--Bonilla prioriza obras, tras estragos por las lluvias --Emotivo mensaje de Pepe Yáñez en su informe

BONILLA.- El Centro de Convenciones y Exposiciones se convirtió ayer en la pasarela política y empresarial de la capital al presentarse el primer informe de gobierno del alcalde Marco Antonio Bonilla, a quien acompañó la gobernadora María Eugenia Campos.

LLUVIAS.- Además de destacar el fortalecimiento de la Plataforma Escudo Chihuahua, a la infraestructura de las corporaciones y las herramientas tecnológicas de acercamiento con la ciudadanía, las inversiones en obras públicas y los apoyos para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, un gran tema fueron los estragos por las lluvias.

DAÑOS.- Como se anticipaba, el presidente municipal capitalino anunció que se reorientarán recursos para atender las afectaciones en calles, vías de acceso a colonias, deslaves e inundaciones en caminos urbanos y rurales, y en especial los daños en algunos hogares.

CONTRASTE.- Y es que en 22 días las precipitaciones pluviales en la ciudad dejaron 365 mm; cuando ocurrió la tromba de 1990 se registró una captación de 140 mm pero en dos horas con un cruento saldo. Desafortunadamente, aparte de daños materiales, en esta ocasión se ha reportado una víctima mortal, un hombre que fue arrastrado por la corriente del río Sacramento.

TEMPORAL.- En cuanto el temporal lluvioso se aleje, Bonilla Mendoza señaló que echarán a andar las acciones prioritarias y en tanto, la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil se coordinan de la mano de autoridades estatales y federales para atender la contingencia.





***





GESTO.- Buen gesto del alcalde Marco Bonilla durante la entrega de su informe en la sesión solemne de Cabildo, pues compartió crédito con los regidores, mencionando a cada uno con el reconocimiento del consenso que existe para trabajar de manera conjunta.

MADUREZ.- Al involucrar a todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo se apreció su madurez política, ésa fue la interpretación de quienes atestiguaron el acto y aunque podría pensarse que a un año de su administración aún transitan sin pugnas, se reconoce que hay intención de escuchar todas las voces, lo cual así sucedió cuando los coordinadores edilicios de cada fracción tomaron la palabra para dar sus posicionamientos.





***





IMSS.- De no ser por su perfil de Facebook, muchos no se habrían enterado que el Dr. Arturo Bonilla deja la Delegación del IMSS en Chihuahua, ya que ayer publicó su agradecimiento y se despidió de los derechohabientes del estado grande. En días pasados se había especulado lo anterior, pero no se había confirmado.

SUSTITUTO.- Según se estableció, Bonilla y Calderón se integrará como asesor en las oficinas centrales del Instituto en la capital del país y en su lugar llega el Dr. Enrique Ureña Bogarín, quien desde 2020 se desempeñaba como delegado en Chiapas, así que atravesará medio país para asentarse en el otro extremo y hacerse cargo de las oficinas en Chihuahua.





***





GUACHOCHI.- Quien ya presentó su informe del primer año en la gestión municipal de Guachochi fue el alcalde José Miguel Yáñez Ronquillo, ante una nutrida asistencia de políticos de diversos partidos y de la comunidad rarámuri con la cual se tiene una estrecha relación; de hecho, el presidente municipal suplente y director de Asuntos Indígenas, Alejandro Hernández Cruz, pertenece a la etnia.

EMOTIVO.- Pepe Yáñez basó su rendición de cuentas en seis ejes: Gobierno responsable e incluyente, Desarrollo e innovación económica, Desarrollo social y humano, Servicios públicos e infraestructura, Prevención y justicia, así como Salud. Lo que más llamó la atención fue el emotivo mensaje que ofreció al destacar el recuerdo y rendir un reconocimiento a la síndica municipal Dayra Rocío González Moreno, asesinada en febrero pasado.





***





SUCESOR.- Con los movimientos que se realizan en la Universidad Autónoma de Chihuahua, trascendió que para la dirección de Faciatec el actual titular de esa facultad, Damián Porras Flores, quiere dejar en su silla a su secretario académico Ricardo Aarón González Aldana.

SUCESOR II.- Lo que no sería extraño, pues ya han venido trabajando en fórmula, sólo que para quedarse como su sucesor se dice que podría ser un problema el parentesco, ya que son concuños, es decir que sus esposas son hermanas y con ello todo quedaría en familia. Veremos si la sociedad de alumnos y la de maestros coinciden con esa propuesta.





***





ALERTA.- Seguramente, la Policía Municipal no tomará a la ligera el ataque armado que ayer sufrió el agente Arturo Hernández Sánchez, menos cuando es obvio que lo planearon para perpetrar el crimen frente a la puerta de su domicilio en el minuto exacto que se disponía a salir para ir a trabajar.

ALERTA II.- Se debe analizar, entre otros factores, si el homicidio está relacionado con las últimas intervenciones que ha realizado la corporación en la zona oriente de la ciudad, particularmente en Punta Oriente, donde tan sólo el domingo pasado los policías abatieron a un robacarros que intentaba “bajar” a un conductor a punta de pistola.