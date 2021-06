Seguiré en contra del uso lúdico de la marihuana: Miguel Riggs

El diputado federal Miguel Riggs Baeza, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, detalló que su postura en contra de la aprobación del uso lúdico de la marihuana, ha sido y seguirá siendo en contra.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este sentido manifestó que la Suprema Corte declaró inconstitucional algunos puntos de la prohibición, sin embargo lamentó que la corte no actúe así en temas como la desaparición de los fondos para la CONADE, entre otros asuntos que realmente afectan a la sociedad.

“Siempre he estado en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación delibera a favor, en el supuesto que marca el primer artículo constitucional, que se puede consumir en el libre desarrollo de la personalidad, pero ahí es donde yo choco con esa deliberación, porque no es desarrollo, al contrario, es un retroceso, es un libertinaje al desarrollo de la personalidad”, detalló Riggs Baeza.

Destacó que si bien no es una postura de bancada, en el momento en que se aprobó en el Congreso de la Unión, no todos los legisladores de MC, estuvieron a favor y no todos en contra.

Agregó que no es un trastorno, por ese motivo se había creado un instituto para la regulación de la marihuana, en el cual se contempla un presupuesto para atender a quienes caen en esa adicción, es decir, se acepta de facto que es una adicción; resaltó que si no fuera una adicción no se hubiera creado un instituto para atender ese tipo de adicción.