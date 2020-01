--Desavenencia por el agua --AMLO en casa de Corral --Invade morbo en el PRI

PRESAS.- El cierre de las compuertas de la presa El Granero fue una respuesta tajante a la solicitud planteada a Conagua el pasado jueves 9 de enero, por parte de quienes participan en las mesas de trabajo para encontrar la mejor solución a la problemática que representa en estos momentos el pago de las cuotas establecidas en el Tratado de Aguas de 1944.

TRATADO.- Hasta el pasado jueves, a esta presa se le extrajeron desde el pasado mes de octubre 110 millones de metros cúbicos por esa aportación, el nivel de la presa se encuentra en los 212 a 214 millones de metros cúbicos, un poco por abajo de los 236, que el Comité Nacional de Grandes Presas ha considerado como su nivel máximo de operación.

VIGILANTES.- Hoy y después de esa acción implementada por el gobierno federal y catalogada como un duro golpe a los productores, autoridades estatales y usuarios estarán atentos para que el nivel de este vaso no disminuya a niveles que pongan en riesgo el ciclo agrícola en las 8 mil 500 hectáreas, que integran el Distrito de Riego 090, en el Bajo Conchos, en la región de Ojinaga.

SOLUCIONES.- Por otro lado, los productores no deben de cesar en esa intención para seguir evitando que se continúe abriendo las compuertas, pero apostando a la negociación y participando el próximo 22 de enero, fecha en la que continuarán las mesas de trabajo establecidas con la Comisión Nacional del Agua en la búsqueda de alguna solución.

DEFENSA.- Por cierto que Mario Mata Carrasco, diputado federal del PAN, aseguró que él y el senador Gustavo Madero realizarán una lucha por la defensa del agua del estado que no tiene por qué irse a Estados Unidos, ni a ningún otro lugar, pues hacer esto representa afectar los intereses del campo en el estado.

AMISTAD.- Lo habíamos dicho, la armonía, la buena relación y los ánimos de colaboración que mostraron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Javier Corral, durante los eventos en los que participaron el viernes, allá en Ciudad Juárez, continuaron el sábado por la mañana, pues el Ejecutivo federal aceptó la invitación para acudir a desayunar a casa del mandatario estatal, allá en esa frontera, reunión de la que subieron un video a redes sociales.

RAYADAS.- La Patria es primero fue lo que citó López Obrador al finalizar el video en el que Javier Corral le explicó al tabasqueño aquella receta que le enseñó su abuelita Elisa, para preparar las famosas “rayadas” de Parral y que fueron el tema introductorio para el mensaje político.

AMIGOS.- Javier me invitó a desayunar, fue la presentación del presidente de la República, estamos para disfrutar de este suculento desayuno, dijo, para luego destacar: Aquí compartiendo el pan y la sal, porque somos amigos, estamos trabajando de manera coordinada el gobernador de Chihuahua y el gobierno federal.

APOYO.- El mensaje de apoyo a Corral Jurado fue más que evidente en esta pieza de video, el desayuno fue sólo el vehículo para llevarlo a la ciudadanía y no deja lugar a dudas del buen ánimo que existe entre ambos mandatarios, lo que puede y debe facilitar la colaboración entre ambos niveles de Gobierno.

GIRA.- Hay que reconocer que antes de continuar su gira por tierras sonorenses, pues estará este domingo en Bavispe, en reunión con los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida cerca de ese lugar; López Obrador dedicó dos días completos a nuestra entidad, uno en Ciudad Juárez y otro, ayer sábado, al visitar Nuevo Casas Grandes para participar en un evento de la Secretaría de Bienestar, allá en el noroeste de la entidad.

RECUERDOS.- En la anterior gira de trabajo que efectuó en el pasado mes de septiembre, de 2019, el presidente de la República, López Obrador, también fue acompañado por el gobernador Corral, durante dos días, en los que desarrollaron diversas actividades en materia de salud, al acudir a los municipios de Allende, Guachochi y Bocoyna.

EXTRADICCIÓN.- Por cierto que el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que Estados Unidos prácticamente dio luz verde a la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue un tema que los panistas supieron muy bien utilizar como marketing para elevar la figura del gobernador Corral Jurado.

CAMPAÑA.- Apenas pasaron unos minutos de que AMLO mencionara esa extradición cuando desde Ciudad Juárez empezaron a circular correos con el "#CorralSiCumple", como si ya Duarte estuviera en la antesala de la Agencia Federal de Prisiones allá en Estados Unidos o en un pabellón de la penitenciaría listo para ser regresado a la justicia mexicana.

PROMESAS.- Es obvio que del hecho hay mucho trecho, en ocasiones es mucha la distancia que existe entre lo que dijo López Obrador y lo que realmente suceda en fechas posteriores, desde cuánto hace que los chihuahuenses escuchamos esa promesa sin tener resultados, o acaso tendrá algo más de fondo este mensaje.

ELOGIOS.- Dicen que el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, no fue el único que salió airoso de la gira del viernes que encabezó el presidente, López Obrador, en aquella frontera, quien elogió el trabajo realizado por el independiente y reconoció su dedicación al tema de la seguridad pública. A los juarenses les queda claro que muestre o no resultados al edil nadie le puede regatear su dedicación.

CIVILIDAD.- Tras la acostumbrada “Mañanera” en la Guarnición Militar y el encuentro con empresarios de la industria maquiladora en BRP Juárez, el mandatario federal encabezó otro evento relacionado a los apoyos Bienestar, mejoramiento urbano y zona libre, en el gimnasio de Bachilleres de Juárez, ahí quiso dar muestras de civilidad política y sentó a todos los polacos de cierto nivel que anunciaron su asistencia con anticipación.

APLAUSOS.- Resaltaron en el escenario los aspirantes a la gubernatura en el estado y la reacción de los asistentes para con ellos. No cabría aquí la expresión del “aplausómetro” para decir quién habría sido el más ovacionado fuera de la figura presidencial, en todo caso, si se permite sería: “el abuchómetro”, de no haber sido porque uno de los aplaudidos fue el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar.

ASPIRANTES.- De los precandidatos en el presídium, el alcalde Armando Cabada y el senador panista Gustavo Madero, fueron los que cargaron con la mayor parte del rechazo de los asistentes; ahí estaba la senadora, también de Morena, Bertha Caraveo, ella no levantó pasiones, ni a favor ni en contra; en cambio el senador morenista, si bien los asistentes no se reventaron las manos por aplaudirle, sí se llevó las palmas.

ASPIRANTES I.- Ahí estuvo otro aspirante, pero no en el escenario principal, era el superdelegado Juan Carlos Loera, quien oteaba desde el público lo que sucedía en el frente, Loera tampoco fue aplaudido ni abucheado, porque era el organizador del evento, pero también el que mueve la cuna en las giras de López Obrador en Chihuahua.

DOLENCIA.- El tema de la segunda vuelta electoral que promueve la dirigencia del PRI en el estado de Chihuahua ha resultado un caso de análisis en la agenda política, sobre todo para los que buscan descifrar de dónde su presidente estatal tuvo los elementos para hacer esta propuesta.

IDEA.- El hecho es que para los observadores, esta idea pudiera haberse fraguado desde dos frentes que desde el PRI se utilizó para aventurarse y presentar ante el Congreso del Estado dicha iniciativa que para muchos podría ser un cuchillo de doble filo, pero que no sería tan descabellada.

DIVISIÓN.- Una de ellas se cree que surgió de uno de los tantos encuentros que tuvo el dirigente estatal del PRI con el exlíder nacional, Manlio Fabio Beltrones, con quien se le ha identificado ser su padrino político por bastantes años y que sólo sería darle seguimiento a un nuevo proyecto.

RUPTURA.- Sin embargo, hay quienes descartan esta relación en virtud que aseguran hubo un distanciamiento desde la sucesión del Comité Ejecutivo Nacional, contienda en la que Bazán se abrió a favor del exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y que gracias a ello se consolidó en la dirigencia estatal priista.

CONFLICTO.- De hecho esta ruptura fue la que causó algunos resquebrajos entre sus opositores y provocando la salida de gente importante para el partido como el exalcalde Marco Quezada, Fermín Ordóñez, Lilia Merodio, así como el enfriamiento de otros que cobijan en el grupo de los Baeza.

INSPIRACIÓN.- Y es que el sonorense no vio en Alito el perfil idóneo para dirigir al PRI, así que sumado con su gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, le apostaron a favor de José Narro Robles llevándose entre ellos a representantes de importantes grupos internos del tricolor.

INSPIRACIÓN I.- La segunda versión que se rumora es que la inspiración le pudo llegar a Bazán por vía de la senadora Beatriz Paredes, quien ha esbozado en distintos foros sobre la necesidad de fortalecer la democracia en México con un procedimiento en el que el presidente de la República llegue con el apoyo mayoritario absoluto, para lo cual la segunda vuelta lo hace propicio, como acaba de suceder en España y Alemania.

BOLITA.- Sin embargo, los que saben, dicen que el trato entre el dirigente estatal tricolor y la tlaxcalteca no es de una cercanía significativa, pero para este caso quien sí tiene cercanía y afinidad es la exsenadora Graciela Ortiz, que aun y cuando se reconoce que la relación entre Bazán y Ortiz no es de todo mala, lo cierto es que los primeros escarceos en el PRI en busca de la gubernatura han provocado distanciamientos y planes divergentes, no del todo polarizados.

FUERZA.- Por lo pronto algunos analistas reconocen que el actual presidente del PRI Estatal ha tenido la habilidad para ejercitar todos los recursos a su alcance para de alguna manera permanecer en el candelero político, así sea a costa de encabezar una corriente disminuida dentro del PRI, partido que ha sufrido en Chihuahua uno de los mayores deterioros, no sólo en su membresía, sino en su prestigio, aspectos al que lo llevaron los últimos gobernantes emanados de ese instituto político, tal y como lo son el exgobernador César Duarte y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

OPCIÓN.- El caso es que para este tema, se sabe, al interior del Partido Acción Nacional, existe una corriente ideológica que no ven mal la propuesta de tricolor, a la que por cierto ya le dieron interpretaciones con intereses preconcebidos, tales como una alianza electoral para el año 2021 entre el PAN y el PRI. Estas deducciones están en el sentido de colocar a los blanquiazules en la candidatura a la gubernatura de Chihuahua y al PRI hacia la Alcaldía capitalina.

REACCIONES.- Por supuesto que hacia el interior de Morena surgieron interpretaciones diversas, las reacciones van en contra de la segunda vuelta; algunos otros cautelosos han visto en esta opción un caso que debe consensarse y analizarse más tiempo, sumado a que será una decisión que se tomará desde las dirigencias nacionales de esos partidos políticos.

TIEMPOS.- Los que opinan del tema, advierten, se antoja difícil proceda la iniciativa del PRI para que se dé una reforma electoral con estos alcances, que de acuerdo a la misma Ley Electoral, la idea tricolor debería quedar definida y consolidada en el primer semestre del presente año.

BUSCAPIÉS.- Por ello y para analistas, ven complicada poderla cristalizar. Hay quienes creen que la iniciativa es un distractor y un buen recurso para conocer los escollos de polarización política, existentes no solamente entre los partidos políticos, sino hacia el interior de esos mismos partidos donde ahora se afloran antagonismos, divisiones y confrontaciones.

NOMBRAMIENTO.- Por cierto que ya salió el peine de por qué tanto ajetreo con eso de la defensa de las peleas de gallos y espectáculos taurinos, resulta que Ignacio Ramírez, quien es el actual presidente de la Asociación Estatal de Galleros Chihuahua, tomó protesta como coordinador general de Encale con Tradiciones Unidas por México A.C., un sector que es adherente al PRI.

RESTRUCTURACIÓN.- Este nombramiento se da en el marco de la serie de acciones de reestructuración que está convocando el PRI con miras al 2021 para generar una estructura de activismo en las distintas áreas de desarrollo social y no llegar debilitado a una contienda que será crucial para la actual dirigencia estatal del partido.

RESPONSABILIDAD.- Es por ello que la función principal de Ignacio Ramírez será incorporar como adherentes al Revolucionario Institucional a las distintas organizaciones civiles y a todas las agrupaciones de promoción de las tradiciones populares que mantienen presencia sólida en algunos municipios de la entidad.

ESTRATEGIA.- La lideresa estatal del albiazul, Rocío Reza Gallegos, inició el año con la reunión de los representantes del PAN en el estado, pues sabe de antemano que la lucha política debe de darse desde ya, para no dejarse madrugar por las otras fuerzas que buscan llevar agua a sus molinos, sobre todo en este año que es ya preelectoral.

ESTRATEGIA I.- Fernando Mesta, secretario general del Gobierno, dejó en claro cuáles son las acciones que se deben de emprender para lograr la unión primero de los grupos al interior de Acción Nacional para poder tener los mejores candidatos a puestos de elección popular.

ESTRATEGIA II.- En la reunión del sistema PAN, Reza Gallegos ha logrado aglutinar a los diferentes actores políticos, y claro está que también ha destacado la participación de la alcaldesa Maru Campos quien ha sumado al proyecto del partido fundado por Manuel Gómez Morín.

ESTRATEGIA III.- Además se trataron temas de interés internos en el partido, pues saben que no pueden desperdiciar la oportunidad de seguir siendo autoridad en muchos municipios así como en el Gobierno del Estado, por lo que la tarea es titánica, primero reunificar al panismo en la entidad y después unificar a la sociedad entorno a la segunda fuerza política en el país después de Morena.

ESTRATEGIA IV.- En lo que coincidieron todos es en restarle méritos a Morena, pues no se pueden dar el lujo de que el partido fundado por López Obrador resurja con más fuerza de cara al 2021, aunque por los tiempos podría ser todo lo contrario.

SORPRESA.- Gran asombro para propios y extraños la última encuesta de Massive Caller para la Presidencia Municipal de Chihuahua y es que como es sabido, el PAN sigue a la cabeza de las preferencias en la capital frente a Morena por más de 15 puntos. Pero el que vuelve a dar la campanada es el síndico municipal Amín Anchondo.

COMPETIDORES.- El joven Amín, encargado de vigilar al municipio, fue medido por primera vez en una encuesta formal por la Presidencia Municipal frente a otros panistas, y cuál fue la sorpresa que se posicionó con 21.3% de las preferencias, arriba de Riggs que tiene 19.1%, de Marco Bonilla con 11.6% y de Fernando Álvarez con 5.1%.

PRUDENCIA.- Lo cierto es que Amín no debería echar las campanas al vuelo ni festejar en el balcón de su oficina porque la prudencia será su mejor aliada y salir a destiempo en la foto es lo menos recomendable, además de que la carrera es muy larga y apenas se acomodan los contendientes en sus marcas para arrancar con todo este año.

PRUDENCIA I.- Además si el síndico quiere arrancar muy rápido su proyecto se puede descarriar antes de tiempo, aunque sí hay que reconocer es que el chamaco ha mostrado capacidad, pues le gira y le gusta chambear, no como otros que ni cachan, ni pichan. Al final de la carrera los resultados dirán.

TARDADO.- La salida de Isaac Díaz Gurrola de la Subdirección de Gobernación Municipal, es uno de los cambios más aclamados en la Administración Municipal de Chihuahua debido al desorden que afloraba en locales expendedores de alcohol, sobre todo algunos disfrazados como restaurantes y otros que abusaban de los horarios.

DESMANES.- El secreto era a voces y del conocimiento de la ciudadanía, quienes no se cansaban de denunciar recurrentes hechos violentos hacia el interior y exterior de bares, sobre todo aquéllos que gozaban de horarios privilegiados y abiertos hasta el amanecer del día siguiente.

PRIVILEGIOS.- Por ello la salida de Díaz fue aplaudida por algunos, ahora, su nuevo titular, César Komaba, tendrá frente de sí el reto de no caer en los mismos errores de su antecesor y poner orden, con las medidas de seguridad, que son por ley, iguales para todos y sin distinciones ni privilegios.

GOLPETEOS.- Desde Ciudad Juárez nos informan que es bien sabido que los términos en los que salió Rogelio Loya Luna de la administración estatal no fueron para nada los mejores, muestra de ello es que se dice que él es quien supuestamente orquesta algunas de las protestas en los eventos del gobernador Javier Corral allá en Ciudad Juárez.

CONTRARIOS.- También se supo que los allegados al ex funcionario estatal se han manifestado en las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Social para ponerse en contra de cualquier acción del nuevo amanecer y lo peor de todo es que al parecer Ramón Galindo no mueve ni un solo dedo ni opina al respecto.

MOVIMIENTOS.- Se dice que el equipo de Loya Luna es apoyado por otros servidores públicos y exfuncionarios, entre ellos se han identificado a Elisa Lomelí, Víctor Gallegos, Claudia Chico, Jorge Nava, Jusdi Nava, Óscar Loya y Jazmín Cano, así que no cabe la menor duda de que estos movimientos de Rogelio seguirán presentes por un buen tiempo.