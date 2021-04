Retrocede semáforo al naranja restrictivo en 56 municipios

La región Chihuahua, que comprende la capital y 56 municipios de la zona centro-sur del estado, pasará a semáforo naranja con restricciones, por lo que negocios como bares, salones de eventos y granjas deberán cerrar de nueva cuenta, además de que los eventos masivos al aire libre quedarán suspendidos, incluidos los de campaña electoral, informó el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera.

Pese a que el estado se encontraba en color naranja por la incidencia alta de Covid-19 desde semanas atrás, de acuerdo con el semáforo nacional, la Secretaría de Salud del estado anunció que no habría restricciones en las actividades, con la finalidad de no afectar más la economía.

Sin embargo, ayer el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, informó que ante el aumento de contagios de Covid-19 en las últimas dos semanas, vuelve a operar el semáforo epidemiológico regionalizado, por lo que las condiciones para la Región Chihuahua cambian y Juárez tendrá la operación del semáforo amarillo.

El titular de Salud señaló que “desafortunadamente, en esta ocasión el escenario es poco alentador; por desgracia, esto es un resultado previsto en las advertencias que hemos hecho oportunamente de cómo el comportamiento de las personas impacta positiva o negativamente al nivel de riesgo de contagio, de saturación de hospitales o de muertes relacionadas con el Covid-19”.

Enfatizó que el esfuerzo de sólo uno de los sectores de la sociedad, ya sea el gobierno, el empresariado, el educativo o las familias, no basta, puesto que en una comunidad todas las personas son responsables de lo que se puede lograr y también de que se puede padecer.

Criticó que aún haya personas que no creen todavía en la existencia del Covid-19, así como a quienes saturaron las playas, se divierten en fiestas o abarrotan los bares, los restaurantes y las cantinas.

“Es un juego contra la vida y la muerte”, estableció, con la diferencia de que contra la muerte natural de cada uno no hay defensa, pero “en la muerte causada por Covid sí es evitable, todos podemos evitar ser contagiados y contagiar, pero parece que no entendemos”.

Explicó que es evidente también que en Juárez sí comprendieron la importancia de actuar con mucho cuidado y seriedad, y gracias a eso no será necesario hacer cambios.

Lamentó que en la Región Chihuahua o Centro-Sur, los indicadores muestran que muy pronto se olvidó lo que vivimos en octubre pasado, dejamos de cuidar lo más preciado, la salud y la vida.

RESTRICCIONES PARA REGIÓN CHIHUAHUA

*Bares, centros nocturnos, área de bar de restaurantes y restaurantes cuya actividad principal sea la venta de cerveza, quedan suspendidos.

*También quedaron suspendidos los salones de eventos, haciendas y granjas.

*Los restaurantes bajarán su aforo al 30 por ciento y en cada una de las áreas, como comedor, terrazas, privados, una permanencia máxima de los clientes de tres horas. Adicionalmente, deben implementar un protocolo de registro de entrada y salida de todas las personas; tres metros de separación entre mesas en todas direcciones con un máximo de 10 personas por mesa, en un horario normal.

*Los hoteles bajarán al 40 por ciento de las habitaciones y las áreas comunes quedarán suspendidas.

Siempre se deberán implementar los protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia. Además, el uso exclusivo de elevadores para personas con discapacidad.

*Los gimnasios, albercas y restaurantes dentro de los hoteles deben apegarse a la normatividad de los mismos.

*Los spas bajan su aforo al 30 por ciento, protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia, sanitización posterior a la atención, sin sala de espera y con cita previa. Se tendrá un uso exclusivo de elevadores para personas con discapacidad.

*Las estéticas disminuyen su aforo al 50 por ciento, sanitización posterior a la atención, sin sala de espera y con cita previa y un uso exclusivo de elevadores para personas con discapacidad.

*Los comercios y locales bajan su aforo al 50 por ciento, con protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia. Además, cada comercio debe poner de forma visible su aforo permitido.

*Los comercios dentro de centros comerciales reducen su aforo al 30 por ciento para el centro comercial y cada comercio al interior. Cada comercio debe poner de forma visible su aforo permitido.

*Los comercios ambulantes y semifijos (tianguis) bajan su aforo al 50 por ciento, con protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia. Será obligatorio el uso de filtros sanitarios en los accesos peatonales. Distancia de 2 metros entre los frentes y lados de cada puesto y la venta de comida será sólo para llevar.

*En actividades físicas y deportivas, se actuará de conformidad con los Lineamientos para la Implementación de Medidas Preventivas ante el Covid-19 en el Retorno de Actividades Físicas y Deportivas en Chihuahua emitidos por la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.

*Las iglesias, centros de culto y templos bajan su aforo al 30 por ciento, con un máximo de 100 personas, protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia. Las celebraciones como bautizos, confirmaciones, bodas, y otros, deberán realizarse en cumplimiento al aforo y con previo aviso a la Secretaría de Salud.

*En parques y plazas el aforo disminuirá al 40 por ciento, sin áreas infantiles y con protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia. Uso obligatorio de cubrebocas. Prohibidas las fiestas.

*Los eventos masivos, tanto en espacios abiertos como cerrados, quedan suspendidos, al igual que eventos y reuniones en casa, fiestas privadas, y la educación regular presencial y las visitas a estancias de adultos y asilos quedan suspendidas.

*Los casinos deberán tener un aforo máximo del 30 por ciento, con permanencia máxima de los clientes de tres horas, sin alcohol. Uso obligatorio de cubrebocas, y deberán cerrar a las 11:00 de la noche.

*Las actividades de manufactura aeroespacial y automotriz permanecen con un aforo del 80 por ciento, que puede subir hasta el 100 por ciento, previa certificación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

*Los servicios terapéuticos de rehabilitación y atención para personas con discapacidad y enfermedades discapacitantes (público, privado y organizaciones de la sociedad civil) pueden estar al 100 por ciento siempre y cuando implementen las medidas de prevención.

*Las bibliotecas continúan con un aforo del 50 por ciento y deben seguir todas las medidas para prevenir el contagio de Covid.

*Las tiendas de autoservicio, el aforo depende de las dimensiones de la misma (mayores a 3,500 m2 un máximo de 500 clientes, de 2,001 a 3,500 m2 un máximo de 200 clientes, de 1,501 a 2,000 m2 un máximo de 100 clientes, de 501 a 1,500 m2 un máximo de 75 clientes, de 200 a 500 m2 un máximo de 50 clientes y menores a 200 m2 un máximo de 25 clientes).

Además, se debe señalizar dentro de la tienda un solo sentido de circulación de las personas, siempre con protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia.

*La industria no esencial deberá tener un aforo de la plantilla laboral del 60 por ciento del número máximo de registros en el IMSS durante el 2020, distribuidos en los diferentes turnos, este porcentaje puede subir hasta el 100 por ciento con certificación de la STPS. En caso de empresas de nueva creación, se tomará como base su capacidad de operación y número de empleados.

*Los museos, teatros y centros culturales seguirán con un aforo del 30 por ciento, un máximo de 100 personas, con uso obligatorio de cubrebocas, cumpliendo protocolos de higiene y sana distancia.

*Los cines continuarán con aforo del 50 por ciento, con protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia.

*Las visitas a Cereso con previa cita, siempre con el cumplimiento de los protocolos de higiene y sana distancia, así como los reglamentos que expidan en su caso las autoridades competentes en la materia.

*Los servicios de atención gubernamental y oficinas administrativas esenciales, incluido Registro Público de la Propiedad y Registro Civil, tendrán un aforo del 100 por ciento, con medidas preventivas y de sana distancia.

*La atención gubernamental NO esencial tendrá un aforo del 100 por ciento, con protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia y sin actividades que impliquen contacto directo con el público.

