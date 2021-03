Por pandemia, luchan artistas chihuahuenses por no bajar el telón

“Ha sido un año de mucha incertidumbre, porque las artes siempre han estado en el último escalón de importancia económica, además el hecho de que hemos tenido que aprender a trabajar con las nuevas tecnologías para poder pasar esta pandemia”, afirmó Georgina Ayub, actriz, directora y dramaturga chihuahuense, quien comentó con El Heraldo cómo ha sobrellevado un año de pandemia, en el marco del Día Mundial del Teatro.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Pero los creadores no estamos acostumbrados a estas formas de hacer teatro. Incluso hay quienes dicen que el teatro es solamente en el teatro. Y a pesar de que hemos estado dando talleres, lecturas, ensayos, la tecnología no está del todo de nuestro lado, se va la luz, se cae la red, hay un retraso en el audio, ha sido muy complicado, la palabra incertidumbre lo define muy bien”, señaló.

“Hemos estado activos, tratando de mantener esto a flote, ha sido muy difícil, hay que trabajarle en otras muchas cosas para subsistir. Esto no es nuevo entre los artistas, pero sí se ha complicado bastante”, señaló Miguel Serna, director de El Aventón Teatro y colaborador en Teatro Bárbaro y Chihuahua Bárbaro.

“A pesar de que hemos explorado otras opciones, de manera virtual, presentaciones grabadas, transmisiones, nos ha ayudado a explorar nuevas herramientas que seguro nos van ayudar. Pero realmente las artes escénicas se generan cuando está el contacto con el público, esta comunicación directa que no sólo es del artista hacia el público, sino recíproca y eso sí se extraña mucho. Se requiere poder trabajar más, tratando de meter soluciones por fuera, dedicándonos a cosas que no son lo nuestro. Sí se requieren esos espacios”, subrayó.

Para Omar Torres y Elizabeth Hernández, productor y directora de Quina Producciones, la situación ha sido muy complicada, “algunos compañeros han intentado hacer teatro digital, o grabarlo, pero al fin de cuentas deja de ser teatro”, afirmó Omar.

“Al cerrar las puertas de los espacios escénicos se cerraron las posibilidades para difundir nuestro trabajo. Sin embargo, han llegado nuevos retos y oportunidades para crecer personal y artísticamente. Quina Producciones ha sobrevivido gracias al trabajo, esmero y pasión que cada uno de los que la integran ha puesto en el trabajo. Estoy orgullosa de contar con ellos en esta etapa tan difícil y hacer juntos teatro”, añadió Elizabeth.

Jesús Ramírez, padre de una familia de teatro de tres generaciones, indicó que se vieron muy afectados porque no se podía hacer mucho, “estuvimos en Teatro Breve por zoom en dos ocasiones, hice una adaptación de una novela que se supone vamos a montar en teatro, nada más leer y cuidarnos, no se pudo hacer más, tenemos muchos proyectos, pero no se pudo hacer ninguno, pensamos trabajar todo el año sin descanso y fue lo contrario”, aseguró.

Por su parte, Margot Hernández y Erick Venzor optaron por llevar su Teatro Breve al formato virtual y les fue muy bien en su temporada de agosto a diciembre de 2020, en tanto que su primera temporada 2021 lleva ya varias semanas.