Presa Palanganas será detonante en economía y turismo en la región: Colunga

En tres años el proyecto Presa Palanganas estará terminado y será un detonante para la economía de pequeños y medianos agricultores de la región noroeste, señalaron en rueda de prensa el diputado de Morena Miguel Ángel Colunga Martínez y el presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas Casas Grandes y secretario de la Unidad de Riego, Jorge Chinolla Gámez.

Miguel Ángel Colunga, explicó que con la construcción de la obra la región del noroeste, podría competir con Delicias y Cuauhtémoc en términos de agricultura, que son los dos frentes más importantes que tiene el estado en elaboración de alimentos, “tendría un impacto en el desarrollo agrícola porque con esta obra podríamos competir con la zona de Delicias y Cuauhtémoc, la presa constituye un tercer frente de desarrollo agrícola para el estado de Chihuahua teniendo no sólo un impacto estatal si no nacional en la elaboración de alimentos”

Añadió que en el estado no existe una obra tan grande como esta, sólo la preceden dos la remodelación del Parque el Chamizal en Ciudad Juárez con una inversión de 2 mil millones de pesos y la construcción de tres hospitales en el estado que representa una inversión de dos mil 500 millones de pesos.

Destacando el impacto que estará generará, ya que se esta hablando de más de seis mil 200 hectáreas, que abrirán al riego, que estará beneficiando los canales de riego, la red de distribución de riego y el impacto ambiental, resaltando la importancia de poder contar con obras de este tipo, “habría impacto ambiental porque con eso se abastecería el almacenamiento del agua y la conservación del territorio en la región que implica un impacto en flora y fauna y aunque no es el objetivo central habría un impacto importante de turismo en la región porque en sí misma la presa traería consigo otras actividades como la pesca y aclaro que no es lo principal para no confundir”

Señaló que la mesa directiva del Comité Técnico de Aguas Subterráneas tuvo una importante participación en empujar el proyecto y recordó que en 2020 el proyecto ya estaba autorizado por la Secretaría de Hacienda Pública y la Comisión Nacional de Agua, sin embargo era necesario un tercer dictamen de un despacho privado dado que la obra rebasaba los mil millones de pesos si no fuera así el trámite correría en automático.

En el pasado 18 de mayo de 2013, durante la administración federal de Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado, César Duarte, acudió al municipio antes mencionado a poner la primera piedra de dicha obra, después de la fotografía la obra presentó cero avances, ya que en el 2016 el gobierno del estado la consideró en el Plan Hídrico, sin embargo el tema no fue atendido por la administración de Javier Corral, luego de sesenta años de gestión el proyecto está en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El proyecto de esta construcción se verá reflejado en tres aspectos de la infraestructura; el canal principal, red de distribución y en la distribución del agua a nivel parcelario.

1.- Presa de almacenamiento Estará constituida por cortina flexible del tipo de materiales graduados, un vertedor lateral con descarga libre alojado en la margen izquierda de la boquilla, una obra de control de gasto para el riego de las 6,516 ha beneficiadas y el gasto ecológico con capacidad útil de 112.20 hm3, longitud de cresta vertedora 40 m y corona a la elevación 1,645.51 msnm, obra de excedencias para desalojar un gasto de 505 m3/s y una obra de toma por conducto a través de la cortina para suministro de 6,000 l/s

2.- Canal Principal y Red de Distribución en Zona de Riego para dar cumplimiento al caudal ecológico y conservar la masa forestal y vegetal de la región hidrológica, así mismo, la zona de riego se dividirá en tres secciones y se construirán dos presas derivadoras complementarias para las secciones 2 y 3, la línea principal con canal revestido a cielo abierto y las líneas laterales con tubería, el sistema de riego de la sección 1 será a base un sistema entubado desde la cortina, en general la eficiencia global de todo el sistema asciende a 52.50%.

3.- Distribución a Nivel Parcelario en la red de distribución se instalarán hidrantes a nivel de parcela para el suministro directo del gasto requerido, lo que permitirá el uso eficiente del agua, condición considerada para el dimensionamiento total del vaso.

