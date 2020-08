Reestrena vivienda Don Ramón Yáñez

Don Ramón Yáñez, de 61 años de edad, recibió su casa totalmente remodelada, gracias a la intervención de El Sótano y Cooperativa Crezco, a través del programa “Transformamos una vivienda y una Vida”, quienes durante un mes reconstruyeron su vivienda, luego de que ésta se derrumbara con las lluvias del pasado mes de julio.

Durante aproximadamente mes y medio, alrededor de 50 personas se sumaron al proyecto de la colonia Lealtad I, quienes aportaron sus talentos e hicieron gala de su buen oficio, algunos en carpintería, otros como eléctricos, artesanos de la construcción, ceramiqueros, incluso, de cocina, pues durante las labores, se preparaban sabrosos alimentos para quienes trabajaban en la casa, y por supuesto el beneficiario, Don Ramón.

“Estamos logrando cambiar el switch y mandar un mensaje a la gente, que unidos como ciudadanos podemos lograr esto, esta transformación que se hizo en un es, con mucha gente, dando su tiempo los fines de semana; que Don Ramón está bien contento, está motivado, y ahora quiere seguir trabajando con nosotros”, compartió Martín Alejandro Torres Chavarría, coordinador de El Sótano.

Foto: Cortesía El Sotano

Luego de que se le derrumbara el techo de su vivienda, recibió la colaboración de un grupo de choferes de Uber, quienes contactaron a El Sótano, para atender el caso de Don Ramón, a quienes se sumaron la organización Amigos de Cristo sin Frontera, Red de Paisanos, Colorado Informa y también una iglesia cristiana, entre otras personas y organizaciones.

El integrante conocido como La Parka, Jesús Martínez, fue el que dirigió las acciones, de construcción, limpieza, instalaciones eléctricas e hidráulicas.

El grupo Pintores Rodríguez pintaron la vivienda; previamente se levantó el techo, se enjarró, el frente y los costados. Se construyó una base para el tinaco que lo donó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, vía Gilberto Baca. Se arregló el baño por dentro y por fuera, se puso tubería, porque no tenía, se enjarró, se puso cerámica en piso y paredes, se acondicionó un techo, se puso una puerta, regadera, se equipó con sanitario, regadera, llaves, lavabo, ventana, instalación eléctrica. El piso fue nivelado, se puso cemento nuevo y se pulió.

Por su parte, el Municipio de Chihuahua que ha recogido cuatro cargas de escombro, entre otros apoyos, como revisión a su salud por una enfermera, atención de una estilista con corte de cabello, revisión oftalmológica con apoyo de lentes, además de entregarle despensa alimenticia y ropa.

“Don Ramón se ha ganado el corazón de mucha gente, y más allá de esperar la ayuda, él también se pone a trabajar, es una persona granjeadora, se pone a limpiar, se pone a ayudar, y es muy gratificante. Se ha ganado nuestro corazón de todos los integrantes de El Sótano”, afirmó Martín.

Adicionalmente, Sergio Peña y su esposa donaron una estufa y un refrigerador. También hubo una donación de otro refrigerador, que fue patrocinado desde Colorado, Estados Unidos.

“Estoy muy agradecido con todos los que vinieron, porque esto era como un trochil. El techo estaba semi caído, donde llovía, y me ayudaron. Llegó El Sótano, llegó la maestra, y no tengo con qué agradecerles todo lo que han hecho por mí, no me han reclamado ni una sola cosa, al contrario, me han dicho que les diga si hay algo que no me gustó, para cambiarlo. No me han dejado, se los agradezco de todo corazón, a todos, humildemente. Gracias a todos”, les expresó Don Ramón Yáñez.





