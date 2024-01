Planta procesadora clausurada fue denunciada por vecinos de Romanzza por malos olores

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que la planta de procesamiento de residuos cárnicos y cebo, clausurada en la salida oriente hacia ciudad Aldama, fue denunciada por los habitantes de la zona de Romanzza, quienes eran afectados por los fétidos olores que se desprendían de los procesos que se realizaban al trabajar con desperdicio de carne y cebo.

Marco Bonilla detalló que este tipo de empresas no pueden operar dentro de la mancha urbana, por las afectaciones a la población, y en este caso, la clausura fue aplicada porque los responsables de la empresa no mostraron la manifestación del impacto ambiental, otorgada por el Gobierno del Estado de Chihuahua.

“Este tipo de plantas son un mal necesario, pero no es sano ni responsable tenerlo cercano a donde existen tantas familias habitando. Una de las quejas principales de los vecinos de la zona de Romanzza, eran los olores que se desprendían, y ellos decían que eran por el relleno sanitario. Realmente, ellos lo han reconocido en varias ocasiones, lo que más malos olores genera, -sobre todo en el verano-, son las plantas procesadores de carne y cebo. Digo que son un mal necesario, porque tienen que existir”, expresó Marco Bonilla.

El alcalde de Chihuahua anunció que el Gobierno Municipal entrará en pláticas con los dueños de las plantas procesadores de carne y cebo, para buscar una solución a esta problemática, para poder reubicar o disponer de predios municipales y asignar un área para la instalación de este tipo de empresas.

“Disponer, si es necesario, de predios propios para poder asignar alguna área, pero ya totalmente fuera de la mancha urbana, donde no se le afecte a ninguna familia de Chihuahua; y bueno, pues que ellos puedan seguir procesando, y seguir obteniendo ganancias, por supuesto, pero pues sin afectar a nadie de nuestra ciudad”, propuso.

En ese sentido, reiteró que la planta que fue clausurada, ya no puede operar donde está, porque tiene que estar fuera de la mancha urbana.

“Se clausuró porque no tiene la manifestación de impacto ambiental, que debe otorgar el Gobierno Estatal, y por ende, no tiene la licencia de uso de suelo. Son los motivos por el cual, se decreta ya su clausura definitiva. Vamos a entrar en pláticas, hay la mejor de las disposiciones del gobierno, también, de que ellos operen, porque si no hay una planta que procese estos residuos, tendrán que parar en algún lugar, y no queremos, que sea en el relleno sanitario. Vamos a resolverlo a la brevedad posible”, señaló el alcalde.

Para finalizar, propuso que se podría otorgar algún predio municipal en comodato, o en alguna otra modalidad, para que la empresa se pueda establecer fuera de la mancha urbana.

Previamente, se informó que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología clausuró una planta procesadora de grasa animal y aceites ubicada en el camino al relleno sanitario, por no contar licencia de uso de suelo correspondiente y acreditar la eficacia de las medidas.

Ante la queja por malos olores que emiten los hornos cuando se encienden para procesar la grasa animal, huesos y viseras con las que fabrican diversos productos como: jabón y alimentos para perros y gatos, fue que personal de Guardianes Ecológicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, realizaron una inspección en la planta para verificar los procesos y permisos de funcionamiento; y se encontró que no contaba con la licencia de uso de suelo vigente.

En el lugar, se colocaron los sellos de clausura en los cocedores donde depositan los desperdicios cárnicos y el aceite vegetal que recolectan de restaurantes.