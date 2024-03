Respetamos el derecho a la manifestación y cuidar el patrimonio histórico: Alcalde

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza expresó que el Gobierno de Chihuahua respeta el derecho a la libre manifestación de las mujeres que participaron de las protestas durante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora; y al mismo tiempo, mencionó que se cuida el patrimonio histórico de la ciudad, con el uso de las vallas metálicas.

“Creo que tenemos que respetar el derecho a la manifestación y al mismo tiempo, cuidar el patrimonio histórico que nos han legado nuestros antepasados”, destacó Marco Bonilla.

Sobre la instalación de vallas metálicas que rodearon el Palacio Municipal e inmuebles del primer cuadro de la ciudad durante las manifestaciones del 8 de marzo, comentó que la intención era que resguardaran los recintos históricos durante la marcha y cumplieron su objetivo.

“(Las vallas) cumplieron el objetivo de no dañar inmuebles históricos, que como lo he dicho, patrimonio cultural e histórico, no solamente de los chihuahuenses, sino de todo el mundo, este es patrimonio. En este salón de Cabildo, en el que estamos, sesionó el presidente Juárez; aquí se han tomado los acuerdos más importantes de beneficio a la ciudad. Lo mismo puedo decir de Palacio de Gobierno, y la cantera ya tenía daños considerables (puede llegar a un punto donde los daños sean irreversibles)”, afirmó el alcalde Bonilla Mendoza.

Sobre el costo de los daños que se realizaron sobre el mobiliario y equipamiento municipal, Marco Bonilla informó que fueron cuantificados, sino que se repararon con material y con equipo propio.

“Pueden observar, ya tenemos instalados los postes, tenemos reubicados los cepos para poderlos reinstalar, y todo debe estar en orden de aquí al viernes 15 de marzo; a más tardar, al lunes 18 de marzo, todo en perfecta limpieza y orden”, acotó.

Agregó que lo mencionado, es lo que más se puede lamentar sobre la marcha en cuanto a bienes materiales, y que afortunadamente, se registró saldo blanco.

“Podemos decir con toda claridad que hubo saldo blanco y que las mujeres salieron con justicia y con derecho a manifestar este derecho que tienen a vivir una vida libre de violencia”, aseveró el presidente municipal de Chihuahua.

