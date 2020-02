Pierden comercios 1.35 millones de pesos por mes

En la ciudad, el comercio en pequeño se ve gravemente afectado por los ladrones hormiga, de tal forma que diariamente alrededor de 700 comerciantes pierden entre 45 y 50 mil pesos en mercancía y dinero en efectivo, informó el representante de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño de Chihuahua, José Guerrero Alderete.

Además, luego de los atracos, sólo un 25% de los afectados llama a la Policía, pero de éstos apenas el 2% acude a interponer una denuncia, ya que consideran que es una pérdida de tiempo, puesto que los ladrones obtienen su libertad fácilmente, y siguen delinquiendo.

“En Canacope existen 7 mil comerciantes agremiados, de los que un 10 por ciento sufren de este tipo de robo diariamente, y no son comercios exclusivos de colonias fuera de la mancha urbana, pues incluso se da en sitios céntricos en los que hay vigilancia”, señaló el entrevistado.

Esto, dijo, se da porque los ladrones entran a los establecimientos, y en la mayor parte de los casos los comerciantes ni siquiera se dan cuenta, y hasta que hacen las cuentas del día se ven con faltantes. Además de esto, dijo, se dan robos “más en forma” que han repuntado de nueva cuenta y esto sigue teniendo en jaque a los comercios pequeños, que están desanimados porque están en la zozobra de ver a qué hora les toca.

En números gruesos, 700 comercios son robados diariamente, y el tipo de producto que les hurtan varía, bien puede ser una “caguama” que un pan, una bolsa de frituras que un litro de leche.

"Es indistinto lo que roban, a veces roban en una frutería, se pasan a la farmacia, a la ferretería y así se van", aseguró Guerrero Alderete.

Dijo que aunque hoy en día la Policía Municipal ahora está presta a los llamados, pues en cuestión de minutos está en el lugar y se llevan a los maleantes, los agraviados reportan la mínima cantidad de estos casos.

Lo anterior porque si el comerciante perdió 80 pesos, la piensa mucho para reportarlo, pues muchos son personas mayores y temen por su integridad.

"Si le robaron 1,500 pesos que ya es mucho, de todas formas es irrecuperable y si a cambio de no avisar sienten seguridad de que no regrese el ladrón a quemarles la tienda, o hacerle algo, no lo reportan, por eso no se siente le efectividad de la policía", dijo el representante de los pequeños comerciantes.

El representante de Canacope exhortó a los comerciantes, procurar no quedarse una sola persona en los comercios, contar con suficiente iluminación, así como pedir apoyo a los números de emergencia para inhibir al delincuente

*Las ladrones hormiga utilizan formas que van desde tomar un artículo y echarse a correr hasta métodos más elaborados como el cambio de precio o de código de barras.

*El cambio de código se hace generalmente en tiendas de autoservicio, éste se da cuando los ladrones aprovechan el sistema de cobro por medio de códigos para cambiarlo y aunque pagan una cantidad, ésta es mucho menor al precio que corresponde realmente el producto que se llevan.

*Colocar los objetos a robar en mochilas o bolsos también es una forma de robo, aunque en muchos lugares no se permite el ingreso de bolsos grande o mochilas.

*Las carriolas han sido también utilizadas para robar, pues padres de familia que ingresan a las tiendas con bebés, usan esto para despistar.

*La ropa sobrepuesta continúa siendo una de las actividades que más se da con las llamadas “farderas” que son las que más extraen artículos de tiendas grandes.

*Hasta dos años de cárcel a quien robe: FGE

La condena para una persona que comete robo simple va de seis meses a dos años, lo cual es considerado una pena mínima por muchos comerciantes, y esto los lleva a no denunciar, pero con esto sólo incrementa el índice de impunidad, de acuerdo con la unidad de robos de la Fiscalía General del Estado.

En los casos de las personas que roban como “farderas”, la pena se incrementa debido a que existe el factor de ocultación del artículo robado, lo que hace que el robo se vuelva agravado.

En estos casos es agravado porque hay el ocultamiento de por medio, que muchas veces se da en tiendas de autoservicio en donde estas personas se esconden varios productos, generalmente de perfumería.

Cuando una víctima de robo interpone la denuncia, lo que se hace es tratar de reconocer al delincuente y se solicita la orden de aprehensión.

En lo que respecta al robo hormiga en pequeños comercios o tienditas de barrio, los tipos de robo que se dan son simples, las penalidades van de 6 meses hasta dos años como máximo, en tanto que en el caso en que existe ocultamiento la pena mínima es de año y medio y la máxima llega a 5 años de prisión.

Si cada persona denunciara se le taparían salidas alternas al reincidente y a la tercera ya se le generaría un antecedente penal y los tipos de objetos que se roban son variados, y van desde los tipos ropa, artículos de belleza, perfumería, hasta herramienta.

