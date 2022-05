--Va reforma judicial pese a Morena… y Lucha Castro --Busca municipio capitalino, control de migrantes

REFORMA.- Hoy en el pleno del Congreso del Estado se someterá a votación el dictamen de la reforma judicial, la cual fue presentada por el coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez. Según se indicó, necesitará al menos 22 votos a favor –de un total de 33 curules— para cambiar el modelo que tanto daño ha hecho a la impartición de justicia en Chihuahua.

EXPERIENCIA.- Con la experiencia de siete años, en lugar de tres años como proponía Morena, la reforma judicial plantea la profesionalización de los magistrados y asienta que aquellos con mayor conocimiento puedan acreditar posiciones como la presidencia en el Poder Judicial del Estado.

COCHINERO.- Después del “cochinero judicial”, impulsado por Luz Estela Castro y el ex gobernador Javier Corral para colocar a magistrados y jueces afines y burlar exámenes y filtros para su selección, esta reforma pretende justo cambiar el procedimiento, basándose en un sistema democrático y creando una comisión conformada por los tres poderes del Estado.





CONTRA.- Morena, con la mano de Lucha Castro meciendo su cuna, votará en contra de esta reforma que no les permitirá defender al corralismo, el cual se erigió por lo alto en aquella modificación legal de 2017 y que llenó de irregularidades al Poder Judicial.

BLOQUE.- Los diputados de Morena –10 para ser exactos, más uno del PT— y en particular su coordinador, Cuauhtémoc Estrada intentaron formar un bloque contra el PAN –que posee 15 escaños— junto con otras fuerzas políticas en el Congreso, es decir, 5 priistas y 2 emecistas.

LIGA.- Estrategia que se les reventó ante la clara “asesoría” de la ex consejera de la Judicatura, Lucha Castro en el diseño de la contrapropuesta guinda y la falta de soluciones reales para sanear e impulsar al Poder Judicial, por el contrario, querían mantener el método “corralista”, según coincidieron los demás legisladores.





MIGRANTES.- Trascendió que ya fue nombrado el nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) y con ello, el alcalde capitalino Marco Bonilla espera reunirse para lograr una mayor coordinación y hacerle frente al problema que están generando los “polleros” o traficantes de personas, que hacinan a mujeres, hombres y niños procedentes de Centroamérica en bodegas y casas, sin que a la fecha exista una investigación ni detenidos.

CONTROL.- Por seguridad de los propios capitalinos, la petición del presidente municipal no es deportar a los migrantes, simplemente tener control y saber quiénes ya se asentaron en la ciudad, si es de manera temporal o están en tránsito con el fin de determinar si no hay pandilleros o criminales infiltrados en esos grupos, amén de estar en condiciones de brindarles atención médica.

SEMANA.- Su preocupación se fundamenta, en una semana se han detectado a 160 migrantes encerrados y hacinados en bodegas de las colonias Tierra y Libertad, así como Paseos de Chihuahua en la capital del estado sin que exista un seguimiento del paradero de los viajeros y sólo en el caso registrado ayer, al parecer habrían detenido a presuntos traficantes sin que se proporcionara información puntual del arresto.





BETTY.- Activamente la ex diputada priista, Betty Chávez trata de posicionarse en el ámbito público y político desde su trinchera como rectora de la Universidad Tecnológica de Parral, inclusive tiene todo el respaldo del presidente municipal, César Peña Valles quien en repetidas ocasiones ha destacado su trabajo en apenas unos cuantos meses.

TRANSPORTISTAS.- Ayer por cierto, la UTP albergó un encuentro entre transportistas de Parral y el director de Transporte Público del Estado, Ricardo Tuda, quien anunció que esa oficina próximamente dependerá en su totalidad de la Secretaría de Gobierno y no de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como hasta ahora.





EVENTOS.- El fin de semana pasado, a la par del evento de Alfredo “El Caballo” Lozoya para festejar a madres y maestros parralenses, el empresario Otto Valles, ex prisionero del quinquenio de Javier Corral, organizó celebraciones similares en los campos de fútbol de la 42 Zona Militar.

FRENTE.- Al festejo, como invitado especial arribó desde Ciudad Juárez, Alejandro Pérez Cuéllar en representación de su hermano y alcalde, Cruz Pérez Cuellar. También acudieron el ex candidato del PES a la presidencia y ahora secretario de Acción Social en el PAN, Salvador “Chava” Calderón, el ex diputado Pedro Villalobos y el ex candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación local y visitador de los Derechos Humanos, Amín Corral Shaar.

FRENTE II.- La sorpresa tardía fue la presencia del profesor Lorenzo Arturo Parga, subsecretario de Educación Básica de Gobierno del Estado, además del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común en Parral, Arturo Ruvalcaba, entre otros personajes.





PLAZO.- Ocho meses se tardó en ocurrir lo que se preveía, Gema Chávez deja la titularidad de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción al presentar ayer a la presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda, el oficio de su renuncia con efectos inmediatos.

PRIMERA.- Precisamente un día 18 pero de agosto de 2018, Chávez Durán fue designada por el Pleno legislativo como la primera fiscal anticorrupción del estado, luego de haberse desempeñado como subprocuradora anticorrupción en Nuevo León.

TERNA.- A partir de ello, tendrá que emitirse una convocatoria, seleccionar una terna y votar por el/la nuevo(a) fiscal de esta instancia, que en la administración anterior recibió una enorme presión para procesar a la entonces alcaldesa María Eugenia Campos y en cuanto ella ganó la gubernatura, la Fiscalía se desistió de cualquier acción penal en su contra.