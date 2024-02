--Todas las corrientes y los 3 partidos sumados a Bonilla --Rabling por Peña en Parral

ACEITADA.- Contra todos los pronósticos y tropezones en el camino, ayer se vio a una alianza PAN, PRI y PRD en Chihuahua bien aceitada para echar a andar la maquinaria que se necesita para cerrarle el paso a Morena en la elección del 2024, al menos ése es el propósito y no sólo en los cargos federales.

MILITANTES.- Para la alcaldía capitalina se percibió la unidad entre las tres fuerzas políticas en el registro del precandidato Marco Bonilla, quien acudió a las sedes correspondientes de los partidos para reunirse con las bases y haciendo números, se acercó a los 4 mil militantes congregados para apoyar el proyecto.

LLENO.- Como era de esperarse, los blanquiazules llenaron todo el frente de la avenida Cuauhtémoc, donde se ubica el Comité Directivo Estatal, entre militantes y simpatizantes que acudieron en familia para apoyar la postulación de Bonilla Mendoza como precandidato único a la Presidencia Municipal de la capital.

ARROPAN.- Ahí se vieron los panistas y sus descendientes que dieron la batalla en los años 80, como Guillermo Luján Peña, la nieta de don Luis H. Álvarez, Blanca Pérez Álvarez y hasta corralistas que recapacitaron y ya se desmarcaron del ahora morenista.

APLAUSO.- Juntos por el Bien de Chihuahua, como se denomina la alianza en la entidad, estuvo la diputada federal Rocío Reza y quien se llevó el aplauso general fue la gobernadora Maru Campos, quien asistió como Consejera Nacional del PAN a un lado del dirigente estatal Gabo Díaz.

CORRIENTES.- Sin duda reunir las diferentes corrientes del albiazul en torno a una sola precandidatura, habla del liderazgo de Campos Galván y de Bonilla porque a diferencia de 2021, no hubo contienda interna bajo el entendido de que juntos, aunque no revueltos, dan mejores resultados no sólo en campañas, también en el gobierno.





***





PLURIS.- El recién constituido partido México Republicano en Chihuahua registrará hoy a sus aspirantes a las diputaciones locales por la vía plurinominal y destacan perfiles empresariales y sociales como Juan Carlos Hernández Mendoza y Aurelia Guadalupe Portillo Espino en la primera fórmula.

PERFILES.- En la segunda posición están Irma Jazmín Herrera Ramos y Magdaly Azerete Gutiérrez Calderón. En tercer sitio Marco Antonio Rodríguez Payán y su suplencia está pendiente. En cuarto lugar Cristal Abril Frank López y Elva Judith Vázquez Barriga.

PERFILES II.- En el quinto puesto tanto titular como suplente están reservados, mientras que el sexto es ocupado por Alejandra Lizeth Vargas Calderón y Samantha María Mendoza Deoses.

PERMANENCIA.- Figuras que acompañarán a los 22 candidatos a legisladores locales y a las planillas municipales para confirmar en el actual proceso electoral, la permanencia de esta opción partidista en la entidad.





***





CHAPULÍN.- Ahora que el expriista Pedro Adalberto Villalobos Fragoso no fue el ungido por el PT para contender por la alcaldía de Parral hay el fundado temor de que se acerque a otras propuestas políticas.

AZUL.- Su tío Jesús José “El Güero” Villalobos está en la nómina de Gobierno del Estado, por lo que no resultaría extraño que Pedro Adalberto se sumara al proyecto de Salvador Calderón, quien irá por Acción Nacional.

FOSFO.- Aunque algunos señalan que él tiene nexos con Movimiento Ciudadano, así que no se descartaría que se ponga su playera y tenis de color naranja.





***





LICENCIA.- A propósito del naranja y de Parral, hoy pedirá licencia el presidente municipal César Peña, quien será postulado por MC para el Senado y para ello se convocó a una sesión extraordinaria de Cabildo, en la cual se informará que queda al frente su suplente Jorge Rabling.

CONTIENDA.- Según se estableció, el permiso será de tres meses a partir del próximo viernes, es decir, el tiempo de la contienda electoral que Peña Valles librará junto con Zury Espino para hacerse de un espacio en la Cámara Alta.





***





TRIBUS.- Sí que va a necesitar cabeza fría el alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuéllar porque ya no sólo se enfrenta a los señalamientos de los legisladores panistas, sino a un par de tribus de su propio partido que se han dedicado a organizarle manifestaciones y ayer incluso, se plantaron frente a su casa que está en un fraccionamiento de acceso controlado.

FUNDADORES.- Ése era el punto a sabiendas de que enseguida llegarían elementos de la Policía Municipal para contenerlos. Con la fachada de representar a colectivos ciudadanos, se cuestiona que muchos de ellos son fundadores de Morena en la frontera.

DESCONTROL.- Así que todo apunta a que el líder nacional Mario Delgado tendrá que intervenir porque la situación está fuera de control para su dirigente local Brighite Granados y el coordinador de la bancada Cuauhtémoc Estrada se la pasa dando ruedas de prensa para fijar directrices que nadie replica.