--Tras 40 años sale profe Armando del PRI --Reforma, ahora sí al Congreso --Juez de oficio, en enriquecimiento de Marcelo G.T

ENCUESTA.- Desde el pasado viernes comenzó a circular entre el círculo rojo de la política estatal, la encuesta mensual de Demoscopia Digital donde se evidencian resultados sorpresivos, sobre todo que los dos principales aspirantes de Morena a la gubernatura de Chihuahua aparecen como punteros.





¿QUIERES SER EL PRIMERO EN RECIBIR LAS RÁFAGAS EN TU EMAIL? SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER AQUÍ





ESPUMA.- Un segundo aspecto que se ha comentado tras conocerse las tablas de la encuestadora, es el crecimiento preferencial del consejero independiente de Pemex, Rafael Espino. A principios de año nadie sabía de él y recientemente se habla de su desarrollo político pero sobre todo lo ven como posible ganador del proceso electoral del siguiente año.

SORPRESA.- También uno de los que anda dando sorpresa en el mismo partido político es el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien dice está armando alianza con Alfredo Lozoya “el Caballo”, independiente de Parral, quien podría sumarse al aspirante.

SORPRESA I.- Los cercanos a estos políticos dicen que Cruz Pérez será el candidato a la gubernatura y de sumarse Alfredo Lozoya, entraría como el secretario general de Gobierno, un puesto nada reprochable para el alcalde.

OJINAGA.- En aquella frontera las divisiones internas en el priismo siguen provocando desbandadas. Trascendió que el exalcalde Armando Valenzuela elabora carta de renuncia al PRI, después de 40 años de militancia, para sumarse al proyecto de Armando Cabada, alcalde de Juárez y aspirante a la gubernatura.

OJINAGA I.- Y es que Valenzuela, conocido como “el Potrillo”, es un personaje que ha dirigido varias campañas, se trata de un conocedor de estrategias proselitistas. Los que saben del tema comentan que el exalcalde Alejandro Cano ya le había pedido se integrara a su equipo, que de resultar candidato del PRI a la gubernatura ahí lo quería tener, sin embargo la decisión del profe Armando ya está tomada.

OJINAGA II.- En el panismo de esa misma ciudad, la exprimera dam Lucy Marrufo de Valdivia consolidó finalmente un bloque para resultar la candidata a la Presidencia Municipal. A su proyecto se sumaron los exalcaldes José Uribe, Toño Sánchez, César Carrasco y Víctor Sotelo; además de varios funcionarios de la actual Administración Municipal como Israel Tarín, Lalo Chávez, Rigo Muñoz y Óscar Montoya Carrasco.

OJINAGA III.- Lo que ha despertado preocupación es que Óscar Montoya, a pesar de estar en la nómina con Martín Sánchez, juega a la contra. No obstante no es el único y son varios los desleales hacia el alcalde Sánchez Valles. Para nadie es ajeno que el presidente municipal pretende impulsar a su hermano Jorge, pero en el PAN saben que no ganaría ni una elección a presidente de casilla, menos a la Alcaldía.

ALTERNATIVA.- Este fin de semana a través de Zoom -plataforma muy conocida ya por el círculo rojo- se reunieron los generales que conforman el ejército de la asociación Alternativa que en breve se convertirá en partido político, falta nada más que el INE lo ratifique prácticamente.

ALTERNATIVA I.- En el ámbito nacional es el político César Augusto Santiago quien comanda dicha asociación, a su lado le acompañó Juan Iván Peña Neder y los chihuahuenses Eloy García, Juan Carlos Hernández y Alfonso Márquez, éstos últimos tres operadores territoriales y electorales de lo que fue RSP y ahora es Alternativa, sin duda no se les debe perder el paso, a un buen puerto llegarán, aseguran los que saben.

REFORMA.- Hoy se espera que se presente ante el Poder Legislativo el proyecto de Reforma Electoral, que enviará el gobernador Javier Corral para su análisis, discusión y en su caso aprobación, en el que se incluye como punto polémico la celebración de elecciones primarias en los partidos políticos, mediante votación abierta a la ciudadanía para la selección de candidatos.

REFORMA I.- La propuesta de iniciativa fue sometida a adecuaciones de último momento, por esa razón no se presentó durante el pasado fin de semana, no obstante se espera que llegue hoy por la tarde a la torre legislativa, para que se inicie el proceso correspondiente que tiene como límite el 30 de junio.

TRIUNFO.- En el primer círculo del Gobierno están seguros de que la iniciativa de reforma electoral terminará con una acción de inconstitucionalidad que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también afirman que ganarán en el poder Judicial, ya que por encima de los derechos de los partidos están los derechos de las personas proclamados en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

DESCONTENTO.- Sin duda esta iniciativa se convierte en una segunda vuelta anticipada, en la que muchos políticos de la propia oposición no están de acuerdo, no sólo estatal sino nacional, por lo que los cabilderos del gobierno de Corral Jurado tendrán semanas muy arduas para intentar convencer.

TACHIQUÍN.- Tras intentar iniciar un nuevo cargo contra el exsecretario de Educación, Marcelo G.T. por el delito de enriquecimiento ilícito, de nada despreciables 12 millones de pesos, ya están cuestionando el actuar del juez José Ángel Moreno, a quien los expertos lo acusaron de emitir una resolución contraria a derecho.

TACHIQUÍN I.- Se dice que con criterios que se aportan del texto legal, el juzgador excedió sus atribuciones, por lo que no dejará más opción al Ministerio Público que interponer un recurso para que el caso se vaya a instancias superiores.

TACHIQUÍN II.- Lo que causa extrañeza es que el juez José Moreno sostiene que el monto de los peculados, por los que se le instruyen ya causas penales, serían el mismo recurso que constituye el enriquecimiento ilícito del que se le acusa, esto a pesar de ser conductas diversas.

JUEZ.- Es en este proceso donde adicionalmente resolvió que el crecimiento injustificado de $12 millones en el patrimonio del exfuncionario no es relevante y por lo que han acusado al juez de actuar de oficio, pues esto ni siquiera fue argumentado por la defensa evidenciando una actuación oficiosa del juzgador.