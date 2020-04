-Se aproxima semana crítica-¿Y el dinero del Congreso?- Van por fiestas y convivios

PREVENCIÓN.- Mientras la pandemia avanza en el estado al registrarse su presencia en 18 de los 67 municipios, con un saldo, hasta ayer, de 296 casos confirmados y 53 fallecimientos a causa de esta enfermedad, se hace más necesario que la sociedad participe con la aplicación estricta de las medidas de prevención recomendadas por las autoridades de Salud.

LETALIDAD.- De las 53 defunciones reportadas hasta ayer, a causa del Covid-19, 45 de éstas se encontraban entre los 25 a 64 años de edad, una muestra de que una menor edad no es garantía contra el virus, al menos en este momento y en nuestra entidad, pues en el rango de 65 a 79 años se tienen anotadas 8 fatalidades.



CONSECUENCIAS.- Ante el recrudecimiento en el número de casos positivos, es inaplazable que la población atienda las disposiciones de distanciamiento social, que como se ha visto en otras latitudes el no acatarlas ha causado la saturación del sistema hospitalario.



CONSECUENCIAS I.- Es imprescindible que ante la etapa más crítica que se avecina que fue estimada por el gobernador, Javier Corral, que ocurra entre el 4 y el 10 de mayo, fechas en las que se calcula se presenten el mayor número de casos, la personas permanezcan resguardadas en sus casas, pues como dijo el mandatario, el virus ya se encuentra diseminado por el estado y es necesario disminuir su velocidad de propagación.

CONSECUENCIAS II.- Es inaplazable que disminuya la movilidad de las personas, de aquéllas que no tienen motivos urgentes para permanecer en la calle, con mayor razón en las zonas de alta población, como Chihuahua y Juárez, especialmente en esta última urbe, que acumula 45 de las 53 fatalidades por Covid-19, es decir casi el 85%.ESFUERZOS.- A la ciudadanía le toca responder con las medidas que, ahora sí, están en sus manos para acompañar los esfuerzos que el Gobierno del Estado hace en materia de salud como la reconversión de hospitales para la atención de los enfermos por coronavirus; la compra de material para realizar las pruebas en un tiempo más corto, así como de equipo para procesar un mayor número de muestras, que permitan un diagnóstico más rápido para actuar con mejores resultados. Así que a cada quien nos toca hacer nuestra parte.MAYORITEO.- Este martes sesionará el Cabildo capitalino de manera virtual y según los que saben, uno de los puntos que será sometido ante el Pleno es la modificación al Reglamento de Justicia Cívica para aumentar la penalidad a aquellas personas que en tiempo de la pandemia organizan fiestas y convivios.CERRADOS.- Aunque si bien es cierto la medida es aplaudible, también es cierto que la mayoría de los regidores desconocen el contexto de las modificaciones a este documento. Y es que varios han opinado que la ocurrencia fue del regidor del PAN, Javier Sánchez, quien hizo el planteamiento únicamente ante la Comisión de Gobernación donde se dan cita cinco ediles.SORPRESA.- Sin embargo, la molestia de varios, es que esperaban analizar y discutir este documento hacia el interior de las comisiones de Seguridad Pública, Participación Ciudadana, Desarrollo Social, así como en la de Hacienda, caso que no ocurrió.DIVIDIDOS.- Por ello es que el impacto que dejará el Cabildo ante la sociedad es que los acuerdos que benefician o perjudican a los chihuahuenses en general no han sabido consensarlos con el resto de los ediles de todas las fuerzas políticas representadas.DINERO.- Propios y extraños se han comenzado a preguntar al interior del Congreso del Estado, ahora que no están sesionado el periodo ordinario y reuniones de Comisión de manera presencial, qué ha ocurrido con el recurso que el Poder Legislativo le entrega a cada diputado por concepto de apoyo distrital y apoyo de gestoría social.DINERO I.- Sin duda la pregunta va dirigida a aquellos congresistas que como se sabe regresan muy poco a sus distritos o a aquéllos que llegaron por la vía plurinominal, no hay que olvidar que mensualmente cada diputado recibe 25 mil pesos para apoyo distrital y 28 mil 940 pesos para gestoría social.GASTO.- En honor a la verdad, hay algunos -ojo, algunos-, legisladores que han entregado insumos, kits de limpieza, despensas y demás apoyos económicos a asociaciones, comités de vecinos, en sus casas de enlace y agrupaciones de sus distritos por los cuales fueron electos, tal es el caso del panista Miguel la Torre, sin embargo, hay otros que no se sabe en qué se gastan este recurso, ¿verdad don Rubén?AUDITORÍA.- Cabe recordar que ambos conceptos no son auditados por la Auditoría Superior del Estado, únicamente deben tener forma de comprobar por si se llega a realizar alguna auditoría especial, lo cual evidentemente no ha ocurrido, por lo que este recurso, más de 50 mil pesos al mes, ha sido utilizado prácticamente de manera discrecional.PROPUESTAS.- Tan fácil que era proponer eliminar a las decenas de aviadores que cobran cada 15 días en el Congreso local, para este recurso enviarlo al Plan Estatal Emergente, o bien, destinar el dinero de gestoría social al combate del Covid-19 en la entidad, sobre todo el de aquellos diputados representantes de distritos de la Sierra o regiones alejadas de Juárez y Chihuahua capital.ANALISTA.- Como ya es costumbre el consejero independiente de Pemex, Rafael Espino de la Peña, se ha sumado -como buen precandidato-, a la lista de analistas, por lo que advirtió que antes del término de la pandemia del Covid-19, el estado de Chihuahua deberá estar preparado con un programa de recuperación económica para promover los productos locales y ofrecer a los extranjeros estímulos hacendarios.MEDIDAS.- La declaración que hiciera el reconocido economista y fiscalista llamó la atención de varios. Y es que si bien es cierto la cuarentena impuesta por las autoridades gubernamentales ha afectado a miles de pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo a familias enteras, donde las cabezas se han quedado sin empleo.DESARROLLO.- Ante ello don Rafa Espino dejó en claro, se trata de una oportunidad para que los gobiernos aprovechen y promuevan los productos locales y por ende se dé la recuperación de ingresos, así como ofrecerles alternativas de crecimiento a empresas extranjeras, que según ha trascendido, emigrarán de sus países, como es el caso de China donde saldrán varias cadenas empresariales en busca de otros mercados.ACTIVACIÓN.- Y es que el planteamiento del consejero independiente de Pemex no está descabellada, tan es así que el mayor de El Paso, Texas, Dee Margo, anunciara recientemente que preparan planeación para la reactivación de su economía una vez que haya bajado el grado de peligrosidad de la pandemia.PROGRAMA.- Para finalizar con la entrega de hoy, cabe mencionar, y a decir de varios, el programa intitulado #PRIenTuCasa el cual lleva varios días transmitiendo a través de las redes sociales, ha comenzado a permear en más localidades y a tener más impacto, en el que narran las acciones llevadas por el tricolor en tiempos de pandemia.PROGRAMA I.- En la conducción del mismo, se encuentra Carlos González, viejo lobo de mar en los medios, así como Jorge Ornelas, quien en sus múltiples funciones ahora se estrena como conductor multimedia, veremos con el tiempo si se trata de una estrategia del diputado y dirigente estatal Omar Bazán para llegar a más hogares priistas y no priistas de la entidad.