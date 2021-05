Se vacunan mil 400 adultos en la UVM; durante 3er jornada

Cerca de 1,400 vacunas se han aplicado en el Modulo de Vacunación contra el Covid-19, instalado en la Universidad del Valle de México, informó personal de la brigada Correcaminos que se encuentra en el lugar.

Los voluntarios de este módulo, hicieron un llamado a la población, para no asistir si no se tiene los 50 años cumplidos, pues varias personas que no cuentan con esta edad, han acudido a solicitar la vacuna.

Cabe señalar, que se acuerdo a la calendarización establecida por la Secretaría del Bienestar, sólo se lleva a cabo la vacuna a personas de 50 a 59 años, y mujeres embarazadas, por lo que quienes no cumplan con el requisito, no podrán recibir la inoculación.

"Han sido varias personas las que vienen, son menores de 50 años y los tenemos que regresar porque las vacunas son exclusivamente para mayores de 50", apuntó una de las voluntarias.

Por otra parte, pese a que durante las primeras horas del día este punto de vacunación registró baja afluencia, en este momento hay decenas de personas que en sus vehículos esperan la vacuna.