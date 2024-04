--En campamento migrante, todos los elementos para el caos --Brilla progreso turístico en el Pueblo Mágico de Guachochi

TENSIÓN.- La creciente concentración de migrantes en la ciudad de Chihuahua está provocando tensiones entre la propia población de los campamentos y con las autoridades federales, lo que ya es per se un foco rojo. Además de la alta densidad que ya ha provocado roces, riñas y mafias —hay que decirlo— en la preparación de comida o los artefactos instalados para suministrarse de luz e internet…

PACIENCIA.- La suma de elementos genera caos, pues todas las personas en situación de movilidad fueron expulsados de sus países por violencia o pobreza y enfrentan duras condiciones en el tránsito a la frontera, lo que está agotando la paciencia de todos los involucrados.

RELACIÓN.- Los especialistas señalan que el problema va más allá de la alta concentración de migrantes, ya que la tensión también va de la mano de la relación con la salud mental de los individuos, la cual no recibe la atención adecuada ni existe un protocolo establecido para abordarla de manera integral desde múltiples perspectivas.

GIRO.- Si la política migratoria y por ende, los operativos no modifican su forma de aplicación para asegurar a los extranjeros, podría desencadenar una serie de agresiones entre los elementos federales con los viajeros, quienes al parecer ya no van a tolerar golpes, empujones y otras acciones que suelen ocurrir en las movilizaciones y más de un caso se ha presentado, hasta ahora no tan grave, en la capital y otros puntos del estado.

CORTE.- Ayer la gobernadora María Eugenia Campos Galván convocó a su equipo de trabajo a lo que llama un "corte" trimestral de labores para analizar los resultados y los proyectos por iniciar en diferentes materias en beneficio del estado, que aseguran se realiza cotidianamente desde el inicio de la administración.

REUNIÓN.- Aunado al recuento de labores, también se abordó la situación migrante y de seguridad ya que en el encuentro estuvieron asimismo los mandos de seguridad de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es decir, César Jáuregui Moreno y Gilberto Loya Chávez, respectivamente.

AVANCES.- Los comerciantes y representantes del sector turístico de Guachochi observan con muy buenos ojos los avances en seguridad, infraestructura y promoción del municipio que les permitió tener a reventar los hoteles y locales con más de dos mil visitantes durante la Semana Santa. Y es que la derrama económica obtenida no es irrelevante ya que supera los 6 millones de pesos solamente del jueves al domingo del Triduo Santo, según comentarios de Edgar Palma del Consejo Turístico de la zona.

LABOR.- Por tal motivo, los dueños de negocios y hoteleros reconocen la labor del alcalde José Miguel Yáñez Ronquillo quien promovió mejoras para la zona que permitieron tener un saldo blanco en este pasado periodo vacacional y más del 90 por ciento en la ocupación hotelera. Otra estrellita para el munícipe es que la Revista México Desconocido calificó a Guachochi como uno de los tres primeros lugares en el país como Pueblo Mágico emergente.

MÁGICO.- Sin dejar de mencionar que Pepe Yáñez ha tenido todo el respaldo de la jefa del Ejecutivo y del secretario de Turismo, Edibray Gómez, que en toda la promoción turística siempre incluyen a Guachochi como ahora que andan en el Tianguis en Acapulco y que por la cercanía con el titular federal del ramo, Miguel Torruco, consiguieron la denominación de pueblo mágico.

AJUSTADA.- Una buena ajustada de la actual administración se requiere para los representantes de las Universidades Tecnológicas y de Recaudaciones de Rentas ya que varios andan promoviendo a partidos políticos antagónicos a la administración estatal.

ANTAGÓNICOS.- Para muestra un botón, en la Universidad Tecnológica de Parral despacha la exdiputada Ana Elizabeth "Betty" Chávez Mata, quien durante la LXVI Legislatura apoyó en todo a Javier Corral y ahora hace labor de zapa en contra de los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD y promueve entre sus colaboradores, maestros y estudiantes a cuadros políticos de Morena y de Movimiento Ciudadano.

INCONFORME.- La exlegisladora que arribó al Congreso local como mejor perdedora, Betty Chávez, dicen que está inconforme porque no le permitieron reelegirse en el 2021 y en su lugar promovieron a Edgar Piñón quien recuperó el distrito 21 con cabecera en Parral.

ADVERSARIOS.- Actualmente, los candidatos al Senado y diputaciones federales, así como aspirantes al Congreso y a presidencias municipales ven con malos ojos que Chávez Mata no solamente no los apoye, sino que está impulsando a sus adversarios políticos.

MUNICIPIOS.- Así como en Hidalgo del Parral, no sólo el gobierno sino los dirigentes de la coalición deben revisar otros municipios como el noroeste y la frontera norte para que ubique a esos malos elementos y ponga manos a la obra.

INDÍGENA.- La dupla serrana Arturo Medina y Javier Holguín preparan ya una batería de propuestas legislativas sobre apoyos tanto para el campo como el sector forestal desde la cosmovisión indígena de la zona.

LABOR.- En otras palabras, Medina y Holguín centrarán toda su labor en incentivar a las comunidades étnicas para lo que tienen planeado desarrollar foros, mesas de trabajo y recabar opiniones entre los pueblos originarios sobre cómo desarrollar los programas de atención y tener mayor impacto social.

ESTRUCTURA.- Desde que fue aprobado por el Instituto Estatal Electoral su registro como candidato a diputado local por el Distrito 22 con cabecera en Guachochi, el priista Arturo Medina Aguirre puso manos a la obra y logró integrar su estructura territorial y los coordinadores de campaña que iniciarán con la promoción a partir del 25 de abril.

DEBATES.- Para el estado de Chihuahua, el IEE tiene programados dos debates para candidatos a las presidencias municipales, uno para la capital y otro en Ciudad Juárez. Se desarrollarán sólo dos ejercicios oficiales, ante la imposibilidad económica, de logística y tecnológica de realizarlo en todos los municipios y para el 100% de cargos públicos.

PROGRAMA.- Por lo pronto en Chihuahua está programado para el próximo 15 de mayo y en Ciudad Juárez dos días después, con una duración de 90 minutos a partir de las 20 horas, aunque en ambos casos, están sujetos a la aprobación del Consejo General del Instituto y los representantes de los partidos políticos. El formato por lo que se ha dicho será similar a los debates con los candidatos presidenciales, así que habrá preguntas preestablecidas detonantes y las que se acopian y seleccionarán por parte de la ciudadanía.

EMPRESARIOS.- A ambos ejercicios oficiales, se debe agregar un debate más que será convocado y organizado por Coparmex Chihuahua en hora y fecha por definir, sin que la asistencia de los candidatos sea obligatoria.