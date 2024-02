--En línea, 32 trámites --Amparos se ponen color de hormiga en la UACh

TECNOLOGÍA.- Con la era digital ya instalada en la vida cotidiana, las plataformas para hacer trámites en línea son oro molido en tiempos, agilidad, costos y transparencia. Bajo ese contexto arrancó el programa “Tu Trámite Aquí” que concentra 32 mecanismos gubernamentales, en los cuales de entrada ya no habría mordidas.

PLATAFORMA.- Tan sólo ese aspecto de la corrupción, tardanza y complicaciones cambiaría radicalmente la percepción de los gobiernos y todos los trámites ante esas instancias, por lo que fue una labor coordinada entre la Secretaría de la Función Pública, la de Hacienda, la de Educación y Deporte, la Fiscalía General del Estado y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

CLAVE.- A decir de la mandataria María Eugenia Campos bajo ese esquema se trabajó desde que estaba en el Ayuntamiento, lo acentuó la pandemia y hoy por hoy es eje de la política de trabajo en el estado y ha sido clave para impulsar el desarrollo económico, ya que las empresas hicieron propia la metodología.

FACILIDAD.- El pago de agua, por ejemplo, se podía realizar con bajar una aplicación al celular y la revalidación vehicular hasta por WhatsApp, este año las inscripciones en educación básica se hicieron en línea —adiós a aquellos campamentos de padres de familia que hacían filas desde un día antes para garantizar un espacio en cierto plantel—.

CATEGORÍAS.- Ahora se crea el micrositio www.tutramiteaqui.chihuahua.gob.mx con los 32 trámites divididos en seis categorías: atención ciudadana, cartas y constancias, empresas, servicios, vehículos y educación. Capítulo aparte es que a esta tendencia se suma la Justicia Digital.





***





COPLADEMUN.- Más de 104 millones de pesos se invertirán este año en alcantarillado, agua potable y pavimentación para el municipio de Chihuahua, conforme a la proyección aprobada ayer en la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, encabezada por el alcalde Marco Bonilla en el Centro de Convenciones.

ENTERRADA.- Se ejecutan con presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Faismun) y la mayoría es obra “enterrada”, tubería subterránea que no se ve pero que transforma la calidad de vida en las colonias rezagadas de los principales servicios básicos.

MANCUERNA.- La jefa del Ejecutivo Estatal lo mencionaba durante su segundo informe de gobierno, proyectos que dignifican y que en el caso de la capital han tenido un cauce positivo en la mancuerna con Bonilla Mendoza para avanzar en la cobertura de servicios, buscando pronto levantar bandera blanca.





***





LICENCIA.- Y ya que se habla de la ciudad de Chihuahua trascendió que hoy en el Cabildo pedirá licencia el regidor panista Ernesto Ibarra para incorporarse de lleno a la estrategia territorial en las campañas de senadurías del Frente Amplio por México.

SENADO.- Hasta ayer no se precisaba quién sustituirá a Ibarra Sarmiento, de la Comisión de Desarrollo Rural pero se confirmó que se suma al war room y también se desgastará las suelas para ir a las calles a promover a Daniela Álvarez y Mario Vázquez, pues es fundamental garantizar la Cámara Alta, donde se haga escuchar la voz del estado grande.





***





AMPAROS.- El tema de los estudiantes de la UACh que se han amparado y exigen la gratuidad de la educación superior ya se puso color de hormiga, pues la cantidad de alumnos que no ha cubierto sus pagos de inscripción ya suman alrededor de 2 mil 500. Algunos aseguran que ya obtuvieron la suspensión provisional pero la Rectoría lo descarta.

¿LIMBO?- La máxima casa de estudios publica hoy un desplegado en el cual se asienta que esos universitarios están en una especie de limbo ya que no hay notificaciones judiciales y en cambio —según el escrito— el Poder Judicial Federal está rechazando esos recursos legales.

ESTATUS.- Durante las dos manifestaciones realizadas por los alumnos su abogado, el contador Luis David Arrieta ha sostenido que sí tienen la suspensión provisional, incluso se reunió con dos abogadas del área jurídica de la UACh para pedirles que cambiaran el estatus de los jóvenes, pues van a clases pero no aparecen en la lista oficial.

GESTIÓN.- Por el desplegado se entendería que la universidad no planea cambiar ese estatus, exhorta a que se inscriban y no le crean a su representante legal ya que no hay tales resoluciones a su favor, sin embargo, los que saben apuntan que el personal administrativo falló en la gestión de recursos.

RECURSOS.- Se dice que hay un fondo de recursos extraordinarios que la SEP tiene para incremento de la matrícula, que la UACh podría haber utilizado para estos casos pero en 2023 mandaron mal los formatos y este año se les pasó la fecha, así que no hay de dónde echar mano para descuentos o gratuidad.