-Agricultores exigen audiencia a Segob -Denunciarán a panistas ante Fepade -Le roban eslogan a Miguel La Torre

SEGOB.- En ecos de la reunión que sostuvo la Secretaría de Gobernación con diputados el PRI y alcaldes emanados de este instituto político, sus detractores criticaron que si bien es cierto fue para dar seguimiento a un recurso legal que interpusieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la extracción de agua en las presas de Chihuahua, sin embargo no tienen la representación de los productores verdaderamente afectados por las decisiones del gobierno federal, pues algunos son autoridades municipales de demarcaciones distantes centenares de kilómetros de la zona de conflicto.

INFORMACIÓN.- Tampoco se explican las conclusiones de una mesa de diálogo en las que estuvieron ausentes los principales afectados, los usuarios, pues ese acuerdo de “intercambiar información puntual sobre el cumplimiento del tratado y la situación de las presas internacionales y las principales presas de la región de la cuenca del Conchos”, es lo que han estado demandando conocer los usuarios de los distritos de riego, para saber que hizo Conagua con las aportaciones realizadas y las que se siguen haciendo, respuestas que aún no reciben.

CONFLICTO.- Todo apunta, se comenta, a que se va a continuar con la simulación como parte de una gran ofensiva de parte del gobierno federal para desprestigiar a los productores de Chihuahua, que no se han negado a pagar el Tratado de 1944, no obstante desean hacerlo en la medida de las posibilidades y ser tomados en cuenta en decisiones que les puedan afectar enormemente y que se ordenan a miles de kilómetros, con la visión de que se trata de un conflicto político-electoral, algo que puede resultar riesgoso, especialmente cuando se trata de solucionar un problema social con la fuerza.

FEPADE.- Hoy a temprana hora el aspirante independiente a la alcaldía capitalina, Fermín Ordóñez, acudirá ante el Instituto Estatal Electoral para presentar denuncia en contra de los panistas Gustavo Madero, Miguel Riggs, Rocío Reza, Carlos Borruel y Roberto “Pony” Lara, por actos anticipados de campaña, peculado y promoción personalizada.

FEPADE I.- Pero esto va más allá, ya que también irá a la oficina de la Fepade, ubicada en la subdelegación de la FGR, a presentar una denuncia en contra de los panistas ya referidos, en la que está solicitando sanciones pecuniarias, administrativas y penales que haya lugar, y ya con la barra servida y el brazo caliente, solicitará se les niegue el registro para cargos de elección popular en 2021.

DENUNCIA.- Ordóñez Arana asegura que el propio IEE le dio fe a todo el documento de 100 hojas que llevará ante la Fepade, “es un trabajo muy técnico”, por lo que se encuentra motivado en esta denuncia, y cómo no, si desde el Comité Directivo Estatal del PAN ya en dos ocasiones interpusieron queja en su contra ante el IEE, ahora les revira de esta forma. El propio Fermín asevera que la denuncia que hoy interpondrá no tiene peros para el desecho, y para rematar se dice ya se encuentra buscando a personajes de la Segob precisamente para que en dado caso se requiera, alguien le dé un “empujón” a dicha querella.

APOYO.- Vaya revuelo el que causó el desplegado publicado ayer en estas páginas y en nuestra edición fronteriza, para muchos fue una muestra de fortaleza importante de parte de la militancia panista en el estado y es que si el padrón de militantes del partido blanquiazul en el estado ronda las 9 mil 500 personas, las implicaciones de que más de 5 mil panistas hayan firmado y declarado su apoyo a Maru Campos, quiere decir que más de la mitad de quienes ahí participan han declarado públicamente sus preferencias.

APOYO I.- Un dato más, y no menos importante, es el llamado a la unidad que se requiere para la solución de las necesidades de los chihuahuenses y fundamentalmente frente al reto que implica la contienda en junio de 2021, donde en efecto, el PAN necesita ir unido para poder vencer a Morena, por ello no es menor que panistas destacados de diferentes grupos y de diferentes partes del estado hayan decidido pronunciar abierta y públicamente su respaldo a Campos.

MILITANTES.- Si bien es cierto que nada está escrito, sí ha quedado en evidencia que los apoyos al interior del PAN también están marcándose para un lado, que el trabajo dentro de la estructura ha rendido frutos, que el ejército panista se encuentra motivado para salir a la calle a defender sus ideales y que las dirigencias deberán tomar muy en cuenta a sus militantes en la toma de decisiones porque ya se hicieron notar.

ESLOGAN.- Precisamente en este orden de ideas, el legislador local del PAN, Miguel La Torre, se llevó una sorpresa cuando se percató de que funcionarios (panistas) del gobierno municipal comenzaron a compartir fotos con el eslogan “Por Chihuahua estamos listos”, justo el mismo que él utilizó para su primer informe como diputado en su segunda legislatura, es decir, en 2019.

ESLOGAN I.- Si bien es cierto no es una frase registrada ante la autoridad competente, lo que generó asombro del diputado La Torre es cómo el equipo panista capitalino y del gobierno municipal no pudieron idear otro eslogan, se entiende que es parte del proyecto estatal que busca encabezar la alcaldesa Maru Campos, por ello la impresión del legislador, quien aseguró no hará nada, pues está confiado en que muy poco tiempo podrán utilizarlo.

DESIGNACIÓN.- Para rematar, La Torre trajo a la memoria lo que ocurrió en 2016 en la vida interna de Acción Nacional, cuando se encontraban eligiendo a los candidatos que competirían por los cargos de elección popular, pues dice que ahora aquellos que piden una elección interna no lo hicieron hace 4 años; y además se oponen a una alianza del PAN con otros partidos, ya que de ser así sería este instituto político quien elija a los candidatos por el método de designación y no por elección entre sus militantes, varios inclusive aseguran que la alianza la necesita el albiazul si realmente quiere refrendar la gubernatura.

D16.- Por cierto, el regidor panista Juan José Abdo ha iniciado una serie de actividades y reuniones para seguir posicionándose entre la simpatía azul y poder ser el abanderado precisamente por el Distrito 16 (actualmente de Miguel La Torre), que para muchos su definición será más por los acuerdos de los grupos y del partido que por su trabajo y/o logros.

VISITA.- De ridículo no bajaron ayer a Antonio Attolini, aspirante a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y es que al ridículo, perdón al político, se le ocurrió la ingeniosa idea de ponerse un sombrero norteño durante su recorrido por la ciudad de Chihuahua; de llevarlo durante su agenda proselitista, realmente sus asesores no tienen idea de lo que le recomendaron.

NON GRATA.- Y es que hasta contradictorio se vio, pues fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (con quien desea quedar bien) quien criticó a los agricultores del norte por usar sombrero, tener trocas pick up y demás, ahora llega el nunca bien ponderado Attolini a querer hacerse el “caime bien” y burlarse de los chihuahuenses; se hizo acompañar de Alejandro Pérez Cuéllar (hermano del senador Cruz), con quien desayunó ahí mismo en el Hotel Sheraton, situación que hizo llegaran tarde a la conferencia de prensa que habían convocado.