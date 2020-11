Presentará Bazán amparo contra la Secretaría de Salud federal

El diputado Omar Bazán anunció que buscará mediante un amparo el respaldo de un Juez de Distrito para obligar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, realice las investigaciones por negligencia atribuidas al gobernador Javier Corral en la atención de la pandemia del COVID-19.

Dijo que el pasado 9 de junio presentó una denuncia ciudadana ante el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por hechos y omisiones imputados al gobierno de Javier Corral que representan un riesgo para la salud de los chihuahuenses.

“Insistí en la indebida y tardía actuación de las autoridades estatales en las acciones de contención de la propagación de la enfermedad y la atención oportuna y eficaz de quienes se contagiaron”, recordó el legislador priista.

Aseguró que la dependencia federal ha ignorado dichos argumentos y por ello presentará este lunes un amparo que lleve al seguimiento de la denuncia ciudadana.

Los hechos presentados por el también dirigente estatal del PRI en su denuncia ciudadana, son:

1.El gobernador Javier Corral Jurado presentó el 3 de abril de 2020 el Plan Emergente de Protección Sanitaria, que incluía la reconversión de hospitales para dar atención especial a los pacientes de covid-19. En ese entonces informó que había reunido un monto de 3 mil millones de pesos, que se derivan de ajustes realizados por el gobierno; de una reducción de su presupuesto operativo de 644 millones de pesos; la cancelación de obras no prioritarias del plan de inversión, por 740 millones de pesos; de la reorientación de programas para atender la contingencia, por mil 181 millones de pesos; de una reducción del presupuesto de los poderes Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos, por 375 millones de pesos, y aportaciones extraordinarias de Ficosec (Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana) y Fechac (Fundación del Empresariado Chihuahuense) por 60 millones de pesos”.

2.La primera inversión, detalló en su plan, era la reconversión de las unidades hospitalarias en la Zona Occidente, por 106 millones de pesos, y en Ciudad Juárez con el hospital General, por 180 millones de pesos.

3.Informó que el Gobierno del Estado tenía en el sistema de salud tres hospitales dispuestos para la atención de covid-19, de Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Delicias, con un total de 319 camas y que además, se ampliará el muestreo de pruebas PCR que se ha aplicado en las “entidades centinela” y centros sanitarios del estado, y se comprarán 10 mil de estas pruebas rápidas y certificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

4.El promedio nacional de letalidad por coronavirus es de 10.9 por ciento, sin embrago, en Chihuahua se registra por arriba del 21 por ciento y en particular en Ciudad Juárez con 752 casos y 165 defunciones por Covid-19 hasta el día 21 de mayo, significa una tasa de letalidad de 22 por ciento, la más alta del país.

5.Investigadores apuntan que las diferencias en letalidad entre las entidades de la República, corresponden a las características socioeconómicas de la población y a las condiciones en las que se encuentran sus sistemas de salud y que sin embrago a pesar de que los peores sistemas de salud se localizan en estados del sur del País, la letalidad en Chihuahua puede deberse a la movilidad que registra con Estados Unidos; sin embargo a la misma fecha en El Paso, Texas, que conforma una sola comunidad fronteriza con Ciudad Juárez, la tasa de letalidad es de 2.8 por ciento, al sumar al 21 de mayo, 1852 casos confirmados y 52 fallecimientos.

6.Debo destacar que desde el 22 de enero de 2020, presenté ante el H. Congreso del Estado de Chihuahua iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que en uso de sus facultades y atribuciones, implemente de manera urgente una campaña de prevención y concientización a la ciudadanía del virus Coronavirus y prevea lo necesario para informar de las acciones en caso de contagio, pues se advertía desde entonces la gravedad de la enfermedad.

7.A partir de ella, he presentado múltiples iniciativas ante el H. Congreso del Estado de Chihuahua para exhortar al Poder Ejecutivo a que realice acciones específicas, habiendo hecho caso omiso a mis peticiones.

8.El 17 de marzo de 2020, solicité de nueva cuenta se exhortara el Poder Ejecutivo del Estado para que tomara urgentemente medidas preventivas por la contingencia del COVID-19, también en esa misma fecha hubo que urgir al Poder Ejecutivo Estatal para que se suspendan clases en todos los niveles e instituciones educativas, así como las labores a los docentes, personal educativo, administrativo, manual y directivo de las diferentes instituciones en el Estado de Chihuahua, como medida preventiva ante la pandemia actual del COVID-19, debido a que la actuación del Gobierno del Estado se presentaba omisa en ese aspecto.

9.También el 17 de marzo de 2020, solicité se suspendiera las labores en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo ante la contingencia, pues el Gobierno del Estado no actuaba con la urgencia que el caso ameritaba.

10.En esa misma fecha presenté iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento, para que en uso de sus facultades y atribuciones, instrumente un programa urgente que otorgue seguridad en los servicios básicos de la Entidad, eliminando los cortes o suspensiones de agua potable a los chihuahuenses durante el periodo de suspensión de clases, previendo disminuir la propagación del virus de Coronavirus (COVID-19), mediante la plena satisfacción de la demanda del vital líquido y las medidas de higiene emitidas en los diferentes protocolos internacionales, además he solicitado que no se cobre el servicio de agua durante la contingencia. Lejos de dar trámite a mi solicitud, actualmente el servicio se está cobrando con tarifas más altas y se ha triplicado en el algunos caso el pago mensual, además de no contar con un suministro estable y universal.

11.El 20 de marzo de 2020 presenté iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y atribuciones, implemente y acondicione de manera urgente lugares idóneos para el resguardo de personas que no tienen los medios y las condiciones para enfrentar el aislamiento como medida de prevención ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19), sin embrago a la fecha el problema subsiste y el Gobierno del Estado de Chihuahua no cuenta con dichos lugares.

12.Se han presentado falta de insumos especiales para prevenir el contagio entre el personal de salud y por ello desde el 24 de marzo de 2020 presenté iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que en uso de sus facultades y atribuciones, garantice que todas las unidades de salud cuenten con los insumos suficientes y necesarios para que estén en posibilidades de recibir a los pacientes con síntomas de COVID-19 con las condiciones de protección requeridas y no exponerlos al contagio, sino por el contrario, brindarles los medios y protocolos establecidos que demanda el personal de salud y a la vez contar con la máxima capacidad de personal médico para la atención que se estima se generará.

13.Bajo esta perspectiva es necesario que se verifiquen las razones especificas por las cuales Chihuahua presenta el alto incide de letalidad para determinar las acciones correctivas que deban realizarse por el Gobierno del Estado de Chihuahua, pues puede obedecer a negligencia u omisiones del mismos, siendo necesario verificar principalmente lo siguiente:

A.Si la reconversión hospitalaria es adecuada y si la atención que se presta en las unidades CIVID-19 cumple con los protocolos médicos aplicables al caso.

B.Si el personal de Salud y demás personal del Gobierno del Estado y Municipios cuentan con los insumos necesarios para realizar sus tareas y evitar el contagio.

C.Si el alto índice de letalidad se presenta por registros estadísticos incorrectos.

14.Los hechos anteriormente denunciados, incluso podrían ser constitutivo de delito por omisión o negligencia, pero además es indispensable que se verifique el índice de letalidad, ya que de ser cierto se debe encontrar la causa y de no serlo, se debe corregir el registro, porque ello nos lleva a tomar decisiones equivocadas, en cualquier caso, se deben fincar las responsabilidades a los servidores públicos que hayan incurrido en negligencia, por lo que tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Salud, solicito se tomen de inmediato las medidas urgentes, para determinar las razones por las cuales el índice de letalidad en nuestra entidad es desproporcionado totalmente de la media del país y del mundo.

Además y conforme al artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es deber del Estado por conducto de las autoridades sanitarias, atender de inmediato la denuncia que se presenta a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud del personal médico y sanitario y de la población en general.

