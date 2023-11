--Bayo le dio señales de vida a la Fiscalía --Casi todos le cumplieron a Xóchitl

BAYO.- Todas las señales de vida que la Fiscalía Anticorrupción no dio desde su creación en 2020 se hicieron visibles a partir de diciembre del año pasado cuando asumió Abelardo Valenzuela, a quien muchos cuestionaron si era el idóneo para el cargo, lo cierto es que reactivó las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado que dormían el sueño de los justos.

EXSECRETARIOS.- Se procedió contra el exsecretario de Hacienda, Arturo F. V. quien estaba amparado y ahora está prófugo de la justicia, también contra el extitular de Salud, Eduardo F. quien sigue el proceso en libertad por uso ilegal de atribuciones y facultades.

EXAUDITOR.- Asimismo contra el exauditor del Estado, Jesús Manuel E. y sus dos hijas por peculado, por lo cual fueron vinculados a proceso en julio de este año.

EXVOCERO.- En septiembre se aprehendió al exvocero del exgobernador Javier Corral, Antonio P. por desvío de recursos y una presunta red de corrupción que involucraba a otra funcionaria de la Coordinación de Comunicación Social; ambos vinculados a proceso, él en el Cereso y ella lo sigue en libertad.

ALCALDESA.- Ese mismo mes, el fiscal Valenzuela dio entrada a las acusaciones por corrupción contra la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia C. y ayer se le arrestó para enfrentar un juicio por peculado agravado pero será hoy cuando se conozcan los detalles.

DIENTES.- Así que polémicas más, menos, Bayo Valenzuela ha mostrado más dientes en la dependencia y quien más lo agradece es la ASE, que encabeza Héctor Acosta porque su trabajo ya no se va a la basura como cuando dependía del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.





***





NEXOS.- Una vez detenida la ahora expresidenta municipal lo que será ineludible será indagar sobre los señalamientos por su presunta vinculación con una célula delictiva pero eso le tocará a la Fiscalía General del Estado, a cargo de César Jáuregui.

NOROESTE.- Las denuncias que por años han hecho Adrián y Julián LeBarón contra los policías municipales de Galeana, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Madera, Ascensión y Janos, prácticamente todo el noroeste del estado y aún antes de la masacre de sus familiares en Bavispe, Sonora; el tiempo les dio la razón. Nada menos uno de los implicados en el multihomicidio era jefe de la Policía en Janos.

JEFES.- Los activistas presentaron información a la FGE, entonces encabezada por César Augusto Peniche sobre el encargado de la Policía en Galeana trabajando para un cártel y después éste apareció con ese cargo en NCG, cuando ya era alcaldesa Cynthia C.

DESCONTROL.- Se le destituyó y más tarde apareció el cadáver de un hombre, colgado del arco Centinela en Casas Grandes, intervino la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las investigaciones los llevaron al equipo de NCG, ningún oficial tenía en regla sus portes de arma ni había presentado los exámenes de confianza. Tierra de nadie.

DESCONTROL II.- En tanto, ese municipio lidera la incidencia de desaparecidos, abuso de autoridad, víctimas de tortura, fosas clandestinas y ejecuciones, lo que llevó al desarme de la corporación, que la SSPE asumiera el control en la zona y que el Congreso evaluara la desaparición de poderes.

TRAICIÓN.- Se va a necesitar un mensaje más contundente por parte de la Fiscalía General, si ya la de Anticorrupción hizo su parte y la propia gobernadora María Eugenia Campos señaló en meses pasados que no habría tolerancia hacia gobernantes, funcionarios y corporaciones que traicionen a la sociedad al trabajar para el crimen organizado.





***





CITA.- Puntuales a la cita, más de mil 500 de personas se dieron cita ayer en la explanada de la Plaza de Armas de la capital para escuchar el último informe legislativo de la senadora Xóchitl Gálvez y abanderada del Frente Amplio por México hacia la Presidencia de la República.

VOLUNTARIOS.- La imagen de apoyo a la virtual candidata se replicó en Juárez y Parral, así como en diferentes ciudades del país y en particular en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, donde la coincidencia fue subrayar que no iban acarreados.

RESPALDO.- En la plaza capitalina se vio a Alejandro Domínguez, dirigente estatal del tricolor y a Gabo Díaz, del blanquiazul, a un costado de las pantallas que retransmitieron el mensaje de la Señora X, quien se enteró del respaldo ya que los asistentes se registraban en línea al llegar.

AUSENTE.- A quien no se vio en el mitin fue a Fermín Ordóñez, quien recién volvió a las filas priistas y algunos dijeron que tal vez estaba enfermo por el repentino cambio de clima, así que no acompañó a la estructura de su partido, al que dejó cinco años atrás. Ojalá se le vea en futuras actividades porque todo será notorio rumbo al 2024, si no a qué regresó.