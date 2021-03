Quiero ser la primera gobernadora: Brenda Ríos

Brenda Ríos se registró oficialmente como candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral.

Cerca de las 12:00 horas de este lunes, Ríos Prieto fue la primera candidata a la gubernatura en registrarse ante las autoridades electorales para la contienda que se registrará en los próximos meses.

Brenda íios, indicó sentirse honrada de representar al Partido Verde en la entidad en busca de la gubernatura. Se dijo confiada de que el partido dará la sorpresa durante las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio.

"Es para una servidora un enero me honor y sentido de responsabilidad encabezar este proyecto... Tengo el valor y coraje de defender lo que creo y hoy he decidido ser parte del cambio y no de la queja", dijo.

Indicó que quiere levantar la voz por aquellos que no se siente representados por ningún gobernante, por ningún partido político. Somos un proyecto limpio, real y representamos una verdadera opción para los chihuahuenses.

Recordó el asesinato de los integrantes de su familia, la familia LeBaron. Mujeres y niños que fueron calcinados en la Sierra Tarahumara. Indicó que al ser testigo de la inseguridad y de la falta de acciones por parte del gobierno, busca la gubernatura de la entidad para realizar un verdadero cambio en las condiciones de inseguridad.