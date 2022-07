--Ante SFP venta de balneario en Allende --Expolicía atacó a GN en Guerrero-Madera

INDEMNIZAR.- Más allá de que para muchos mexicanos resulte irrisorio que un juzgado determine que un cártel del narcotráfico debe indemnizar a sus víctimas, como lo hizo a principios de mes un juez federal de Dakota del Norte, Estados Unidos, al resolver que el Cártel de Juárez deberá pagar una indemnización de 4 mil millones de dólares a 56 familiares, entre ellas los LeBarón, por la masacre de Bavispe.

RUTA.- Lo cierto es que en el país se debe avanzar en una legislación para que los grupos criminales paguen por sus actos en todo el territorio nacional, un esquema judicial que analice la ruta del dinero y corte los ingresos, que en ese negocio es lo que importa.





***





PULIDA.- Después de varios meses de consulta para estructurar lo que será el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, finalmente la Comisión de Justicia del Senado de la República instaló el grupo técnico que revisará y redactará el documento que en breve será sometido ante el pleno legislativo.

HONOR.- Sin sorpresa alguna, será el chihuahuense Rafael Espino quien presida este grupo especializado, ya que le tocó la suerte de organizar los eventos por siete estados de la república y ahora deberá rendir cuentas.

UNANIMIDAD.- No obstante, el morenista se comprometió a sacar por unanimidad de votos el nuevo ordenamiento legal, aspecto que hasta donde se ha establecido, pasará sin el menor debate.





***





BALNEARIO.- Vecinos de la cabecera municipal de Valle de Allende denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública del Estado, a funcionarios de esa administración municipal por pretender vender el balneario municipal.

JUSTIFICAN.- Como se recordará, el 15 de marzo pasado los regidores aprobaron esta operación bajo la justificación de que se trata de un inmueble incosteable por requerir de una gran inversión para rehabilitarlo y el Ayuntamiento tiene problemas con el abasto de agua como para sostenerlo.

COMUNITARIO.- Sin embargo, un grupo de habitantes de ese municipio del sur de la entidad manifestaron su desacuerdo con la determinación del Cabildo, ya que la decisión en ningún momento fue consultada con la ciudadanía y se trata de un bien inmueble propiedad municipal y que es de uso comunitario.

CHEQUERA.- De acuerdo con la información que se tiene al interior del gobierno municipal y que consta en archivos periodísticos ya publicados, existen particulares interesados en la adquisición del balneario El Trébol, quienes ofrecen 16 millones de pesos, de igual manera existe un ofrecimiento de Gobierno del Estado que planea crear un corredor turístico en la zona.

TURBIO.- Los regidores y la administración municipal no han informado a la ciudadanía de manera transparente lo que planean hacer con el centro recreativo que se supone era de uso público, según lo expusieron en su denuncia.





***





REGRESO.- En la zona occidente surgió un nuevo tema que alertó a un colectivo feminista que se percató de la restitución de Alejandro Pañeda como director administrativo de Seguridad Pública del Municipio de Cuauhtémoc, a pesar de tener una denuncia de hostigamiento sexual en su contra.

REGRESO II.- Hace poco más de dos meses fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres por razones de género, por parte de una joven empleada del mismo departamento, quien lo acusó de acoso sexual agravado, por lo cual Pañeda Segura solicitó licencia en mayo pasado para retirarse de su cargo en la corporación municipal.

MÁS.- Según trascendió, no es la única denuncia con la que cuenta el directivo, pero las investigaciones no han seguido el curso para que sea procesado y sentenciado. En tanto, el colectivo denominado Maye publicó un manifiesto y reclamó su reincorporación con el exhorto de que no gane la impunidad.

DESVÍO.- Más aún, en la Fiscalía Anticorrupción existe una denuncia en contra de Alejandro Pañeda, quien junto con César Arturo Romo Chacón fueron acusados de haber cometido el delito de desvío de recursos de las arcas de los cuauhtemenses, ya que al disponer de éstos no sólo perjudica a una dependencia, sino a los habitantes del municipio.





***





PERMANENCIA.- A menos de una semana de que ingresaron los nuevos cadetes municipales para hacerse cargo de la seguridad en la ciudad de Chihuahua, trascendió que una decena ya desertó de la corporación, pues al parecer no contaban con la capacidad o vocación necesaria para estar entre las filas.

PERMANENCIA II.- No se descarta que de los nuevos elementos, otros más opten por retirarse, ya que les parece duro el entrenamiento físico, la disciplina, así como los valores y lealtad que les exigen en la academia.

RITMO.- De hecho, en las labores de entrenamiento que los cadetes realizaron el fin de semana con recorridos a campo traviesa que implican una óptima resistencia física, fueron opacados por el alcalde capitalino Marco Bonilla, quien los acompañó pero no pudieron seguirle el ritmo en el trayecto de poco más de seis kilómetros.





***





INVOLUCRADO.- Resultó de nueva cuenta, que un ex comandante de la Policía Municipal de Guerrero participó en el enfrentamiento armado que se registró el jueves pasado en la carretera de ese municipio rumbo a Madera, donde un grupo armado intentó asesinar a elementos de la Guardia Nacional, quienes lograron repeler la agresión y detener a cinco de los presuntos responsables.

NEXOS.- Así es como se estableció que uno de los detenidos era un ex oficial de nombre Luis Manuel, quien fungía como uno de los comandantes de la corporación municipal de Guerrero y actualmente se desempeñaba como pistolero de una célula del crimen organizado.

HALCONES.- Factor que sigue evidenciando los vínculos que persisten entre policías locales y los criminales, sin una estrategia eficaz que logre resolver desde la raíz el problema y depurar a través de los exámenes de control y confianza. Así, ya hay 12 municipios en el estado sin policías, de aplicar la ley a fondo, pocas corporaciones quedarían intactas.