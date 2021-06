--INE e IEE le quedaron a deber a los votantes --Ni habían cerrado casillas y ya cantaban el triunfo

A DEBER.- Las autoridades electorales se quedaron cortas en la “fiesta cívica”, ya que el tardío reclutamiento de funcionarios de casilla y la apresurada capacitación cobraron su factura en la jornada electoral, que se distinguió por el “tortuguismo” tanto en la apertura como horas después del arranque.

A DEBER II.- Desde abril, cuando arrancaron las campañas se veía venir la problemática con el déficit de funcionarios de casillas, todavía semanas antes de los comicios no se tenía la totalidad del personal suficiente, al tiempo que se brindaba una capacitación exprés que ayer se evidenció fue insuficiente, pues en muchos casos los ciudadanos a cargo no sabían qué hacer si no llegaban sus compañeros, cómo resolver que las reversas previstas tampoco acudieron al llamado de emergencia y por lo tanto, qué decirle a la ciudadanía desesperada de aguardar bajo los inclementes rayos del sol.

VOTO.- Al filo de las 2 de la tarde se informó que faltaban 227 de las mil 303 casillas correspondientes a la ciudad y a nivel estatal, aún estaban pendientes 602 de las 5 mil 500 casillas, lo cual se reflejó en el distintivo de largas filas, reclamos ciudadanos y el ausentismo de todo el personal destinado por el Instituto Nacional Electoral. Y así fue a cuentagotas la cobertura hasta llegar al 100% horas después de iniciada la votación.

VOTO II.- Contrastante con la promoción del voto, el reto de vencer el abstencionismo y el deber ciudadano que miles de personas llevaron a cabo, incluso haciendo fila a la espera de que abrieran las casillas pero la improvisación y la deficiente planeación permea en el ánimo colectivo para participar de manera activa en el acomodo de las fuerzas políticas en ésta, considerada la elección más grande de la historia democrática del país.

RECONOCIMIENTO.- No obstante, para aquellos ciudadanos que sí aceptaron la responsabilidad cívica desde hace un par de meses y que este domingo acudieron puntualmente a cumplir su compromiso como funcionarios de casilla y ser protagonistas de una contienda atípica a raíz de la pandemia; para ellos, una doble felicitación.

*

MENSAJES.- Ya con el cierre de casillas, aún quedaban filas de decenas de personas pendientes de votar y se decidió cerrar el acceso, respetando a los que estaban pendientes de cruzar su boleta. En el ínter, cuando todavía ni acababa la votación ni empezaba el PREP del Instituto Estatal Electoral, los candidatos Maru Campos y Juan Carlos Loera daban sendos mensajes de ganadores.

MENSAJES II.- Mismo esquema que replicaron los candidatos a la presidencia municipal de Juárez, aunque en Chihuahua sólo lo hizo el aspirante panista Marco Bonilla, en tanto su contrincante morenista Marco Adán Quezada indicó que esperaría a los resultados oficiales, una fórmula que aplicó y le funcionó cuando ganó la alcaldía capitalina en 2010.

*

ENTREGA.- Por la mañana de ayer, luego de emitir su voto en Ciudad Juárez el gobernador Javier Corral, se declaró listo para entregar el Poder Ejecutivo Estatal a quien designe la ciudadanía, a través del sufragio.

ENTREGA II.- Corral Jurado dijo que a diferencia de hace casi seis años, cuando llegó al gobierno estatal y recibió un estado desfalcado, ahora se tendrá un proceso de entrega-recepción transparente, riguroso y profesional con los respectivos libros "blancos" del área de finanzas, pues se traspasará una administración que tiene manuales de operación.

TRABAJO.- Lo cierto es que después de la elección será urgente abrir una nueva etapa para Chihuahua, de un trabajo unido, señaló el mandatario estatal, al destacar que deben dejarse atrás las contiendas para continuar con las tareas y los deberes institucionales. Ahora sí.