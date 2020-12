--Cabada y compañía, sin culpa --INE, ¿haciendo trampa?

DETENCIÓN.- Vaya momento en el que fue detenido el exalcalde de Chínipas, Hugo S. A., por elementos de la Fiscalía General de la República, a quien se le imputa su probable participación en auxiliar a los autores intelectual y materiales del homicidio de la periodista Miroslava Breach; “trágame tierra”, están diciendo un par de panistas también presuntamente involucrados en este atroz crimen. Genuinamente deberán seguir las investigaciones para que quede claro que el matar a un periodista en Chihuahua tiene las peores y graves consecuencias.

PERDONADO.- Para aquellos que se preguntaban si el alcalde de Juárez, Armando Cabada, podrá competir sin problema en la contienda 2021 una vez que asumió el criterio de oportunidad, a decir de varios expertos en derecho penal, la respuesta es sí, y podrá hacerlo dado que apegarse a dicho criterio, resarcir el daño y además colaborar con la FGE para que las investigaciones avancen aún más, no cobra relevancia en los antecedentes penales. Por ello, muchos todavía no descartan a Cabada ni para diputado federal.

MENSAJES.- El diputado federal Juan Carlos Loera no deja de sorprender con las puntadas que saca para promoverse como aspirante a gobernador por Morena, pues mediante mensajes de texto que llegan por la madrugada asegura ser quien encabeza las encuestas de su partido dicha candidatura.

MENSAJES I.- Los mensajes que recibieron cientos de chihuahuenses llegaron en plena madrugada y en reenvíos repetidos; éstos se emitieron desde el número contratado para ese fin, 43833, esperemos y este servicio sí sea pagado de su bolsa y no como los espectaculares de su libro que, dicen sus detractores, fueron pagados con dinero público.

MENSAJES II.- Por cierto, en el incómodo y nocturno mensaje, Loera de la Rosa se atribuye como propia la idea de que las vacunas contra el Covid-19, que anunció de manera universal y gratuita el gobierno federal; es decir, aunque Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio, Loera refiere que si votan por él las vacunas serán gratuitas y universales.

JUGADA.- Qué buena jugada se aventó el INE con los aspirantes a capacitadores de casilla y asistentes, pues resulta que luego de pasar un viacrucis para poder cumplir con los requisitos de la convocatoria, medio millar de aspirantes llegaron a la etapa de los últimos exámenes, pero a causa de motivos aún desconocidos, a cerca de la mitad se le dijo que el examen se había cancelado.

TRAMPOSA.- Pero tramposamente sólo se le aplicó el examen a los cerca de 250 ciudadanos que “alguien” les avisó que podían ingresar a la Facultad de Derecho de la UACh por accesos alternos a la entrada principal.

TRAMPOSA I.- Esto desencadenó una serie de quejas y molestias, pues ahora resulta que todo el esfuerzo no sirvió de nada porque alguien les mal informó que no habría examen; el colmo del asunto es que al hablar al INE para aclarar el tema, aceptaron que hubo una confusión que dejó a la mitad de aspirantes sin su examen y pues la respuesta fue simple y sencillamente, “ni modo, no hay nada que hacer, hay para la otra”.

RESPALDO.- Ayer desde las oficinas del CEN del PRI, Alejandro “Alito” Morena, presidente nacional, mostró respaldo al dirigente estatal Omar Bazán, quienes dialogaron y discutieron los últimos escenarios electorales para Chihuahua; de entrada se ratificó que sería mujer quien abandere la candidatura a la primera magistratura y, segundo, en caso de no ser así, sería el líder estatal quien se enfrente en las urnas por el tricolor.

EMPRESARIO.- Preparándose para los tiempos electorales, el joven empresario Mauricio Corona, presidente de la Sección Especializada de Jóvenes de la Canaco, sostuvo una serie de reuniones con representantes de diversos partidos políticos de la entidad, ante su aspiración a una diputación local para ser quien represente al empresariado dentro del Congreso del Estado. Ello ante la falta de protección del sector en la legislatura durante la pandemia, según lo ha venido expresando Corona.