--Regresa un alcalde optimista y cauto --Pueblo impugnó en paquete…

PLURAL.- En la vuelta a la página de las elecciones, el alcalde reelecto Marco Bonilla recibió ayer su constancia de triunfo para gobernar la capital del estado en un segundo periodo y su discurso subrayó el respeto a la pluralidad, el reconocimiento a trabajar con todas las fuerzas políticas, dejar atrás la polarización y los resentimientos sociales.

PREVALECER.- Chihuahua no es México, un territorio nacional que optó con una mayoría abrumadora por la 4T, mientras en el estado se mantuvieron los cargos locales y algunos escaños federales para la alianza PAN, PRI y PRD, así que en la óptica de Bonilla Mendoza esa coalición debe prevalecer.

BASTIÓN.- Al margen de lo que ocurra entre las dirigencias partidistas, en la entidad considera que fructificó para los tres institutos políticos, privó la coordinación y a pesar de diferencias ideológicas, a todos les quedó claro que el propósito era fortalecer el bastión multicolor frente a Morena, la Presidencia de la República y la dispersión de recursos vía programas sociales.

COORDINACIÓN.- El tono de su discurso es mesurado, de madurez política y claridad en lo que sigue con la Federación, que poco cambiará en la realidad municipal respecto de los programas y fideicomisos ya desaparecidos en el actual sexenio y que se ve difícil en el próximo se reinstalen.

OPTIMISMO.- Se percibe cierto optimismo en Marco Bonilla porque la presidenta electa Claudia Sheinbaum concilie y no imponga el Plan C de las 20 reformas enviadas desde febrero al Congreso de la Unión, porque prive la mesura para no seguir desmantelando el aparato gubernamental y porque reconozca el papel fundamental del sector productivo nacional. Ojalá.

PULSO.- Denota también que las dos campañas libradas han enriquecido su pulso social para saber que al mensaje de la lucha por la democracia, la defensa de las instituciones y la auténtica división de poderes hay que imprimirle liderazgo para traducirlo en el día a día de cada ciudadano, ése al que en 2027 se necesitará convencer rumbo a la gubernatura.





***





VOTADO.- Las cifras y lo que éstas siguen dando de qué hablar, una vez concluido el cómputo en las Asambleas Municipales es que en el municipio de Chihuahua no sólo ganó Bonilla sino que se posiciona como el más votado en la capital con cerca de 250 mil sufragios, incluso por arriba de sí mismo ya que en 2021 obtuvo 204 mil 976 boletas cruzadas a su favor.

SOMBRILLA.- Lo que se interpreta como el efecto sombrilla que primero le favoreció a él por el cobijo de la gobernadora María Eugenia Campos y ese impulso le permitió colocarse como el presidente municipal que la sucedía también de dos periodos consecutivos y ahora Bonilla hizo lo propio con los candidatos a diputados locales y federales para que les alcanzara a todos y a la luz de los hechos, funcionó.





***





PUEBLO.- La carga de trabajo ahora va hacia el Tribunal Estatal Electoral que preside la magistrada Roxana García, ya que hasta ahora suman 24 solicitudes de impugnación a los resultados obtenidos en la contienda del 2 de junio. Tan sólo 20 recursos provienen del partido Pueblo.

OTROS.- Las demás corresponden a Movimiento Ciudadano, una por la elección a la alcaldía de Delicias y otra por la presidencia municipal de Ignacio Zaragoza. Asimismo, el PT por los comicios en Ocampo y el PVEM por la alcaldía en Manuel Benavides.

REFERENTE.- El plazo máximo es de cinco días hábiles posteriores a la entrega de constancias de mayoría a quienes hayan resultado ganadores, así que no se descartan más ya que en el proceso electoral 2020–2021 se recibieron y resolvieron aproximadamente 160 juicios de inconformidad.





***





MAÑANERA.- A una parte de la clase política local sorprendió que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicara unos minutos de su mañanera para criticar a la jueza que modificó la medida cautelar al exgobernador César Horacio D. J. para que al salir del hospital continuara su proceso en prisión domiciliaria.

TRIBUNA.- Sin embargo, tiene toda la lógica ya que el otro exmandatario Javier Corral es ahora morenista y senador por la vía plurinominal, y desde el 4 de junio que se celebró la audiencia, criticó la libertad condicional a César Horacio D. J. sólo que sus comentarios pasaron desapercibidos y necesitaba de la tribuna de Palacio Nacional.

NEGLIGENTE.- Lo que a Corral Jurado le faltó decirle al jefe del Ejecutivo es que en su fallida Operación Justicia para Chihuahua encarceló en 2018 a Lázaro Joaquín López, exdirector del Fideicomiso Chihuahuense para las Actividades Productivas, quien enfermó de Covid en el penal de Aquiles Serdán y por la negligente atención médica falleció el 26 de agosto de 2020, dos días antes de que se emitiera la sentencia absolutoria del supuesto delito de peculado agravado.