Pide alcalde congruencia a Federación por supuesta extorsión en retenes

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, detalló sobre el oficio enviado a Ramón Ernesto Badillo Aguilar, que su intención es pedirle congruencia con los principios que promueve el Gobierno de México, sobre el tema de supuestos retenes por parte de elementos de la FGR, en los que presuntamente extorsionan a viajeros paisanos en la carretera federal 45, que une a la ciudad de Chihuahua y Juárez.

“Lo que nosotros le pedimos exactamente en el oficio, es ser congruentes con los principios que guían el Gobierno Federal, que es, no mentir, no traicionar, y no engañar. Lo que queremos es que los retenes que instala cualquier autoridad, estén plenamente identificados”, afirmó Marco Bonilla.

Lo anterior, luego de que en la Mesa Regional de Construcción de la Paz y Seguridad, se presentaron denuncias recibidas al número de emergencias 911, tanto del municipio de Chihuahua, como a nivel estatal; además de una queja presentada por Arturo Luján Olivas, director de FICOSEC Chihuahua y la participación en la Mesa de elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, para manifestar que cuando han acudido a revisar la situación, los elementos en el retén se identifican como parte de la Policía Ministerial Federal.

En el oficio firmado por Marco Bonilla, menciona que algunos paisanos, viajeros de origen mexicano que provienen de los Estados Unidos de América, han reportado ser víctimas de extorsiones en los retenes mencionados, y que no cuentan con identificación de pertenecer a alguna corporación de seguridad.

El alcalde Bonilla Mendoza acotó que quizá el delegado Badillo Aguilar no tenga denuncias, porque ni siquiera están identificados los retenes.

“No saben los ciudadanos a ciencia cierta a quien pertenecen y es lo justamente lo que el oficio aclara con mucha puntualidad, que hay denuncias recibidas al sistema de emergencias 911, por ciudadanos donde reportan un retén, al parecer, no de autoridades oficiales en la carretera, que revisaron sus pertenencias y que no se identificaron como miembros de alguna corporación. En algún recorrido -se explica también en el oficio-, que se hizo por agentes de la Guardia Nacional y por agentes de la Fiscalía General del Estado, al cuestionar a estas personas, se acreditaron como elementos de la Agencia Ministerial Federal”, expresó Marco Bonilla.

El presidente municipal de Chihuahua acotó que también, que se explica en el oficio que esta misma situación la reporta FICOSEC, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad de Chihuahua, que abordaron durante la Mesa de Seguridad.

“Tradicionalmente, y de verdad que son bien cumplidos, asiste la Fiscalía General de la República, a la Mesa de Seguridad, sea el subdelegado que está aquí en Chihuahua, o algún agente del Ministerio Público Federal. Particularmente en la de lunes pasado no asistió nadie de la Fiscalía General de la República, y por eso, la comunicación fue vía oficio”, complementó.

Marco Bonilla expuso que por parte del Gobierno Municipal de Chihuahua, no se está cuestionando, ni señalando, ni diciendo que son ellos quienes extorsionan; sino que ha hecho de su conocimiento asuntos que se tocaron y se trataron en la mesa de seguridad.

“Al señalarse que una autoridad federal, al momento de preguntarle a quienes estaban ahí cubriendo ese retén se identificaron como agentes federales; y también agentes estatales, al momento de cuestionar en otro día diferente, sucedió lo mismo, pues es que le estamos dirigiendo el oficio a él, (el delegado de la FGR en Chihuahua, Ramón Ernesto Badillo Aguilar). Si hubiera sido a la Guardia Nacional, la Policía Municipal, o a la Policía Estatal seguramente o hubiéramos enviado un oficio, o ya estaríamos tomando acciones, como cada corporación”, concluyó el alcalde Bonilla Mendoza.