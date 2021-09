--Gabo Díaz, por una mega operación cicatriz --En ciernes, cambio de director en la Conagua…

DIRIGENTE.- Varias voces aseguran que el PAN no se equivocó al ratificar a Gabriel Díaz Negrete como su próximo dirigente estatal y es que a pesar de que aún falta para las elecciones de 2024, los trabajos para reunificar al partido y remendar las rupturas, deben comenzar desde ya.

PLUS.- Para muchos militantes del blanquiazul, en ese sentido, no había que pensarle mucho y el perfil de Gabo, como le llaman sus amigos, es idóneo dada su amplia trayectoria en la coordinación de campañas electorales, ese teje y maneje que de simple nada tiene y que quienes logran desarrollarlo, se cotizan.

RETO.- Cercano a María Eugenia Campos, Marko Cortés y Marco Bonilla, Díaz Negrete ha conseguido resultados inesperados, tanto en los procesos internos como en elecciones constitucionales, de ahí que le confiarán la reestructuración de Acción Nacional en el estado para llegar con ánimo de triunfo a la próxima contienda.

BASTIÓN.- Y lo van a necesitar porque se competirá por alcaldías, diputaciones y la presidencia de la República, lo que acentúa el reto para Gabriel Díaz, si es que el estado quiere seguir siendo el bastión azul, que marca la diferencia en los temas electorales.

COMITÉS.- En 15 días, Gabo asumirá el Comité Directivo Estatal y comenzará su gira por los 67 municipios, donde la premisa será poner orden en los comités municipales y conformar los que falten con un mensaje de unidad, que aleje la confrontación entre la militancia; un contexto, en el cual Javier Corral puede respirar tranquilo, ya que a decir del dirigente electo no habrá persecuciones ni represalias.





***





SENADOR.- El que aprovechó muy bien su visita a Chihuahua para hacer grilla y sobre todo fortalecer sus relaciones públicas fue Rafael Espino de la Peña, quien después de participar en el Foro Nacional Balance Electoral 2021, organizado por la Asociación Nacional de Magistrados Electorales, se reunió con importantes actores de la vida política y social de la entidad.

RECTOR.- Espino de la Peña no podía dejar de lado, hacer una visita de cortesía al rector de la UACH, Luis Alberto Fierro. En muy interesante charla, hablaron de las diversas problemáticas que aquejan a las universidades públicas del país, a las que la máxima casa de estudios local no está ajena, así como las alternativas para solucionarlas.

TRANQUILIDAD.- Sin embargo, se dice que lo más importante es que el senador le confirmó al rector que el presidente Andrés Manuel López Obrador no mandará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para revisar las arcas universitarias en el país, por lo pronto, con la cacería fiscal de investigadores académicos y científicos tienen para rato.





***





NOMBRAMIENTO.- Por cierto que a mediados de la próxima semana, el senador por Chihuahua, Rafa Espino dará de qué hablar, pues su presencia en la Cámara Alta ha generado expectativas, al grado que podría ser objeto de otro importante encargo con repercusión a nivel nacional y estatal.





***





PLEITO.- Tómelo con reserva pero hay quienes afirman que el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa está operando y negociando para que el exdirector de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, Martín Solís Bustamante llegue a oficinas de la Conagua en la entidad, no se sabe si como director local o en alguna otra subdirección.

PLEITO II.- De ser así, sería un golpe duro para productores y agricultores del estado grande, ya que Martín Solís no goza de una buena reputación en el sector, además de estar confrontado en la región del Conchos, lo está en la zona de los Lebarones, pues al entonces funcionario se le vio muy activo en la disputa por los pozos de agua en el rancho La Mojina, del municipio de Buenaventura y que es propiedad de Joel LeBarón.

BOTÍN.- Ya se verá en los próximos días si se lleva a cabo el cambio en la dirección local de la Conagua o se queda en el intento, pues lo cierto es que el actual director José Ángel Félix Sánchez no está cumpliendo su función ni encargándose de que los trámites ante el organismo, fluyan para evitar más confrontaciones con los usuarios de riego.





***





FE DE ERRATAS.- En días pasados, en este espacio se manejó que el diputado Óscar Avitia, era hijo del profesor Ever Avitia, dirigente de la sección 42 del SNTE, sin embargo, no es así, tema que fue aclarado por ambos personajes, quienes expusieron que si bien comparten el apellido, no es por parentesco y sí comulgan ambos con una trayectoria dedicada al magisterio.





***





QEPD.- La noche del viernes pasado falleció Diana Mocken, viuda de González y madre del secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken. Según se informó, Doña Diana murió a la edad de 90 años en el municipio de Juárez, donde la familia reside. Vaya un sentido pésame para el maestro y su familia.