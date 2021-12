--Bustillos se encamina hacia la Ugrch --Desaprovecha oposición, apertura en Cabildo

CAMBIOS.- Inminentes se dice que son los cambios en la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, luego de una reunión donde estuvo la gobernadora María Eugenia Campos; el secretario de Gobierno, César Jáuregui; el líder parlamentario de la bancada panista, Mario Vázquez y el presidente del organismo productivo, Eduardo Prieto.

VACANTE.- Según trascendió, se habría llegado al acuerdo de que Prieto Rodríguez deje el cargo, que ocupa desde el 30 de marzo de 2019 cuando 51 delegados regionales lo eligieron por encima de Jorge Kosturakis. No se descarta incluso, que sea invitado a la Dirección de Ganadería o de Desarrollo Rural.

BUSTILLOS.- Lo cierto es que en el sector agropecuario ya hay un grupo que impulsa a Álvaro Bustillos, ganadero de Nuevo Casas Grandes y Juárez, y quien presidió Desarrollo Económico (Desec) de Ciudad Juárez hasta el 8 de junio pasado, cuando cedió el cargo a Federico Talavera. Un evento al que acudió la mandataria estatal, entonces recién electa, así como las hermanas Alejandra y Lupita De la Vega.

POSADA.- De hecho, unos par de días atrás, empresarios del ramo como Eloy Soto, Carlos Ramos, Edmundo Chávez, Davis García, Armando Estrada, Rafael Aguirre, Hugo Pérez, Óscar Prado, Antonio Baeza, Manuel Balderrama y Federico Duarte le dieron su respaldo a Bustillos para contender por la presidencia de la Unión.

COMODÍN.- Se dice que también levantó la mano Kosturakis para ir por el repechaje como aspirante natural de la elección anterior, en la cual sólo obtuvo 20 votos contra 30 de Eduardo Prieto, quien cabe destacar que en su gestión, sí visibilizó a la Unión ante la ciudadanía, lo mismo para hacer donativos durante la pandemia y sumarse como cualquier ente empresarial, que para hacer lucir los ejemplares equinos en el desfile del 20 de noviembre en la capital del país. Un operativo de traslado que fue monumental.

MERODIO.- Lo que llamó la atención, según la información vertida a esta columna, es que en la reunión no estuviera la secretaria de Desarrollo Rural, Lilia Merodio, pues debiera ser de las principales operadoras, o probablemente lo hizo pero la jefa del Ejecutivo Estatal está a cargo de buscar acuerdos en primera persona.

*

CONDICIONES.- Que se preparen los migrantes que ingresaron ayer al estado en la caravana que partió del sur del país, ya que las condiciones no son del todo favorables para el libre tránsito ante las células criminales apostadas en puntos estratégicos y que se dedican a extorsionarlos y reclutarlos.

FRONTERA.- En los últimos días, se han incrementado los casos de personas rescatadas de presuntos secuestradores en Ciudad Juárez. Mientras que en la capital, se implementó un operativo en septiembre pasado para liberar a 340 migrantes hacinados en una finca, de la cual no los dejaban salir, les daban comida un día sí y otro no, y si reclamaban, los dejaban sin baño.

*

PLATOS.- Ya todos se deslindaron de presuntamente haber falsificado los más de 400 recibos de la “nómina secreta”, ahora falta ver quién va a responder por los platos rotos de cualquiera de las versiones que la Fiscalía aportó sobre el caso, pues como sea expone graves faltas y violaciones a la ley que no puede quedar impune ya que no es peccata minuta, como lo subrayaron ayer Francisco Santini, del CCE y Salvador Carrejo, de Coparmex.

*

APERTURA.- Hay que reconocer que el Cabildo que dirige Marco Bonilla ha sido de los más abiertos con los regidores de oposición. Sin necesidad de negociar la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio, salió adelante y ha privado la apertura con los ediles de Morena, PT, PRI y Movimiento Ciudadano, a pesar de la mayoría blanquiazul.

ACUSE.- Aunque esta apertura no ha sido bien aprovechada por la oposición y más bien, ha caído en el abuso y en dimes y diretes de llamarle extorsión al cabildeo, de lo contrario no se declara sino se denuncia y no ha habido tal.

AJUSTES.- De hecho, el presupuesto municipal redujo tópicos como el de publicidad y los regidores de Morena pedían incrementarlo, por ello el regidor albiazul Francisco Turati, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Cabildo envió un oficio con acuse de recibido a todos los miembros, pidiéndoles congruencia.

TRANSPARENCIA.- Lo que en términos coloquiales se traduce en que si quieren jugar bola dura, el PAN no se hará a un lado. Y es que a decir de los ediles azules, la fracción del PT se ha caracterizado por dedicarse a llevar agua a su molino sin reparar en el electorado que los eligió, ni atención ponen a las comparecencias de los directores del gobierno local que por primera vez rindieron cuentas ante la Comisión en un ejercicio de transparencia.

*

GABINETE.- Trascendió que en el arranque de 2022 hay algunas áreas del gobierno municipal, en las cuales podría haber ajustes como en la Dirección de Mantenimiento Urbano, donde se designó a Fernando Coarasa porque redujo el nivel de cuidado en los parques de la capital, o al menos no está supervisando a los concesionarios, ya que la mayoría de las áreas verdes está bajo el cuidado privado.

SEGUNDO-. Otra área de atención es la de Servicios Públicos Municipales, encabezada por Federico Muruato, quien se haría cargo del proyecto del Relleno Sanitario, el nuevo panteón municipal y quitarle las rutas de recolección a concesionarios que no den el ancho, pero no ha ido al ritmo del alcalde.

TERCERO.- Y la de Obras Públicas, que dirige Rodolfo Armendáriz, ante el padecimiento urbano de toda ciudad con los baches, que con unas ligeras lluvias de los frentes fríos bastaron para formar desde hoyos hasta cráteres en múltiples arterias vehiculares, por lo que tendrá que redoblar esfuerzos para hacer de la capital, la más competitiva del país.

*

NAVIDAD.- Desde este espacio, deseamos a nuestros lectores una feliz navidad, lo mejor para sus familias y que privilegien el cuidado de su salud porque es el activo más valioso, lo demás ya viene por añadidura.