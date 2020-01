--Emilio García no llega solo --Procacidad de los diputados --Paco Navarro se candidatea

NOMBRAMIENTO.- Dicen que el recién nombrado secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, viene con la intención de cambiar la manera tradicional en la que se enfrenta a la delincuencia, pues durante su presentación hizo énfasis en el reforzamiento de los trabajos de inteligencia, con un enfoque preventivo del delito, a partir desde ahora, en la nueva dependencia a su cargo.

ENFOQUES.- Además, el policía de carrera, como él mismo se definió, tiene dentro de ese enfoque que desea dar al trabajo policial, el de involucrar a la sociedad civil, pues es manifiesta la intención de establecer una fuerte vinculación, con los diversos sectores que la componen.

EQUIPO.- Así que veremos caras nuevas en una parte de las áreas de seguridad, pues el nuevo titular anunció que viene acompañado de su equipo, no obstante parece que inicialmente no habrá cambios en las partes que componen la nueva dependencia, pues en lo que respecta a la Comisión Estatal de Seguridad seguirá al frente Óscar Alberto Aparicio.

TRAYECTORIA.- Con una larga carrera dentro de algunas dependencias del gobierno federal, especialmente de las relacionadas con las áreas de investigación e inteligencia, García Ruiz piensa darles una característica proactiva a la inteligencia y a la investigación policial, más que reactiva, de la que puede decirse que resulta una manera un tanto innovadora para este quehacer, al menos en nuestra entidad.

PRIORIDADES.- Al menos, por lo que definió entre sus prioridades, la participación ciudadana tendrá un espacio especial en el quehacer de la nueva Secretaría de Seguridad, pues dio un peso específico a este tipo de participación, al ocupar los espacios que se recuperen al combatir el delito.

DESEMPACADO.- Por lo pronto, ya de este lado, como nuevo funcionario estatal y recién desempacado, García Ruiz tendrá su primer contacto con la esfera federal, durante la reunión de seguridad programada para el próximo viernes, en Ciudad Juárez, en la que estará presente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

PROTESTA.- La toma de protesta del nuevo titular será posterior al 8 de febrero, cuando se estima que concluya el procedimiento de aprobación por parte de los ayuntamientos a la reforma que generó la nueva Secretaría de Seguridad Pública, por lo que a partir de hoy se espera un proceso de revisión y balance en el área de seguridad, en el ámbito estatal.

FRESCURA.- Si saben contar que mejor no cuenten con ellos, dijeron varios diputados con tufo a desfachatez luego de que ayer al intentar celebrarse la sesión de la diputación permanente del Congreso del Estado, sólo asistieron 4 de los 9 legisladores que la conforman, obvio que finalmente se suspendió la reunión porque no lograron el quórum para desahogarla.

FALTISTAS.- Y es que ni Ana Estrada, de Morena; Marisela Terrazas, del PAN; Obed Lara, del PES; Anna Chávez y Omar Bazán, del PRI, acudieron a la sesión, por lo que a pesar de la asistencia de los foráneos René Frías, Lorenzo Parga, Luis Aguilar y la capitalina Rocío González, no les alcanzó para haber desquitado “la levantada tempranera”.

FLOJERA.- Lo cierto es que en reuniones de comisión ya se volvió costumbre que los diputados no acudan, que no haya quórum, que lleguen tarde, por este motivo existen más de 600 iniciativas durmiendo el sueño de los justos, ahora esta práctica se trasladó a la permanente, y he ahí el resultado.

SANCIONES.- Ojalá esta legislatura logré instalar aquel afamado Comité de Ética propuesto por el profe René Frías, para que existan amonestaciones y sanciones para los diputados faltistas, que vayan tomando en serio las asistencias como cualquier otro empleo, total al final del día los 33 diputados si bien es cierto son los representantes del Poder Legislativo, se encuentran como un empleado más en la nómina estatal.

INDISCIPLINA.- En fin, parece ser que en el 2020 no hay esperanza de que la actual legislatura local reivindique su mala fama de indisciplina e improductividad, ausentarse en lo que sería la primera sesión de año demuestra su interés de seguir trabajando por quienes votaron por ellos, pero como dice el refrán, no es culpa del indio, sino de quien lo hizo compadre, o peor aún no es culpa de los legisladores, sino de quienes votaron por ellos.

LÍDER.- Don Paco Navarro inició el año con el pie derecho, sólo él sabe de dónde saca recursos, pero después de la megaposada que ofreció a los militantes del PAN en diciembre, ahora el líder de los azules en la capital se movió para sostener una reunión con los presidentes seccionales rurales, ya que sabe que no se puede menospreciar el apoyo de todos aquellos liderazgos de cara al 2021.

ROSCA.- Dicen los enterados que estuvieron en El Charco que con el pretexto de compartir la Rosca de Reyes en aquella comunidad, Navarro y su equipo se hicieron presentes para platicar con todos y cada uno de los invitados, incluso muchos de los que habían estado renuentes a participar en este tipo de actividades, ahora se dicen muy amigos de Paco.

PROPÓSITOS.- Y es que para muchos es conocido que el líder municipal del PAN ha sido operador político durante su trayectoria en el partido azul, por lo que conoce cómo interactuar con la gente, motivo por el que no dudó ir allanando el camino durante este año que le queda para hacer su chamba de cara al 21.

REALIDADES.- También es cierto que el PAN debe comenzar a tejer fino con los cinco seccionales, pues si es que quiere continuar siendo el muro de contención ante el embate de Morena, el panismo deberán voltear a ver lo que están haciendo y meterle turbo para que puedan pensar en estar en la boleta como una opción viable.

SUMAS.- De momento don Paco puede presumir haber tenido en un evento a los presidentes de Guadalupe, El Sauz, Ciénega de Ortiz, Colonia Soto y El Charco, quienes en su conjunto representan liderazgos que no deben ser desestimados y mucho menos por quienes tienen proyecto para el siguiente año.

REGIDORES.- Por cierto, luego de que se diera a conocer cuál es el balance de trabajo de la Comisión de Regidores del Ayuntamiento capitalino, quien no sintió lo duro sino lo tupido fue la Comisión de Desarrollo Urbano, y es que fue sin duda un balazo al pie al decir que es una de las que más labora, pues es sabido por mucho que han autorizado estudios o cambios de uso de suelo a constructoras, cuando éstas ya tienen la construcción terminada, así el grado de descaro que han ejercido en dicha comisión.

REGIDORES I.- Por si fuera poco, cuentan los que saben que en más de una reunión varios regidores han recriminado que les han querido ver la cara, pues les muestran fotos de obras iniciadas cuando un día antes pasaron por esa misma ubicación y resulta que ya está por concluirse, anécdotas como ésta existen al por mayor.

AUMENTOS.- Este siete de enero podría anunciarse otro golpe más a los bolsillos de los chihuahuenses que utilizan las carreteras de peaje, a partir de hoy podrían darse a conocer los costos actualizados de las 11 casetas en el estado de Chihuahua, que de pura entrada dicen que tendrán un incremento de entre el 3 al 7% en los diferentes accesos, con el objetivo de obtener mayores ingresos al Estado.

PROPUESTA.- Estas cifras fueron enviadas por la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar la actualización del costo de las casetas en Chihuahua, lo cual se genera año con año, con respecto a la inflación y actualización de los diversos impuestos del Estado.

PEAJE.- Las casetas que tendrán mayor impacto en el costo será la de Sueco, que podrá llegar a los 190 o 200 pesos por vehículo o pick up, mientras que la de Sacramento y Camargo ya superaran los 100 pesos por vehículo y el resto rondarían entre los 90 pesos, a excepción de los que se encuentran por encima de los 120 pesos.