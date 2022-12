--Camioneros querían una tarifa hasta de 15 pesos… --Cuidan bolsillos de capitalinos y le pegan a los de criminales

TRANSPORTE.- El incremento al transporte público va que vuela para concretarse antes de que termine el año y, según los enterados, el costo quedaría en los 12 pesos, es decir tres pesos más, luego de más de 12 años que la tarifa no se moviera y hoy en día el elemento de presión es el combustible que ronda los 25 pesos el litro.

INCREMENTO.- Trascendió que los camioneros querían 14 o 15 pesos, calculando su ganancia, pero lo más factible es que quede en 12 pesos (la mitad para estudiantes y adultos mayores). Si bien los aumentos, por supuesto, nunca son populares, sin embargo, es inminente y lo que imperará por parte del gobierno es vigilar la operatividad y la renovación de unidades.





***





SESIÓN.- Hoy se espera que sesione el Consejo Estatal de Salud para analizar y en su caso determinar la necesidad de volver a la medida del uso obligatorio del cubrebocas en todo el estado. La posibilidad se fundamenta en el aumento de contagios provocados por el coronavirus y sus variables, incluso del reporte más reciente casi se cuadruplicó.

OBLIGATORIEDAD.- Significa por lo tanto que cuando se modificó el decreto de obligatoriedad en octubre pasado y se estableció el uso voluntario de la mascarilla, se registraban 70 casos activos por semana, sin decesos y hasta ayer la estadística estatal arrojó 339 positivos y tres defunciones.

VARIANTE.- La preocupación es que una de las nuevas variantes del Covid ya está en México y se requeriría de otro biológico para combatirlo, de llegar a convertirse en una cadena de propagación.





***





ROBOS.- En la mesa de seguridad regional que encabeza el alcalde Marco Bonilla semana tras semana se ha evaluado la disminución mes con mes de los delitos patrimoniales, los que más lastiman al bolsillo de la ciudadanía, ya que representa menos robos y en el caso de vehículos, aumentó incluso la recuperación de unidades.

DECOMISOS.- En cambio para pegarle al bolsillo de los grupos criminales se han reforzado los decomisos de drogas. Las diversas corporaciones de seguridad recién informaron que del 28 de noviembre al 4 de diciembre se aseguraron varias dosis de cristal y marihuana por un valor superior a los 208 mil pesos.

NARCOMENUDEO.- Fundamental para pegarle a la economía del narcotráfico, por eso no resulta extraño el mensaje que se colocó en días pasados en una manta en contra de las intervenciones contra el narcomenudeo que ha realizado la Policía Municipal.





***





INTERESADO.- Ahora que modificaron la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) y que pasara a nivel de Secretaría, se dice que ya anda un interesado en ocupar ese cargo a pesar de que en días pasados la gobernadora María Eugenia Campos ratificó a Enrique Rascón como titular de la misma.

INTERESADO I.- Entre los pasillos y los primeros mandos del aparato estatal el rumor es que ese puesto le interesa al reconocido profesor Miguel Ángel González, quien tiene una amplia trayectoria en ese tipo de temas y su carrera se ha enfocado en la atención de la Sierra Tarahumara.

ACTIVO.- Lo que sí es un hecho es que Miguel Ángel González ya comenzó con las labores de gestión a través del secretario de Gobierno César Jáuregui y para ello se ha dejado ver en el círculo rojo, en las mesas de café y hasta presentó un libro sobre sus visitas en diversos municipios.

INCERTIDUMBRE.- Aunado a ese interés, se expone que hay cierto distanciamiento en la relación desde el Palacio de Gobierno con el diputado priista Omar Bazán, quien gestionó la posición de Kike Rascón en Coepi, así que sería otro factor qué analizar.





***





JMAS.- La bancada del PAN en el Congreso Local, comandada por Mario Vázquez, repitió por segundo año la petición a la JMAS de Chihuahua para que implemente el programa de descuentos “Borrón y cuenta nueva” que permita a los morosos ponerse al corriente.

DEUDORES.- Hay que reconocer que muchos de los deudores de agua lo son pero no porque no quieran pagar, sino porque no pueden o ya deben tanto que por más que le busquen resulta difícil estar al día y lo único que piden es un esquema facilitador para pagar.

DESCUENTOS.- Bajo esa óptica –a decir de los legisladores azules— por qué negarle la oportunidad a los usuarios que sí están en toda la disposición, pues si algo caracteriza al chihuahuense –cuando menos a la mayoría— es su compromiso en el pago de servicios y echarle una mano no está de más.





***





DERRAMA.- Al concluir el espectáculo “La Golondrina y su Príncipe” se obtuvo un cálculo preliminar sobre los ingresos que los comerciantes captaron por la asistencia de más de 50 mil personas a las 12 funciones realizadas en el foro de El Palomar.

EMPUJÓN.- La derrama económica se estima en 20 millones de pesos, sin contar los empleos directos e indirectos generados, los proveedores que se contrataron para la realización y los servicios requeridos para las funciones de la obra, entre otros. De modo que resultó ser un buen empujón para la economía local en el último trimestre del año.