Se manifiestan padres de familia en jardín de niños Frida Kahlo

Con las leyendas en las cartulinas qué manifestaban El sentir de padres de familia" queremos respeto no chismes niños seguros" se apostaron un grupo de padres de familia al jardín de niños Frida Kahlo ubicada en la Colonia Paso del norte evitando que tanto niños como docentes ingresarán al plantel ya que exigían la destitución de una maestra.

Fue esta mañana previo al ingreso del alumnado del jardín de niños Frida Kahlo ubicada en la Colonia Paso del norte que tomaron las puertas del kínder a manera de protesta para qué se destituye a a la maestra Sandra luz Díaz Chávez ya que la acusaban de generar chismes en contra de la directora Karla flores Ledesma misma que en semanas pasadas había sido cambiada del plantel.

Para esto debieron acudir a la institución educativa elementos de la Policía Municipal para mantenerse a la expectativa de que no se violentar a la situación hacia los maestros o hacia el mismo plantel de parte de los padres de familia, mismos que se mantuvieron firmes en no dejar entrar a la maestra Sandra ya que no es bien recibida Y solicitaban la presencia de autoridades escolares con la intención de llegar a un diálogo gritando maestra Sandra no es bienvenida.

