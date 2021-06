Piden se supervisen restaurantes-bar; denuncian alteración de bebidas alcohólicas

Padres de familia acudieron a esta casa editora para denunciar una supuesta alteración en las bebidas alcohólicas que los jóvenes consumen en lugares muy populares de la ciudad y los cuales cuentan con varias sucursales, en específico se refieren a las conocidas como “cervecerías”, donde –dicen- se muestran irregularidades y las reacciones luego de consumir el líquido embriagante son completamente diferentes a cuando se divierten en otros restaurantes-bar.

Jóvenes que acompañaron a sus padres y prefieren mantenerse en el anonimato por -dicen- temor a represalias. dan testimonio de esto. “No sé qué pasa, pero en esos lugares me tomo dos cervezas y se me sube mucho y cuando las tomo con mis amigos en casa o en otro sitio no me siento así; a veces tomamos hasta más y no sucede lo que ahí, quizá mareado, pero allá las cosas son diferentes, te sientes como si estuvieras perdido”, indica uno de los entrevistados; por su parte, cuatro mujeres de entre 18 y 25 años de edad que también acudieron a esta Redacción comentaron que en las últimas semanas “algo pasa”, porque el malestar que sienten es completamente anormal, con sólo una bebida, piña colada, fresa colada, daiquirí o mojito se sienten náuseas, llegan los vómitos casi incontrolables y “estás como ida”, comentan.

Clientes de estos lugares que acudieron a El Heraldo de Chihuahua añaden que a diferencia de algunos otros restaurantes-bar, las cervezas nunca llegan cerradas, aun cuando se pidan cubetas, las botellas de cerveza están abiertas, lo mismo pasa con los que conocen como “shots”, “nunca vez cuando los sirven, porque ya llegan preparados hasta donde están los consumidores y ni qué decir de otras bebidas, no se ve cómo las están preparando”, comentan.

Los jóvenes agregan que entre los grupos de amigos la plática es común, “te adulteran las bebidas para que te pongas mal y no te fijes cuánto pagas al momento de que llega la cuenta, te cobran más y como estás ido no sabes ni qué, y a las mujeres quizá les ponen algo para acosarlas y que cedan”, destacan.

“Lo que está sucediendo es alarmante, si las adulteran o les echan algo a las bebidas la situación es peligrosa, en primera porque los jóvenes se sienten en total estado de ‘embriaguez’ con una o dos cervezas u otro tipo de bebidas y en otro, porque qué tipo de sustancias están usando, esto puede provocarles severas lesiones a su organismo”, dice una de las madres que se muestra visiblemente afectada con la situación.

Agregan: “Esto es una alerta para los jóvenes que frecuentan esas cervecerías, lo ideal es que no consumieran alcohol, pero quienes van y piden bebidas embriagantes que por favor exijan que estén cerradas y las abran justo frente a ellos, si son bebidas preparadas que se fijen cómo y quién las está haciendo y que al primer aviso de que se están siendo ‘diferente’ lo externen a quienes los acompañan o en el mejor de los casos, llamen a alguien de su familia, antes de que pueda sucederles algo lamentable”.

“Por favor que las autoridades revisen este tipo de lugares, que los padres estén alerta de cómo llegan sus hijos, que les llamen con frecuencia cuando salen y que les adviertan que deben estar atentos a las bebidas que les sirven y más aún, que les digan una y otra vez de los peligros de consumir alcohol”, puntualizan.

