Reporta Salud 236 nuevos contagios y 39 muertes por Covid en Chihuahua

El estado de Chihuahua llegó a los 6 mil 409 fallecimientos por Covid-19, al registrar 39 nuevos casos en las últimas 24 horas, informó la Secretaría de Salud.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, hubo 236 nuevos contagios confirmados, por lo que el total acumulado hasta ese día es de 63 mil 610 casos.

Además hay 53 mil 233 pacientes recuperados; 33 mil 367 casos descartados y 2 mil 007 sospechosos.

De las defunciones, 24 ocurrieron en Ciudad Juárez, que llegó a 3 mil 110; hubo 6 en cada uno de los municipios de Chihuahua y Delicias, que alcanzan ya 1,605 y 357 casos, respectivamente; otros 2 en Camargo (94 casos en total) y uno más en Nuevo Casas Grandes (91).

La Secretaría de Salud, emite de nueva cuenta la recomendación de no salir de casa si no es estrictamente necesario, usar cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, no saludar de mano ni de beso, y ante cualquier síntoma que pueda indicar la presencia de Covid-19, acudir a revisión médica.

Parral, entre municipios con más muertes

Entre las poblaciones que concentran el mayor número de casos, se encuentran Parral que se mantiene en 262;

Cuauhtémoc tiene 244, Meoqui 75, Jiménez 72, Saucillo 61, Guerrero 37, Guachochi 29, Ojinaga 28 y Rosales 21 decesos.

Juárez acumula 30,704 contagios

Ciudad Juárez alcanzó los 30 mil 704 casos de Covid-19, encabezando la lista. En Chihuahua se registran 17 mil 681; en Parral 2 mil 761; en Cuauhtémoc, 2 mil 399; en Delicias, 2 mil 346, y en Ojinaga 1,210.