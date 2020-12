Protestan pobladores de Bocoyna por falta de pago del fideicomiso del aeropuerto

Un grupo de pobladores de San Elías, municipio de Bocoyna, se reunieron en las inmediaciones de gobierno del estado, para protestar por la falta de pago para ellos y para el poblado de Los Ojitos, en el mismo municipio por 65 millones de pesos, que estaban destinado a la reparación del daño a sus tierras.

"Solicitamos el cumplimiento del pago de fideicomiso del aeropuerto de Creel, el cual la señora María Teresa Guerrero señala que no nos van a dar ningún pago, porque no estamos incluidos en el pago de ese recurso, pero si usted lo revisa ahí está incluida a comunidad de San Elías" explicó Enoel Carrasco, vocero del movimiento de los indígenas.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El vocero señala que la funcionaria de la COEPI les dijo que no se les daría el pago porque no están dentro del fideicomiso, pero ellos explican que los dos poblados están contemplados tanto por la constructora como por el gobierno.

"Tampoco toman en cuenta que este año no tuvimos nada de producción, pues al no llover no tuvimos nada por comer", el líder indica que se acepta cualquier tipo de apoyo de la ciudadanía, pues ellos vienen desde su poblado caminando y van a permanecer aquí hasta que haya una solución.

