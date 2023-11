--Exalcaldes amarran registros en Morena --Más de una sorpresa para vacantes del PJE

EXTENSIÓN.- Con las matemáticas electorales que cada bloque de partidos realiza habría que analizar a quién al final del día, le convendrá más la extensión del Instituto Nacional Electoral para que las credenciales de elector que vencían este año puedan usarse el próximo 2 de junio de 2024.

PLAZO.- Según se estableció, después de ese domingo las credenciales de 3 millones 861 mil 567 ciudadanos que no hicieron el trámite y tenían hasta el 22 de enero del próximo año para hacerlo, ya no podrán usarlas y sí tendrán que solicitar la reposición.

DEMOCRACIA.- Ese universo de votantes, en Chihuahua representa alrededor de 100 mil personas que ya podrán acudir a su casilla si la polarización política consigue motivarlos para que no gane el abstencionismo, o cuando menos no sea el principal actor y así triunfa la democracia, según el Consejo General del INE.

IMPRESCINDIBLES.- Más allá del cliché, por un lado los analistas hacen cuentas de que a Morena-PT-PVEM no le alcanzará con el voto duro y por otro, esos números resultan vitales para PRI-PAN-PRD, de modo que para ninguna coalición son prescindibles.

CONTUNDENTE.- Empero es el 40% del padrón nominal en el país por el que deben trabajar, pues es el segmento que no vota y ya sea un bloque u otro lo necesitan para que sea una elección contundente, que no deje lugar a dudas ni la mera posibilidad de que alguien no reconozca el triunfo. Y en ese sentido, el INE ya hizo su parte.





***





CURTIDO.- Trascendió que en Morena se han registrado varios aspirantes con lo que se van definiendo las candidaturas, algunos de los nombres que destacan son de políticos que ya han pasado por elecciones y se han curtido en campaña.

NOMBRES.- Así resalta que Marco Quezada competirá por el Distrito 12, uno de los seis que corresponden al municipio de Chihuahua; Miguel Rubio por el quinto federal con cabecera en Delicias y Ariel Fernández por la diputación local del 11 con sede en Meoqui, en tanto que el empresario Otto Valles por la alcaldía de Parral y ya está inscrito.

NOMBRES II.- Otros que completan las listas son Jorge Marave, quien también tratará de representar al Distrito 12; Guadalupe Ledezma por el séptimo federal radicado en Cuauhtémoc y Nora Agüeros por la presidencia municipal de Delicias, por lo que pronto se tomarán decisiones importantes con miras a las elecciones.





***





FÓRMULA.- En el PVEM, por su parte, celebran que se logró meter en la mesa de negociaciones de alto nivel la posibilidad de encabezar la primera fórmula al Senado en la alianza con Morena y PT.

TAVO.- Según los verdes liderados en el estado por Octavio Borunda propusieron encuestar varios perfiles competitivos y con trayectoria reconocida y dependiendo de los resultados se elegirán a sus próximos representantes.

CONTRAPESO.- La cuestión es que al Verde lo que más le interesa es recuperar el registro en la entidad, lo de perfiles y sondeos no determina que definirá quiénes van a la Cámara Alta, sobre todo cuando el actual senador Rafael Espino ya dijo que irá por la reelección y superar sus números sí que se ve complicado.





***





LISTADO.- Con el aire de aspirantes que se respira en el ambiente, el Tribunal Superior de Justicia lanzó su convocatoria para ocupar siete vacantes en diferentes magistraturas y ayer se publicó el listado de los 95 interesados.

EXDIRIGENTE.- Entre el casi centenar destaca la inscripción de María Ávila Serna, por cierto exdirigente estatal del PVEM y quien se dice también anda metida en el proceso rumbo a las elecciones de 2024 pero por Movimiento Ciudadano. Ella va por la Primera Sala Civil Regional Bravos.

RECUERDAN.- Sin embargo, se comenta que no toda la militancia naranja está de acuerdo con sumarla y le recuerdan la desaparición de prerrogativas, lo cual fue motivo de confrontación con Brenda Ríos, excandidata a la gubernatura por el Verde en 2021 y quien ahora no sólo está en Morena sino es de las operadoras claves de la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

CUESTIONAN.- Un escenario similar para algunos emecistas con el exdiputado Alejandro Gloria, también del Verde ya que a una causa como la del instituto político que encabeza Dante Delgado, no le abona incluir a quienes han tenido problemas con la justicia.





***





PJE.- Hubo más sorpresas en la lista para competir por las siete magistraturas del Poder Judicial del Estado ya que aparece Rubén Aguilar Gil, actual director de Atención Temprana y Justicia Alternativa del propio TSJ y que pretende llegar a la Cuarta Sala Penal Regional Bravos.

PJE II.- Otro es Fernando Mendoza Ruiz, secretario del Tribunal y que busca la Octava Sala Civil Morelos del mismo órgano judicial. En el listado se contemplan lo nombres de cada uno de los registrados a la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado.