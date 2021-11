--Magistrada en la terna por la presidencia del TSJ --Inician grillas por el presupuesto

PLENO.- Hay quienes aseguran que la renuncia de Pablo Héctor González, presidente del Poder Judicial del Estado fue redactada desde el jueves pasado pero ésta aún no se ha presentado ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia, que es la instancia a la que corresponde darle trámite y es la que para evitar una crisis constitucional por el vacío de poder, seguramente convocará a una sesión urgente para nombrar al nuevo titular.

RENUNCIA.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, será el magistrado Rafael Quintana quien asuma de manera provisional, al ser el decano, mientras el pleno del TSJ designa entre los magistrados al nuevo presidente.

TERNA.- La operación política lleva casi un mes y está casi terminado el acuerdo. Fuentes aseguran que entre la terna de quienes tienen posibilidad de asumir la presidencia se encuentra al menos, una magistrada.

***

MANO.- El escenario político, entre la transición y la toma de protesta de la gobernadora María Eugenia Campos, que en dos meses ya sacudió al Poder Judicial del Estado que dio cabida a los deseos del exmandatario Javier Corral para dirigir a capricho la Operación Justicia para Chihuahua, subraya que en la actual administración no darán cabida a dubitaciones.

FIRME.- Y es que haber visto a Pablo Héctor González en casi todos los eventos públicos de la jefa del Poder Ejecutivo, algunos lo interpretaron como una especie de pase de página y que el titular del TSJ se iría hasta concluir su periodo pero para los allegados al círculo rojo del Palacio de Gobierno, sólo era señal de mantenerlo cerca para operar con mano firme.

***

SALIDAS.- Hablando de renuncias, se dice que es inminente la salida de Ramón Gerónimo como secretario de Extensión y Difusión de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como de Francisco Márquez, secretario administrativo.

SALIDAS II.- Ambos no supieron qué hacer con el puesto que les fue conferido hace casi cinco años por el rector Luis Alberto Fierro. Para muchos, les quedó grande el encargo y para otros, la estructura no ayuda. Sin embargo, en el caso de Gerónimo Olvera es cuestión de que se vaya y listo, no así para Márquez Salcido.

RESCATE.- El manejo centralista del área administrativa de la UACH es lo que tiene hoy por hoy, a la máxima casa de estudios, sumergida en una crisis financiera y una vez que se oficialicen esos cambios, el control será total no sólo en la operación política y para dar marcha atrás a un disfuncional modelo educativo, sino para emprender una urgente reingeniería financiera en áreas clave como recursos humanos, adquisiciones y auditoria, entre otras.

***

CALLOS.- Sigue pisando callos la designación de la exdiputada priista Betty Chávez como rectora de la Universidad Tecnológica de Parral, al menos así ocurre al interior de Acción Nacional, ya que algunos siguen cuestionando por qué se eligió a alguien externo y de los colores del otrora contendiente.

***

GRILLA.- Ayer trascendió que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa resolvió –luego de una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado—, inhabilitar al exalcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández para ocupar cargos en la administración pública.

CONFLICTOS.- Fallo que se originó, según se estableció, por figurar como presunto responsable en faltas administrativas por supuestos conflictos de interés, cuando ejercía el cargo de presidente municipal de esa localidad.

REPRESALIA.- Al respecto, el exalcalde aseguró que no ha sido notificado por el Tribunal y en su defensa aseguró que son represalias por el avance que ha tenido al interior del PRI en su aspiración por presidir el Comité Directivo Estatal.

RUIDO.- Y en caso de ser notificado, dijo que llevará el tema jurídico ante un juzgado federal, pues apuntó que reuniones que ha sostenido con líderes del tricolor, como la empresaria Adriana Fuentes, han causado ruido entre sus detractores.

***

INE.- La consejera del INE, Dania Paola Ravel regresó a los eventos públicos presenciales después de 18 meses de sólo interactuar vía virtual y lo hizo en Chihuahua, en una conferencia magistral en el auditorio del Tribunal Estatal Electoral, donde sin querer queriendo, dio una que otra bofetada con guante blanco.

GUANTE.- Ravel insistió en que los cargos públicos no son los que dan legitimidad a las personas, ésta se gana con las acciones, lo cual en su trayectoria ha visto que a muchos les falta ganársela y por el contrario, se escudan en sus posiciones para ser precisamente lo contrario, es decir, ilegítimos.

MUJERES.- Aunque fue un evento para resaltar el empoderamiento de las mujeres, la diputada Georgina Bujanda, quien fue invitada especial en su calidad de presidenta del Congreso del Estado, brilló por su ausencia y en su lugar envió al diputado emecista, Francisco Sánchez Villegas, que preside la Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales en el Legislativo.

***

PRESUPUESTO.- Los diputados locales que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública ya empezaron a reunirse con los secretarios del gobierno estatal para evaluar rubro por rubro, el tema presupuestal para el 2022. Tentativamente, las juntas serían del 1º al 8 de diciembre.

PRESUPUESTO II.- A diferencia de otros años, cuando cada secretario expresaba las necesidades de sus dependencias ante el pleno legislativo, en esta ocasión se presentarán con la comisión correspondiente y las reuniones estarán abiertas para que participe cualquier diputado que así lo desee, dejando así la posibilidad de que los congresistas menos productivos, ni asistan.