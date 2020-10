“Quienes estamos más ofendidos somos los chihuahuenses": Javier Corral

“Quienes estamos más ofendidos somos los chihuahuenses por todo lo que ha sucedido en torno del problema del agua, hemos sido descalificados, vapuleados, y sido calumniados, solo nos hemos defendido ante la desinformación y las descalificaciones”, respondió Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en la mañanera como en su discurso oficial en la inauguración del Centro de Salud en Ciudad Juárez.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El mandatario estatal no fue invitado a la inauguración de obras en Ciudad Juárez, por lo que lamentó que por primera vez un presidente de la República no invita a un gobernador, “No se trata de mi, sino de lo que representó, es una falta de respeto al pueblo de Chihuahua. No deben mezclarse nunca las diferencias ideológicas y políticas”.

Javier Corra, señaló que AMLO es el presidente de todos los mexicanos y no puede reconocerlo, aunque la omisión es desandar el camino del federalismo y cooperación.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Dijo que el presidente no está acostumbrado a que se le responda o conteste y se quiere satanizar el hecho de salir a defender la verdad, “lo vamos a seguir haciendo, un gobernante representa al pueblo y ser la voz”.

Destacó que el discurso del acto en Juárez es más de activista político que de un presidente de la República, “Aún en esas condiciones vamos a buscar la manera de seguir trabajando con la federación, así como el momento para hablar con el presidente y plantear nuestro punto de vista”.

Javier Corral reconoció que es un momento difícil para Chihuahua.





Te puede interesar:

Deportes Realizan sorteo de Liga Profesional de Fútbol Rápido





Policiaca Apenas abrieron y ya les robaron





Local Avance del 60% en la modernización de la carretera Ascensión a Janos