--Amenazas, tema al que partidos le dan la vuelta --Tras redadas, ¿dónde están los migrantes?

AMENAZAS.- Un mes atrás trascendió por el dirigente estatal de un partido que cuatro candidatos habían recibido amenazas aunque ese mismo día, ese líder partidista se retractó de sus declaraciones para no poner en riesgo la integridad de las personas. Ayer se informó que oficialmente, un aspirante a una de las 67 alcaldías es el único que hasta el momento es resguardado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

RESERVADO.- Sólo uno de poco más de 8 mil postulantes, según Luis Gutiérrez, consejero presidente de la Comisión de Seguridad del Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, se percibe que el tema es reservado ya que “fuera de libreta” se comenta que cada partido tiene varios contendientes que han recibido amenazas y ni siquiera quieren hacerlo público.

RETIROS.- Con lo anterior han optado por no planear campañas en determinados lugares o de plano, no registrar a interesados sobre todo para las alcaldías. Otro dato, que por cierto no proporcionan, el total de candidaturas retiradas y distraen con la cuota de género o las acciones afirmativas para argumentar que todavía están por decidir.

REUNIÓN.- Por lo pronto, el gobierno estatal lo toma en serio y ayer se convocó en el edificio de cantera a una reunión de seguridad por el proceso electoral a la que acudieron el secretario general Santiago de la Peña, el fiscal César Jáuregui, el titular de la SSPE, Gilberto Loya así como consejeros del IEE y presidentes de partidos.

RIESGO.- Cada semana se estará revisando el panorama —con o sin denuncias expresas y aun cuando las campañas locales todavía no empiecen— para medir el factor de riesgo y porque no sólo nadie quiere que se replique lo ocurrido esta semana en Celaya, donde fue asesinada la aspirante morenista a la alcaldía, Gisela Gaytán, de hecho, en el territorio nacional 26 aspirantes han sido víctimas de homicidios entre 2023 y 2024.

***

REPORTE.- A propósito de esa preocupación, ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana publicó el “Segundo Reporte Preliminar de Violencia Electoral: Proceso Electoral 2023-2024”, del cual se extrae esa cifra de crímenes contra aquellos y aquellas que competían o planeaban hacerlo por un puesto de elección popular.

VIOLENCIA.- De un total de 156 agresiones a políticos que han derivado en 50 crímenes —poco más de la mitad a postulantes— entre el año pasado y éste, lo que para el sector privado lo sitúa en el sexenio más violento en la historia nacional y enrarece el proceso electoral.

COPARMEX.- A decir de Salvador Carrejo Orozco, presidente de Coparmex Chihuahua es fiel reflejo del clima violento que en general se vive en México ante la ausencia de un combate real al crimen organizado y de cara a la elección más grande en el país por el número de cargos en juego y la polarización social.

***

ESPECTACULAR.- Cuando las imágenes hablan por sí solas… En el aseguramiento de un autobús de línea, en el cual viajaban 20 migrantes, a quienes elementos de la Guardia Nacional interceptaron en el kilómetro 30 de la carretera rumbo a Juárez los hicieron bajar justo en el sitio donde se encuentra un espectacular del PT para promover el voto por las candidatas Andrea Chávez y Claudia Sheinbaum, al Senado y la Presidencia respectivamente.

DESCONTROL.- El foco de la problemática por la política migratoria —porque el problema no lo representan las personas sino la estrategia para encausar y atender a caravanas de viajeros— se ha centrado desde 2020 a la fecha en el gobierno federal de Morena, PT y PVEM, en lo cual sus aspirantes a puestos públicos no han emitido posturas que adviertan un cambio significativo para frenar la migración descontrolada.

FUGAZ.- En tanto, lo que se documenta en entidades fronterizas como la de Chihuahua es que un día arde una estación por graves omisiones y negligencia, otro desaparece el personal del Instituto Nacional de Migración por periodos tan amplios como un año y en ocasiones, la GN se decide a tomar cartas en el asunto y realizar operativos.

ASENTAMIENTOS.- Como el jueves pasado que agentes del INM desinstalaron el campamento situado al norte de la capital del estado, por la deportiva Pistolas Meneses y como efecto en cadena casi se vació la población en situación de movilidad que también estaba en el asentamiento al sur de la mancha urbana, en el bulevar Juan Pablo II.

RETÉN.- Ayer además la GN instaló un retén cerca de la caseta de Sacramento y retuvieron a los extranjeros que iban en el autobús de pasajeros, que pusieron a disposición del INM pero en ambos casos se desconoce a dónde llevaron a los migrantes retenidos, acaso como han expuesto en entrevistas en Juárez los suben a camiones que los llevan a Chiapas para volver a empezar la travesía.

NEGOCIO.- Las revisiones en ese punto carretero han aumentado para automovilistas en general, ya que como se ha evidenciado choferes de plataforma que no registran los viajes les cobran de mil 200 a mil 500 pesos por llevarlos a Samalayuca y a ese negocio ya entraron conductores particulares que les cobran menos, prometen llevarlos a la frontera y en dos ocasiones han protagonizado volcaduras, una de éstas con saldo de un migrante muerto.