Pedimos inicie la audiencia para evidenciar la falsedad de las acusaciones: Maru

La alcaldesa con licencia María Eugenia Campos, dio a conocer que su equipo jurídico tomó la determinación de pedir que se inicie la audiencia de imputación, con el objetivo de que se aclaren los señalamientos y se ponga en evidencia la falsedad de las acusaciones.

Explicó que el espíritu de los amparos interpuestos por sus abogados, fue siempre el derecho a una defensa adecuada, conociendo la totalidad de la carpeta de investigación; por lo anterior pidió a la ciudadanía que no se dejen engañar ya que esta audiencia de imputación y vinculación a proceso no significa ninguna sentencia condenatoria, no significa que se pierdan los derechos políticos de votar y ser votada ni mucho menos la libertad.

“Hace unos momentos, mis abogados me notificaron que se ha suspendido la compulsa de documentos que se llevaba a cabo en el tribunal y hemos tomado la determinación de pedir se inicie la audiencia de imputación, para que sea más evidente que nunca la falsedad de las acusaciones y la inocencia de su servidora. Quiero platicarles directamente qué es lo que está ocurriendo, para evitar confusiones por falta de información o rumores malintencionados”, manifestó la candidata del PAN por la gubernatura.

Agregó que es ella la más interesada en que esto se resuelva cuanto antes, sin embargo dijo que no se iban a permitir entrar en un proceso sin igualdad de información, plagado de inconsistencias y dudas.

“Por eso fue que interpusimos recursos de amparo en distintas ocasiones, para exigir a la Fiscalía que nos permitiera acceso a la carpeta; los amparos fueron para eso, para exigir condiciones de igualdad y tener la información sobre de que se me pretende inculpar”, detalló en su mensaje.

