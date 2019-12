--Nadie salva a las delegaciones --Superó Universidad auditoría --Politizan pago de agua a EU

PROBLEMAS.- A un año y días de la toma de posesión del nuevo gobierno federal, múltiples dependencias federales siguen sin cabeza y en graves problemas de operatividad en el estado, un claro ejemplo es la Profeco quien tiene que hacer más con menos y arrastrando carga de trabajo debido al cese de operaciones de la Delegación en Juárez; pese a los problemas no hay que menospreciar el trabajo decoroso que ha desempeñado Héctor Aguilera Brenes, que si estuviera en sus manos no pararía por contrataciones.

PLANTILLA.- Se dice que en la plantilla de inspectores apenas hay tres personas, sometidos a jornadas extenuantes, todo por el plan de austeridad que ha cancelado plazas a diestra y siniestra y para muestra en la pasada celebración del Buen Fin, la delegación operó revisiones e instaló módulo con 13 trabajadores en una ciudad de 950 mil habitantes.

DEPENDENCIAS.- Otra de las dependencias desarticuladas es la Sedatu, desde la salida de la delegada Lucía Chavira, ha tenido numerosos encargados de despacho los cuales están trabajando con los ojos vendados; además de que en los teléfonos oficiales están fuera de servicio, el edificio donde se supone tiene su base de operaciones, tiene un letrero de “se renta”.

CONGRESO.- El Congreso lanzó unas observaciones por irregularidades detectadas en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, sobre que no se justificaron los ingresos de colegiaturas, esta observación fue motivo de respuesta por parte de la Universidad a través de la Secretaría de Educación y Cultura, en una explicación escueta, pero que causó nerviosismo en la comunidad y sobre todos de directivos, y el error apunta a la directora de contabilidad.

AUDITORÍAS.- Resulta que mediante revisiones de entes fiscalizadores, se comprobó que de enero a octubre de 2018, la UTCh registró ingresos por concepto de colegiatura un importe de $20’870,172.06, pero sólo se entregó soporte por el monto de $16,548,521.23. La falta de soporte a los registros se asentó mediante oficio número DAF-244/2019 de fecha 6 de septiembre de 2019, en el cual menciona que la información provista no incluye la totalidad de la información soporte, derivado de algunas deficiencias técnicas que se han presentado en el área de sistemas.

COLEGIATURAS.- En el mes de noviembre del mismo año en una segunda revisión se observó que la UTCh registró ingresos por concepto de colegiatura un importe de $8’051,696.18. Se solicitaron listados de los alumnos inscritos en el tercer cuatrimestre del ejercicio 2018 y pagos de colegiaturas correspondientes, así como las tarifas aplicables y los registros contables, sin embargo, el importe total por concepto de colegiaturas incluyendo becas fue de $6’421,020.25. Ante ello, la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCh), supuestamente ha entregado reportes de la comprobación de los ingresos.

FUROR.- El furor de los plebiscitos contagió a Ciudad Cuauhtémoc, y todo parece indicar que será el segundo municipio, tras la cancelación del ejercicio en Juárez, que realice el procedimiento, en un tema por demás polémico: la entrega de concesiones para la operación del nuevo Relleno Sanitario.

EJERCICIO.- El ejercicio reciente realizado en la capital para echar abajo el proyecto de alumbrado, que apagó fuegos en la capital es visto ahora como el instrumento que puede poner fin o avalar decisiones conflictivas, en este caso que ha sido impulsada por la Alcaldía que encabeza Carlos Tena Nevárez, para darle certidumbre al servicio, cabe mencionar que el principal promotor del no es José Alfredo Pacheco Erives.

PLEBISCITO.- Del latín plebiscitum, este procedimiento es una resolución tomada por un pueblo a partir de la pluralidad de votos. Se trata de una consulta realizada por los poderes públicos para que la ciudadanía se exprese mediante el voto popular directo respecto a una determinada propuesta.

IEE.- Para poder llevarlo a cabo es necesario que un grupo de ciudadanos realice la petición ante el Instituto Estatal Electoral donde se recibe la solicitud y comienza con un procedimiento que debe ser avalado por el Congreso del Estado, para el ejercicio el Ayuntamiento inyectó 9 millones de pesos.

JUECES.- Aunque aún sin fecha el Poder Judicial del Estado de Chihuahua llevará a cabo el Encuentro Estatal de Jueces y Juezas “Juzgar con Perspectiva de Género”, dirigido a jueces, juezas, magistrados y magistradas de los 14 distritos judiciales que, unos 250, en una intensa jornada de trabajo, mediante mesas de análisis por materia, elaborarán conclusiones que habrán de compartirse en plenaria.

UNIDAD.- La Unidad de Género del Poder Judicial ha desarrollado importantes esfuerzos en el cumplimiento del objetivo de que todo el personal comprenda con claridad qué obligaciones les asisten en la aplicación de esta perspectiva; sin embrago, tratándose de jueces, juezas, magistrados y magistradas, el reto es mayúsculo en tanto hay diferentes niveles de sensibilización y comprensión del tema.

CARGOS.- Ahora que se aproximan los cargos de Revalidación Vehicular a los más de un millón 700 conductores en el estado, el Gobierno, principalmente la Secretaría de Hacienda -que a raíz de su visto bueno en el Congreso-, se le atribuye hacer la jugada para no “incrementar” el costo del impuesto y hacer una modificación para que eso parezca, pero que en verdad sí se pague más por ese concepto.

TRUCO.- El truco es que supuestamente las personas no pagarán más por el concepto de Revalidación Vehicular, pues al igual que el año 2019, el costo es de 1,960 pesos, sin embargo, eso no incrementó, lo que pasó fue que ahora hubo menos descuentos, es decir que todos deberán pagar alrededor de 200 pesos más que el año pasado, por cada vehículo.

TRUCO I.- Además de ello, ya “encarrilados” abrieron un nuevo apartado, que eso no se explicó muy bien y muchos no se percataron, pero ahora se desprendió los modelos 2000 a 1996 tienen un descuento y otro los modelos 1995 y anteriores, cuando en el 2019 había una sola categoría de 2000 y anteriores, que vendrá a generar más recursos para el Estado.

TRUCO II.- Aunque sean variaciones de entre los 50 a los 200 pesos por vehículo, con respecto al año pasado, si se multiplica por la mitad de los vehículos registrados en el estado, representa entre los 42 a los 170 millones de pesos, que el Estado podría generar sólo con esos cambios que le realizó a la Revalidación para el 2020.

DESCUENTO.- Así que ya sabe, si desea aprovechar los descuentos antes de que el Gobierno los elimine, debe realizarlo en los tres primeros meses del año, que van de los 460 a los 200 pesos o de lo contrario sólo le resta pagar mil 960 pesos por vehículo a partir del mes de abril.

AGUA.- Con el asunto de la entrega de agua entre México y Estados Unidos, salieron a relucir los conflictos políticos más que hidráulicos o agrícolas, ya que desde el fin de semana el delegado federal del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, le mandó saludos al senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar.

SUSPIRANTES.- Ambos, nombrados para la gubernatura de Chihuahua, aprovecharon el tema -que se encuentra en la cancha de Conagua,- para enviarse atentos saludos y renacer viejas rencillas que parecía habían quedado en el olvido, Y es que Loera de la Rosa le dijo a Pérez Cuéllar que no se ande colgando medallas milagrosas y que él no fue quien hizo la gestión ante Conagua para que se evitara la apertura de las presas e iniciar con entrega de agua al país vecino, dicho en otras palabras, que no anduviera de mentiroso y evitara politizar este conflicto binacional.

PENDIENTES.- Hay que estar al pendiente de qué le contesta hoy el senador morenista, porque no es de los que se quedan callados y aprovechará cualquier tribuna para responderle los saludos y no quedarse atrás, ambos zainos están en el carril por la silla de Corral Jurado, hoy por hoy están en las puertas y no dudarán en confrontarse una vez más, aunque esto implique desgaste para ambos políticos.