vuelto a sonreír y tener la paz debido a que en su hogar falta un integrante. “Es muy duro todo esto, el ver cómo ha ido enfermando mi mamá, el observar como mi papá que va decayendo poco a poco en su depresión es muy difícil, es un dolor que cala hasta el alma”.

Describió que en cada reunión a la lado de sus familias, siempre falta un espacio en la mesa el cual es el de su hermano: “tratamos de vivir con su ausencia, pero es algo que tan triste, me vienen los recuerdos a mi mente de cuando éramos pequeños y todo estaba bien papá y mamá siempre nos protegían ahora todo ha cambiado”.

Sin embargo. determinó que no podía darse por vencida por lo cual decidió unirse al Colectivo 10 de Octubre, en donde encontró a otras mujeres que están pasando por la ausencia de algún familiar.

“He encontrado la fuerza para seguir adelante, todas tenemos un mismo sentir, se aprende a vivir con la ausencia, sin embargo un ser querido siempre hace falta, yo describo este dolor como hermana, hija y como madre”.

Reiteró que la búsqueda de su hermano continúa, con la esperanza de que algún día reciba alguna llamada que los ayude a obtener alguna pista sobre su localización; “No queremos buscar un culpable, solo deseamos encontrar el cuerpo de nuestro familiar, un ser que necesitamos y tener tranquilidad en nuestro corazón”.

Publicado originalmente en El Sol de Parral