--Mata halla toma ilegal de agua; "Caballo" acusa persecución --Xochilovers alistan caravana de bienvenida

TOMA.- Un revuelo se generó ayer en Parral, luego de que agentes ministeriales y personal de la Junta Central y de la Municipal de Agua y Saneamiento acudieron frente a una casa del fraccionamiento Las Fuentes, que es propiedad de Alfredo “Caballo” Lozoya, candidato a la diputación federal plurinominal por MC, ya que tenían el reporte de una toma clandestina de agua.

PATIO.- Justo afuera de la vivienda, a donde acudió el presidente del organismo central Mario Mata, unos 20 trabajadores de la JMAS rompieron el pavimento en busca de la toma que según su información, se conecta al patio del inmueble que por ahora está deshabitado.

DOCUMENTACIÓN.- Lozoya Santillán también estuvo ahí y dio acceso al personal de la Junta para revisar el patio, donde tomaron fotografías y videos, a su vez convocó a los medios de comunicación para mostrar que esa línea la colocó el fraccionador y cuenta con la documentación en regla.

DENUNCIA.- Mata Carrasco expuso que se habían recibido varias denuncias anónimas sobre las propiedades del candidato, indicando la existencia de tomas clandestinas y en esa casa de Las Fuentes, ubicaron la toma de suministro en servicio y carente de contrato con la JMAS, por lo que se interpondrá la denuncia por robo de agua, estimado en 283 mil metros cúbicos en un año.

PERSECUCIÓN.- En tanto, el exalcalde y ahora candidato de MC a diputado federal plurinominal, Alfredo Lozoya, acusó una persecución política en su contra y abuso de poder al hacer uso de la fuerza pública.

***

BRIGADAS.- Justo en el marco de la firma del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad, al que la Coparmex convocó ayer a los candidatos a la Presidencia Municipal de Chihuahua en el Centro de Convenciones, se generó una riña entre las brigadas de las coaliciones y tuvieron que intervenir elementos policiacos.

GOLPES.- Fueron alrededor de 50 integrantes de Morena y PT así como un número similar de PAN, PRI y PRD quienes se confrontaron en la entrada principal del estacionamiento a las instalaciones de ExpoChihuahua, donde de insultos pasaron a golpes y patadas.

PALOS.- Según se estableció, las porras se culparon mutuamente de comenzar el pleito, que no distinguió entre hombres y mujeres —algunas acabaron en el suelo— y en las imágenes se apreció que aún con los policías ya en el lugar, los guindas usaban los palos de los banderines para atacar y aventarlos cual proyectiles.

INCIDENTE.- Finalmente, los agentes contuvieron la confrontación, no hubo detenidos y al parecer tampoco heridos de consideración, por lo que quedó solamente como un lamentable incidente y los brigadistas se colocaron en puntos diferentes alrededor del complejo empresarial.

***

SEGURIDAD.- En tanto, en la firma y el debate organizado por Coparmex, el candidato a la alcaldía, Marco Bonilla, barrió en el tema de seguridad frente a sus contrincantes, cuando informó que gracias al trabajo coordinado entre la Policía Municipal y la Fiscalía del Estado han detenido a 6 mil delincuentes.

FGR.- En contraste, el morenista Miguel La Torre no pudo presumir detenciones de la Guardia Nacional ni la Fiscalía General de la República porque la primera coadyuva con las autoridades estatales, sólo eso y la segunda casi nadie en el estado sabe a qué se dedican porque no suman ni cien elementos desde que empezó la política de abrazos y no balazos.

ALZA.- De hecho, Bonilla llegó con la espada desenvainada, con datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad lapidó que el sexenio cerrará con más de 200 mil homicidios; un crimen cada 15 minutos en la República.

BAJA.- Mientras que en Chihuahua bajaron 94% las extorsiones, 66% robos a vehículos, 36% robos en casa habitación, 29% en asaltos y robos a negocios y 52% en robos a transeúntes por la política de combate a la delincuencia.

***

SÁBADO.- Con miras a la visita de la abanderada presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, que hará su cierre de campaña en la capital del estado de la mano con el aspirante a la alcaldía Marco Bonilla, el próximo sábado en la tarde, los Xochilovers ya se están organizando.

CARAVANA.- Trascendió que en el aeropuerto la recibirá una caravana de automóviles, al parecer integrada por unos 300 vehículos para acompañarla hasta El Palomar, donde se llevará a cabo una concentración masiva de militantes del PAN, PRI y PRD así como de simpatizantes ciudadanos.

MÚSCULO.- El llamado cívico, luego de la congregación de la Marea Rosa en el Zócalo de la capital del país y 66 ciudades a lo largo del territorio nacional, entre ésas Chihuahua, se convocó a mostrar el músculo local de apoyo y a pasar de llenar plazas, a marchar de sus casas a las urnas.