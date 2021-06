Se logró que no ganara Morena: Graciela Ortiz

Graciela Ortiz, excandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un mensaje a la militancia del partido y a la ciudadanía en general, a quienes agradeció el apoyo y esfuerzo durante la jornada electoral.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Ha concluido una jornada electoral, que por fortuna ha dejado buenas cuentas a Chihuahua, lo que importaba, que no llegara Morena, se logró. Yo quiero, como candidata que fui, de mi Partido, del Partido Revolucionario Institucional, agradecerles profundamente el apoyo que me dieron en estos meses, el respaldo, las expresiones de aliento y los miles, miles y miles de mensajes, de comentarios y consejos que me dieron a lo largo de esta jornada", dijo

Agradeció a todas y a todos aquellos que consideraron que el PRI era la mejor opción.

"Ustedes saben que tomé una decisión antes de concluir la elección, pidiendo el voto para la candidata del PAN y hoy les quiero decir que tengo la enorme satisfacción de que el objetivo que se buscaba, se logró, que era que no ganara Morena", dijo.

Indicó que Chihuahua va entrar en una nueva etapa, por lo que la nueva gobernadora le dé a Chihuahua la respuesta que los chihuahuenses están esperando.

"Su amiga Graciela Ortiz, seguirá trabajando por Chihuahua, seguirá trabajando por México como lo he hecho toda mi vida.

A todas y a todos con mi agradecimiento y el agradecimiento de mi familia, les mando un enorme abrazo.

Nos seguiremos viendo, seguiremos trabajando por la reconstrucción del Partido y desde luego por el mejoramiento, siempre, de las condiciones de Chihuahua", finalizó