Reconoce gobernador de Chihuahua el triunfo de Maru Campos

El gobernador Javier Corral Jurado felicitó a los ciudadanos que participaron en la jornada electoral 2021 debido que se registro una copiosa participación, y reconoció el triunfo avasallador de María Eugenia Campos Galván, hecho que no considera una derrota.

De la misma manera felicitó a los actores y organizadores como el IEE y el INE, México ha consolidado un paso más en la construcción de la democracia.

Dijo que serán los conductos establecidos donde se diriman diferencias e inconformidades.

Se dijo listo para el proceso de entrega-recepción del gobierno de Chihuahua para poner en mano de los nuevos responsables toda la información necesaria y el arribo al ejercicio de gobierno se dé en mejores condiciones que en las que asumió su administración.

Javier Corral reconoció el triunfo de Maru Campos y señaló que los resultados preliminares están ahí con una clara ventaja con relación a su oponente más cercano, el candidato de Morena, Juan Carlos Loera.

“Esos resultados no deben ser sólo reconocidos, sino respectados, nunca nos vamos a pelear con la voluntad popular, se debe respetar la voluntad ciudadana y seremos consecuentes con el tema de entrega-recepción”.

Anunció que se nombrará a un equipo especial para iniciar el proceso una vez que se desahogue la etapa legal. Conforme a la Ley se hará la entrega ya que desde hace meses se han preparado los informes para dar cuenta a detalle de cada una de las dependencias y sus obras, finanzas y programas.

“Cuando tenga que hablar con Maru Campos lo haremos, el proceso de entrega-recepción no tendrá obstáculos. Yo no he convocado a la guerra, ha habido diferencias por las acciones de la gubernatura, por más agrías o profundas que sean las diferencias”.

En torno a la elección federal dijo que Morena continua con la mayoría simple, pero no absoluta por lo que las reformas constitucionales ahora deben ser consultadas, debatidas y hasta negociadas. A la vez lamentó que al no lograr la oposición la mayoría se ve lejos la reforma de coordinación fiscal para poderle dar libertad a los municipios y a los estados.

Así mismo dijo que Morena logra 11 de las 15 gubernaturas en juego, lo que permite tener la mitad del país, lo que hará una sucesión más compleja para el 2024.