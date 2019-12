--Alianza empresarial 2021 --Zarpazo en expedientes X --UIF acorrala a funcionarios

ALIANZA.- Aprovechando estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, los líderes formales de algunos partidos y líderes morales de corrientes políticas en el estado cada vez ven más cerca la posibilidad de concretar una gran alianza para el 2021, y de plano poder tener alguna posibilidad real de triunfo frente a la aplanadora que es Morena al día de hoy.

ACUERDO.- Lo que ya está en discusión, es la manera de respetar las candidaturas a quienes verdaderamente representen un liderazgo real, capaz de obtener los votos suficientes para ganar la elección constitucional; lo prioritario en el escenario nacional es ganar la mayoría de los 300 distritos electorales que se disputarán; luego las gubernaturas, diputaciones locales, alcaldías, regidurías y sindicaturas.

VUELTA.- Es muy probable que Chihuahua nuevamente sea laboratorio nacional con el lanzamiento de “una primera vuelta” para todos aquéllos que se sumen a esta iniciativa; habrá que ver en la realidad qué voluntad tienen los aspirantes del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano y los independientes.

INE.- Pero además, qué prevé la ley; porque sin duda los líderes de Morena no se quedarán cruzados de brazos y tratarán de evitar a toda costa que una gran alianza se concrete; ya que pudiera ser el principio del fin de la estrategia populista para México.

BANCAZOS.- Cada vez, se nota más el trabajo del Dr. Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), verdaderamente tiene “acorralados” a los funcionarios , empresarios, banqueros y profesionistas corruptos, al consolidar ya el software avanzado con inteligencia artificial que permite dar seguimiento puntual a cualquier sospechoso.

TENTACIÓN.- Ojalá prive en la UIF el profesionalismo y eviten la tentación de perseguir a los “enemigos políticos” de la 4-T, que ya de por sí provoca temor entre los empresarios que han preferido detener sus inversiones y algunos ya migrar a otros países ante la incertidumbre que se vive en el país.

DIAGNÓSTICO.- La evaluación nacional de riesgo que ya tiene lista la UIF es demoledora, a meses de su trabajo efectivo (nació en 2004), aborda la corrupción política en varias dimensiones, destacando las estructuras financieras, las estructuras de apoyo, las de apoyo social; el ataque frontal a las empresas con fachada, a las compañías factureras, al lavado de dinero y al financiamiento del narcoterrorismo.

CÁRTELES.- Por cierto, la investigación que se ha realizado a profundidad por parte de la UIF hacia los cárteles de la droga en México abarca al de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación, poniendo en evidencia toda la red de estos grupos, es decir, haciendo énfasis en el fenómeno delictivo, más que en el delito.

SUSTO.- Como reguero de pólvora corrió la versión de que un “grupo de agentes federales” estaba buscando en la ciudad a un exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua para notificarlo de parte de la Auditoría Superior de la Federación, por presuntas irregularidades; habrá que esperar unos días para que se despegue la incógnita; a los enviados se les vio en el fraccionamiento Puerta de Hierro.

TERRENO.- La audiencia en Navidad, instruida contra Raymundo R., quien fue la mano derecha del exgobernador César Duarte y segundo de abordo durante su gestión, con el cargo de secretario general de Gobierno, salieron a la luz nombres de exfuncionarios que fueron investigados en el lapso que tuvo la FGE para acreditar la responsabilidad del septuagenario.

TERRENO I.- Fernando Baeza Chávez, Víctor Manuel Castro, Jaime Herrera, Gerardo Villegas, Carlos Hermosillo (finado), Adrián Dozal, Ángel Mezquitic, Raúl Chávez, Édgar Aragón, Eduardo E. G., Isidro Sánchez, Martín Loya, Raúl Herrera Lagunes, Humberto García y Alfonso Rey Adame, formaron parte del Comité del Patrimonio Inmobiliario de Chihuahua en el periodo en el que se realizó la distracción de recursos.

TERRENO II.- El Ministerio Público presentó esos nombres para sustentar el trabajo investigador, sin asentar alguna responsabilidad penal de los señalados, sin duda lo que más ha causado revuelo es el involucramiento del exrector de la UACh, Raúl Chávez, quien ostentó los cargos de contralor estatal y luego asesor técnico de la Secretaría de Hacienda.

COINCIDENCIA.- Aseguran los que saben, que al menos una de las coincidencias de los últimos tres detenidos, ya sea por presunto peculado u otro delito, de la administración pasada, los empresarios Otto V. y Jesús Alberto Z., así como del ex secretario general de Gobierno, Raymundo R., es que se habían reunido para apoyar al senador Cruz Pérez Cuéllar en su camino por la gubernatura.

INFORME.- Y es que al menos los tres detenidos estuvieron en el informe del senador por Morena, aquél que hizo a principios de diciembre en un hotel conocido del periférico De la Juventud, donde según los que escucharon refieren apoyarían de una u otra forma a Pérez Cuéllar en la búsqueda de llegar a la silla que dejará en el 21, Javier Corral.

SENADOR.- Claro está que el morenista no tiene nada que ver con los hoy detenidos, lo que sí es que estos tres personajes acudieron y buscaron apostar su poco o mucho capital político debido a su desacuerdo con el ex gobernador José Reyes Baeza al interior del PRI, por lo que no vieron nada mal sumarse al senador.

CALESA.- La familia Barriot Creel recibió su regalo de Navidad con anticipación; desde el día 10 de diciembre el tradicional restaurante La Calesa, que se trasladó al Distrito Uno, ha mantenido lleno total; ya desfilaron los capitanes de las principales empresas chihuahuenses, los políticos y funcionarios públicos más relevantes y los intelectuales que gustan de un buen vino y un buen corte.

MUJERES.- En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres que se realizará en el 2020, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial propuso la instalación de un observatorio de impartición de justicia con perspectiva de género.

OBSERVATORIO.- Las y los integrantes del observatorio, que lo serán de manera honoraria, tendrán la libertad y posibilidad de emitir recomendaciones para mejorar el quehacer judicial, pues la naturaleza jurídica del Observatorio Judicial le constituye como un órgano de consulta y apoyo, con autonomía de operación.

GÉNERO.- El objetivo primordial será el de coadyuvar, en la esfera de su competencia, en el análisis de sentencias, resoluciones y de audiencias de los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de identificar si la perspectiva de género y derechos humanos es el eje rector de ser así, hacer propuestas metodológicas que coadyuven a que todo el funcionariado judicial inserte en su quehacer institucional esta perspectiva, abonando así al cumplimiento de la obligación de juzgar con perspectiva de género.

RECOMENDACIONES.- El observatorio podrá formular recomendaciones y propuestas de mejora en la impartición y administración de justicia y se constituirá en un órgano multidisciplinario de consulta y apoyo del Poder Judicial del Estado en materia de impartición de justicia con perspectiva de género y de derechos humanos.