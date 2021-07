--Llegarán foráneos a gabinete capitalino --¿Vendrá AMLO al Conchos? 

MÉRIDA.- El alcalde electo de la capital del estado, Marco Bonilla, acudirá este miércoles a la ciudad de Mérida, Yucatán para exponer tres temas en los que Chihuahua ha sido ejemplo a nivel nacional en participación ciudadana, a través del cabildo abierto, el presupuesto participativo y las audiencias públicas.

MÉRIDA II.- Además aprenderá de Mérida, pues son el primer lugar en tesorería y finanzas en cuanto a recaudación de impuestos –el segundo lugar es San Pedro Garza García—. A invitación de la Asociación Nacional de Alcaldes, el próximo presidente municipal asistirá a este foro en el cual, también abordarán la comunicación del gobierno con la ciudadanía.





***





GABINETE.- Advertidos varios ya están, Marco Bonilla ha venido enfatizando que tendrá los mejores perfiles para ocupar un lugar en su gabinete, y si para ello, debe traer a profesionales que no laboren en la entidad, lo hará, así que algunos que ya se veían en alguna dirección de la administración han tomado nota. Para él está claro que su gobierno será de resultados, ya que le dejaron una vara alta, tras dos administraciones de María Eugenia Campos.





***





VISITA.- Desde ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Veracruz para una gira de trabajo por esa entidad, donde mañana lunes se reunirá con integrantes de su gabinete de seguridad y autoridades estatales y posteriormente desarrollará su rueda de prensa matutina. Ese esquema se prevé replicar en su visita a Chihuahua, el próximo fin de semana.

VISITA II.- Precisamente, en el contexto de la reciente detención de uno de los líderes de agricultores, Andrés Valles Valles lo que ha generado una amplia gama de reacciones en contra de la iniciativa del gobierno federal, que no se interpreta como una acción apegada al estado de derecho sino un revanchismo político, luego del resultado electoral del 6 de junio pasado.

CITA.- Y si la embestida legal no fue planeada con miras a la gira presidencial, pues cómo se le parece. En la semana, el propio Jefe del Ejecutivo avaló la acción de la Fiscalía General de la República al arrestar a Valles Valles y el viernes declaró que cuando llegue a la entidad, estaría dispuesto a recibir a representantes de agricultores de Delicias. Veremos si les da cita o él acude a la región del Conchos.





***





CONSULTA.- De hecho, aún no se ha definido el lugar de la visita, que puede incluir a la capital, según lo expuesto por el gobernador Javier Corral, a quien por cierto no se le ha visto desde hace una semana. Según fuentes de Morena, es casi seguro que López Obrador vaya sí o sí a Ciudad Juárez, ya que están pendientes de inaugurar tres cuarteles de la Guardia Nacional y justo se estaría llevando a cabo la consulta popular para procesar o no a expresidentes.

DINEROS.- Otro aspecto que se definiría con la gira en territorio chihuahuense es la fecha de entrega de los apoyos solicitados por el gober para destinarlos al cierre de su administración y que le fueron prometidos en su visita a Palacio Nacional y gestionados con la Secretaría de Hacienda. Lo que sí es seguro es que la presencia de AMLO hará regresar a Corral Jurado.





***





ESPALDARAZO.- Tras la determinación de Alejandro Moreno para que en Chihuahua continúe Alejandro Domínguez como presidente provisional del PRI Estatal hasta que concluya el periodo electoral, más de un priista se rebeló como Kenya Durán, mientras el alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández pidió que se le tome en cuenta como aspirante y que sea una votación abierta a la militancia.

PROYECCIÓN.- Para los analistas políticos, en estos momentos lo mejor que le puede pasar al PRI es una elección interna, donde compitan nuevos liderazgos, aquellos que son bien vistos por los afiliados y que garanticen triunfos futuros, pues es lo que puede reposicionar al partido ante la sociedad.





***





SEGURIDAD.- A propósito de las mesas técnicas que el Congreso del Estado organizará para discutir la reforma del Ejecutivo para dotar de escoltas y autos blindados a ciertos funcionarios, no faltó quien no aguantara la risa y pidió que también se evalúen a los funcionarios municipales que tienen seguridad personal como el regidor Javier Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo capitalino, quien trae escolta desde hace algunos meses, sin que se sepa el por qué. Acaso sea de cuando estuvo temporalmente como encargado del despacho de la presidencia municipal.

SEGURIDAD II.- A algunos les parece increíble lo del regidor cuando ni la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, tampoco la legisladora que preside la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados tienen escolta personal, vaya hay quienes aseguran –con conocimiento de causa— que algunos fiscales no se mueven en vehículos blindados, sólo cuentan con personal de seguridad. Vaya que hace falta una buena reingeniería de riesgos reales.